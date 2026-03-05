Кабаевой снова перекроили лицо: на кого она похожа

Неофициальная жена террориста Путина Кабаева теперь не похожа на себя.

Алина Кабаева снова перекроила лицо / Колаж: Главред, фото: instagram.com/alinakabaeva.officiaal, kremlin.ru

На кого стала похожа Алина Кабаева

Что случилось с ее лицом

Российская художественная гимнастка и возможная жена диктатора Путина – Алина Кабаева, снова стала жертвой пластики и перестала походить на себя саму.

Соответствующими фото бывшая гимнастка поделилась на своей странице в Instagram. На фото видно полностью изменившееся лицо любовницы террориста Путина.

Кабаева засветила свое новое лицо / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

Невооруженным взглядом видно, как натянуто ее лицо, глаза и скулы. Само лицо путинистки выглядит полностью измененным, и если бы не подписи в социальной сети, то узнать бывшую спортсменку было бы практически невозможно.

Кабаева засветила свое новое лицо / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

Кабаева засветила свое новое лицо / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

Кабаева засветила свое новое лицо / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

В комментариях к посту вполне ожидаемая комплиментарная реакция фоловеров, ведь за критику власти в РФ можно поплатиться жизнью.

Между тем, теперь Кабаева стала похожа на некоторых своих земляков.

К примеру, на предательницу Украины Таисию Повалий:

На кого похожа Кабаева / Коллаж Главред, фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

На жену бывшего президента Украины Виктора Януковича Люсю:

Кабаева и Люся Янукович / Коллаж Главред, фото Instagram/alinakabaeva.officiaal, Слово

Алина Кабаева о войне

Как известно, гимнастка, которая по слухам и словам источников уже давно является женой террориста Путина, молчит о жестком вторжении России в Украину. Особенного цинизма добавляет то, что вначале полномасштабного вторжения террористической России в Украину, российская гимнастка Алина Кабаева написала сообщение украинской гимнасте и тренеру Ирине Дерюгиной. "Самое страшное было – 16 марта я получила поздравление маме с днем рождения от Кабаевой и от этой, Винер. Люди вообще без мозгов", – рассказывала в интервью тренер.

Кто такая Алина Кабаева Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".

В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

