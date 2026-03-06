Воздух прогреется до +13 градусов: в Украину идет солнечная и теплая погода

Синоптик говорит, что показатели температуры окажутся выше нормы.

Прогноз погоды в Украине на 7 и 8 марта / фото: УНИАН

Погода в Украине на выходных, 7 и 8 марта, будет иметь весенний характер. Осадков не предвидится, а небо будет малооблачным. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, под влиянием малоподвижного антициклона, который распространится на большую часть Восточной Европы, на территории Украины будет преобладать устойчивая, сухая и относительно теплая воздушная масса.

Он добавил, что на фоне слабого ветра днем столбики термометров поднимутся до +5...+10 градусов, а на крайнем западе до +11...+13 градусов.

"Таким образом, среднесуточные показатели температуры окажутся выше нормы примерно на 2 – 5 градусов", - говорится в сообщении.

Движение антициклона / фото: meteoprog

Погода в Украине 7 марта

В субботу в западных регионах Украины ожидается малооблачная и сухая погода под влиянием антициклона. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха в ночное время составит -3...+2 градуса, днем +8...+13 градусов.

В северной части страны прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура ночью ожидается в пределах -4...+1 градус, днем воздух прогреется до +3...+8 градусов.

В центральных областях под влиянием антициклона будет преобладать спокойная и устойчивая погода, без осадков. Температура ночью будет колебаться в диапазоне -4...+1 градус, днем воздух прогреется до +3...+8 градусов.

В южной половине страны и на Крымском полуострове в условиях высокого атмосферного давления осадков не ожидается. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3...+2 градуса, днем +5...+10 градусов.

В восточных областях ожидается антициклональный характер погоды. Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночное время составит -1...-6 градусов, днем +1...+6 градусов.

Погода 7 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине 8 марта

В воскресенье на западе Украины продолжится период теплой антициклональной погоды. Осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха в ночное время ожидается -2...+3 градуса, днем +8...+13 градусов.

В северной части страны ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха в ночное время составит -4...+1 градус, днем +3...+8 градусов.

В центральных областях ожидается антициклональный характер погоды. Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха в ночное время составит -4...+1 градус, днем +5...+10 градусов.

В южной половине страны и на Крымском полуострове сохранится период теплой антициклональной погоды. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+3 градуса, днем +7...+12 градусов.

В восточной части Украины на фоне малооблачного неба осадков не прогнозируется. Температура воздуха в ночное время составит 0...-5 градусов, днем +4...+9 градусов.

Погода 8 марта / фото: meteoprog

С какой погодой начнется следующая неделя

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха говорила, что ближайшие синоптические перспективы достаточно приятные и комфортные, весенние.

По ее словам, украинцы могут ждать солнечных дней с приятными показателями температуры.

"И такая тенденция, в принципе, сохраняется и на начало следующей недели, преобладание поля повышенного атмосферного давления, поэтому в основном без осадков. Сильных колебаний температуры не ожидаем", - добавила она.

Наталья Птуха / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики предупредили украинцев о риске масштабных подтоплений. Из-за весеннего половодья на реках Украины ожидается подъем уровней воды.

Погода в Днепре на выходных будет разноплановой. В субботу существенных осадков не прогнозируют, однако солнце так и не появится из-за плотной облачности. В то же время воскресенье станет самым теплым днем недели. После прохладной ночи (около 0°C) утро будет ясным и солнечным.

Полтавщина будет находиться под влиянием тыловой части циклона. Поэтому в области ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега, местами с дождем.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

