Кабаевой снова перекроили лицо: на кого она похожа

Кратко:
- На кого стала похожа Алина Кабаева
- Что случилось с ее лицом
Российская художественная гимнастка и возможная жена диктатора Путина – Алина Кабаева, снова стала жертвой пластики и перестала походить на себя саму.
Соответствующими фото бывшая гимнастка поделилась на своей странице в Instagram. На фото видно полностью изменившееся лицо любовницы террориста Путина.
Невооруженным взглядом видно, как натянуто ее лицо, глаза и скулы. Само лицо путинистки выглядит полностью измененным, и если бы не подписи в социальной сети, то узнать бывшую спортсменку было бы практически невозможно.
В комментариях к посту вполне ожидаемая комплиментарная реакция фоловеров, ведь за критику власти в РФ можно поплатиться жизнью.
Между тем, теперь Кабаева стала похожа на некоторых своих земляков.
К примеру, на предательницу Украины Таисию Повалий:
На жену бывшего президента Украины Виктора Януковича Люсю:
Алина Кабаева о войне
Как известно, гимнастка, которая по слухам и словам источников уже давно является женой террориста Путина, молчит о жестком вторжении России в Украину. Особенного цинизма добавляет то, что вначале полномасштабного вторжения террористической России в Украину, российская гимнастка Алина Кабаева написала сообщение украинской гимнасте и тренеру Ирине Дерюгиной. "Самое страшное было – 16 марта я получила поздравление маме с днем рождения от Кабаевой и от этой, Винер. Люди вообще без мозгов", – рассказывала в интервью тренер.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Главред ранее писал о том, что российский певец Леонид Агутин, который предпочитает молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, неожиданно заговорил о своей близкой родственнице - родной сестре.
Ранее также жена российского продюсера Александра Цекало, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, но продолжает приезжать на свою опасную родину, еще поделилась новыми фото.
Вас также может заинтересовать:
- "Изуродовала себя": что случилось с лицом путинистки Алины Кабаевой
- Неофициальная жена Путина Кабаева поехала в Китай, чтобы взять свое
- Кто познакомил диктатора Путина с Кабаевой: Дерюгина раскрыла главный секрет
Кто такая Алина Кабаева
Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред