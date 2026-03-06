США рядом с РФ и Китаем: что скрывает неожиданная позиция в МАГАТЭ, детали

Совет МАГАТЭ осуждает нападения на украинскую энергетическую инфраструктуру как прямую угрозу ядерной безопасности.

США впервые блокируют резолюцию МАГАТЭ / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

США присоединились к России, Китаю и Нигеру против резолюции МАГАТЭ

Резолюция осуждает нападения на энергетическую инфраструктуру Украины

Это седьмая резолюция МАГАТЭ по Украине с начала войны

Соединенные Штаты Америки присоединились к России, Китаю и Нигеру, выразив несогласие с резолюцией, принятой Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Документ осуждал нападения на энергетическую инфраструктуру Украины, подчеркивая угрозу ядерной безопасности, пишет Reuters.

Позиция США

Совет МАГАТЭ, состоящий из 35 стран, принял уже седьмую резолюцию по Украине с момента вторжения России четыре года назад. Впервые США проголосовали против. В своем заявлении перед голосованием американские дипломаты отметили:

"Хотя мы продолжаем поддерживать работу МАГАТЭ в стране, мы не поддерживаем текущее рассмотрение Советом ненужной резолюции, которая не способствует достижению мира между Украиной и Россией".

Кто поддержал и кто воздержался

По информации Reuters, резолюцию поддержали 20 стран, среди них Франция, Великобритания, Австралия, Канада, Южная Африка и Аргентина. Десять государств воздержались, включая Бразилию, Египет, Марокко и Саудовскую Аравию.

Четыре страны, включая США, проголосовали против. Формулировка этого документа была более мягкой, чем в предыдущих резолюциях.

Атомные станции Украины / Инфографика: Главред

Содержание резолюции

В тексте резолюции отмечается: "Совет еще раз подчеркивает, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, предназначенную для обеспечения электроэнергией атомных электростанций, в том числе Запорожской АЭС, представляют прямую угрозу ядерной безопасности".

Цели атак РФ на энергетическую инфраструктуру - оценка эксперта

Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев пояснил, что удары по подстанциям и магистральным ЛЭП значительно ослабляют устойчивость энергосети Украины и затрудняют перераспределение электроэнергии между регионами.

По его словам, краткосрочные отключения электроэнергии в такой ситуации являются вынужденной мерой, необходимой для предотвращения масштабных аварий.

Политика США в отношении Украины - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты передали Украине значительное количество боеприпасов бесплатно, тогда как эти запасы могли бы быть проданы другим странам, в частности на Ближний Восток. Об этом он сообщил во время общения с журналистами после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Позже американский президент также заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы не заинтересован в завершении войны. В интервью Politico Трамп назвал его препятствием на пути к заключению мирного соглашения.

Впоследствии США обратились к Украине с просьбой о специализированной помощи в противодействии дронам-камикадзе типа "Shahed" в Ближневосточном регионе. Киев откликнулся на запрос американской стороны. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

