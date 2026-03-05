Россияне в западне: появились детали уничтожения Ка-27 РФ в Черном море

Российский вертолет был уничтожен с применением как воздушных, так и морских беспилотников.

Появились детали уничтожения российского вертолета Ка-27 / УНИАН, Wikimedia Commons

Главное:

Российский вертолет противника был сбит в ночь на 5 марта

Ка-27 был уничтожен с применением воздушных и морских беспилотников

Украинские военные уничтожили российский боевой вертолет Ка-27 возле одной из так называемых "вышек Бойко" в Черном море.

Если на платформе остались российские военные, их эвакуация теперь будет крайне затруднена, сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире информационного марафона.

По его словам, вертолет противника был сбит в ночь на 5 марта. Он отметил, что украинские моряки совместно с подразделениями Силы специальных операций ВСУ предполагали, что российские военные могут задействовать такой вертолет — например, для эвакуации раненых или доставки боеприпасов.

Именно так и произошло. Вертолет был уничтожен с применением как воздушных, так и морских беспилотников.

По словам Плетенчука, атака произошла у одной из газодобывающих платформ в Черном море, где российские силы время от времени размещаются для ведения разведки, выполнения различных задач и попыток повлиять на безопасность гражданского судоходства.

"Соответственно, мы планово их (солдат РФ - ред.) оттуда периодически выкуриваем. Но в этот раз события разворачивались для них более драматично. Потому что теперь, даже если там, на одной из этих платформ, кто-то остался, эвакуации они теперь будут ждать долго. Но она будет усложнена именно за счет того, что площадка (на платформе - ред.) сейчас занята уничтоженным вертолетом", - добавил представитель ВМСУ.

Эксперты проанализировали последствия ударов по объектам в РФ

Эксперты Институт изучения войны проанализировали последствия ударов по объектам на территории России. По их данным, атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам нарушили цепочки поставок топлива и привели к росту цен на бензин внутри страны.

Аналитики отмечают, что нехватка горючего может увеличить расходы как для бизнеса, так и для обычных потребителей, а в дальнейшем способна усилить инфляционное давление на российскую экономику.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ взорвали российский вертолет Ка-27 и три пункта управления БпЛА РФ. Подразделения Сил обороны Украины поразили сразу несколько важных военных целей армии страны-агрессора РФ.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

О персоне: Дмитрий Плетенчук Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

