РФ атаковала дронами Кривой Рог: загорелась высотка и предприятие

Один из беспилотников попал в девятиэтажный жилой дом, другой — в объект инфраструктуры.

Коммунальные службы и спасатели продолжают работу на местах ударов / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

Дроны атаковали Кривой Рог

Зафиксированы попадания на двух локациях

В городе вспыхнули пожары, пострадавших нет

Повреждены до 30 жилых домов

В ночь на 6 марта дроны атаковали Кривой Рог. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул рассказал о последствиях.

По его словам, зафиксировано прямое попадание "шахедами" в девятиэтажку и предприятие инфраструктуры на двух разных локациях.

По словам Вилкула, продолжается тушение пожаров и аварийно-спасательная операция.

"Разворачиваем два Штаба помощи людям. В Саксаганском районе в школе рядом. В Долгинцевском районе – рядом с исполкомом. Строительные материалы будут в течение 40 минут. Заявление на материальную помощь от города. Коммунальные бригады разворачиваются", - сообщил Вилкул.

По словам Вилкула, обошлось без пострадавших.

"Два пожара погашены, еще на одном идет локализация. Повреждены до 30 домов. Штабы помощи людям развернуты. Все службы работают над ликвидацией последствий", - добавил он.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 5 марта российская оккупационная армия атаковала побережье Белгород-Днестровского района. Пожары вспыхнули на территории не работающей базы отдыха. Значительные повреждения получило соседнее здание. Также поврежены транспортные средства.

Вечером 4 марта в акватории Черного моря зафиксировано попадание БпЛА в гражданское судно под флагом Панамы при выходе из порта Черноморска.

"Судно перевозило кукурузу. В результате атаки есть пострадавшие среди членов экипажа. Проведены мероприятия по оказанию помощи и эвакуации людей.

4 марта российские оккупационные войска атаковали Шахедами один из пассажирских поездов в Николаеве. В результате удара начался пожар, есть раненый.

Во время ночной атаки 3 марта в Шевченковском районе Харькова обломки вражеского дрона повредили окна в многоквартирных домах и несколько автомобилей. Пострадали два человека, в том числе один ребенок.

В ночь на 2 марта армия РФ массированно атаковала дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие. Вспыхнуло несколько пожаров.

О персоне: Александр Вилкул Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

