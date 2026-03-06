РФ атаковала дронами Кривой Рог: загорелась высотка и предприятие

Кратко:
- Дроны атаковали Кривой Рог
- Зафиксированы попадания на двух локациях
- В городе вспыхнули пожары, пострадавших нет
- Повреждены до 30 жилых домов
В ночь на 6 марта дроны атаковали Кривой Рог. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул рассказал о последствиях.
По его словам, зафиксировано прямое попадание "шахедами" в девятиэтажку и предприятие инфраструктуры на двух разных локациях.
По словам Вилкула, продолжается тушение пожаров и аварийно-спасательная операция.
"Разворачиваем два Штаба помощи людям. В Саксаганском районе в школе рядом. В Долгинцевском районе – рядом с исполкомом. Строительные материалы будут в течение 40 минут. Заявление на материальную помощь от города. Коммунальные бригады разворачиваются", - сообщил Вилкул.
По словам Вилкула, обошлось без пострадавших.
"Два пожара погашены, еще на одном идет локализация. Повреждены до 30 домов. Штабы помощи людям развернуты. Все службы работают над ликвидацией последствий", - добавил он.
Атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 5 марта российская оккупационная армия атаковала побережье Белгород-Днестровского района. Пожары вспыхнули на территории не работающей базы отдыха. Значительные повреждения получило соседнее здание. Также поврежены транспортные средства.
Вечером 4 марта в акватории Черного моря зафиксировано попадание БпЛА в гражданское судно под флагом Панамы при выходе из порта Черноморска.
"Судно перевозило кукурузу. В результате атаки есть пострадавшие среди членов экипажа. Проведены мероприятия по оказанию помощи и эвакуации людей.
4 марта российские оккупационные войска атаковали Шахедами один из пассажирских поездов в Николаеве. В результате удара начался пожар, есть раненый.
Во время ночной атаки 3 марта в Шевченковском районе Харькова обломки вражеского дрона повредили окна в многоквартирных домах и несколько автомобилей. Пострадали два человека, в том числе один ребенок.
В ночь на 2 марта армия РФ массированно атаковала дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие. Вспыхнуло несколько пожаров.
О персоне: Александр Вилкул
Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.
