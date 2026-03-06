Почему кошки "сходят с ума" от кошачьей мяты: ветеринар объяснила, как она работает

Зооэксперты объяснили, почему кошки так странно реагируют на кошачью мяту, безопасна ли она для животных и почему часть кошек вообще не чувствует ее эффекта.

Можно ли давать коту кошачью мяту - как действует кошачья мята / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему кошки любят кошачью мяту

Как работает кошачья мята

Почему кошки сходят с ума от кошачьей мяты

Многие владельцы кошек замечали странную реакцию своих питомцев на кошачью мяту. Одни животные начинают кататься по полу, другие активно бегают или трутся о предметы. Ветеринар и зооэксперт проекта "Cats" по имени Мелори в видео на YouTube объяснила, почему кошки так реагируют на это растение, как оно действует на организм животных и является ли оно безопасным.

Главред выяснил, как действует кошачья мята.

Что такое кошачья мята и чем она особенная

Специалисты объясняют, что кошачья мята — это растение из семейства мятных, которое внешне похоже на другие популярные травы.

"Кошачья мята принадлежит к семейству мятных. Она очень похожа на другие растения этого семейства, такие как мята перечная или мелисса. От других представителей семейства мятных ее отличает наличие химического соединения под названием непеталактон", — говорится в видео.

Смотрите видео о том, безопасна ли кошачья мята:

Именно это вещество и вызывает странное поведение кошек.

Как кошачья мята влияет на организм кота

Непеталактон содержится в эфирном масле растения и попадает в воздух, когда листья или стебель повреждаются.

"Это химическое соединение составляет от 70 до 99 процентов эфирного масла растения и содержится в маленьких хрупких микроскопических луковицах по всему растению", - указывает эксперт.

Когда эти частицы попадают в нос животного, запускается сложная реакция.

"Когда они попадают в нос кошки, начинается целая цепочка событий, затрагивающая рецепторы в носу, нейроны в мозге, и в результате вы получаете эту странную поведенческую реакцию", — отмечает она.

Именно поэтому кот может начать вести себя очень активно или странно.

Почему не все кошки реагируют на кошачью мяту

Интересно, что не все кошки одинаково реагируют на это растение. По словам экспертов, это связано с генетикой.

"Способность реагировать на кошачью мяту является наследственной. Примерно от 20 до 50 процентов кошек просто не реагируют на кошачью мяту", - отмечают специалисты.

Кроме того, котята обычно тоже не чувствуют эффекта.

"Котята, как правило, не реагируют на кошачью мяту. Если вашей кошке меньше шести-восьми месяцев, она не будет реагировать", — утверждает она.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Безопасна ли кошачья мята для кошек

Специалисты отмечают, что для большинства кошек это растение абсолютно безопасно.

"Мы не слышали никаких сообщений о том, что кошки болеют от кошачьей мяты. Единственное возможное осложнение — это рвота у кошки от чрезмерного потребления", — рассказывается в видео.

Однако важно не давать ее слишком много. В то же время эксперты уверяют, что кошачья мята не вызывает зависимости.

"Нет никакой вероятности привыкания, и кошачья мята не имеет побочных эффектов", — утверждает автор видео.

Вызывает ли кошачья мята привыкание

Еще один важный момент — кошки могут постепенно привыкать к воздействию кошачьей мяты.

"Ваш кот снова разовьет к ней определенную устойчивость. Вероятно, стоит подождать день, прежде чем давать коту еще кошачьей мяты", — советуют эксперты.

Что делать, если кот не реагирует на кошачью мяту

Если взрослый кот не реагирует на это растение, существуют альтернативы.

"Хорошей альтернативой может быть серебряная лоза, которая имеет подобный эффект. Серебряная лоза, также известная как мататаби, содержит другое химическое соединение — актинидин", — советует она.

Также эксперты упоминают другие возможные варианты, например корень валерианы или татарскую жимолость.

Как правильно использовать кошачью мяту

Специалисты советуют использовать кошачью мяту во время игр или для поощрения кота к определенным предметам.

"В зависимости от типа кошачьей мяты, которую вы используете, посыпьте ее на пол и дайте коту поиграть с ней. Если вы приобрели новую драпалку, посыпав ее кошачьей мятой, вы сможете поощрить кота подойти к ней", — отмечают специалисты.

Это работает благодаря естественному поведению животных.

"Когда кошки испытывают кайф от кошачьей мяты, они начинают тереться о различные предметы и помечают их феромонами", - резюмируется в видео.

Об источнике: YouTube канал "Cats" Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. Канал имеет около 268 000 подписчиков.

