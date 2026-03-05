Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Кабаевой снова перекроили лицо: на кого она похожа

Алена Кюпели
5 марта 2026, 14:31
Неофициальная жена террориста Путина Кабаева теперь не похожа на себя.
Кабаевой снова перекроили лицо: на кого она похожа
Алина Кабаева снова перекроила лицо / Колаж: Главред, фото: instagram.com/alinakabaeva.officiaal, kremlin.ru

Кратко:

  • На кого стала похожа Алина Кабаева
  • Что случилось с ее лицом

Российская художественная гимнастка и возможная жена диктатора Путина – Алина Кабаева, снова стала жертвой пластики и перестала походить на себя саму.

Соответствующими фото бывшая гимнастка поделилась на своей странице в Instagram. На фото видно полностью изменившееся лицо любовницы террориста Путина.

видео дня
Кабаева засветила свое новое лицо
Кабаева засветила свое новое лицо / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

Невооруженным взглядом видно, как натянуто ее лицо, глаза и скулы. Само лицо путинистки выглядит полностью измененным, и если бы не подписи в социальной сети, то узнать бывшую спортсменку было бы практически невозможно.

Кабаева засветила свое новое лицо
Кабаева засветила свое новое лицо / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal
Кабаева засветила свое новое лицо
Кабаева засветила свое новое лицо / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal
Кабаева засветила свое новое лицо
Кабаева засветила свое новое лицо / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

В комментариях к посту вполне ожидаемая комплиментарная реакция фоловеров, ведь за критику власти в РФ можно поплатиться жизнью.

Между тем, теперь Кабаева стала похожа на некоторых своих земляков.

К примеру, на предательницу Украины Таисию Повалий:

На кого похожа Кабаева
На кого похожа Кабаева / Коллаж Главред, фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

На жену бывшего президента Украины Виктора Януковича Люсю:

Кабаева и Люся Янукович
Кабаева и Люся Янукович / Коллаж Главред, фото Instagram/alinakabaeva.officiaal, Слово

Алина Кабаева о войне

Как известно, гимнастка, которая по слухам и словам источников уже давно является женой террориста Путина, молчит о жестком вторжении России в Украину. Особенного цинизма добавляет то, что вначале полномасштабного вторжения террористической России в Украину, российская гимнастка Алина Кабаева написала сообщение украинской гимнасте и тренеру Ирине Дерюгиной. "Самое страшное было – 16 марта я получила поздравление маме с днем рождения от Кабаевой и от этой, Винер. Люди вообще без мозгов", – рассказывала в интервью тренер.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Главред ранее писал о том, что российский певец Леонид Агутин, который предпочитает молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, неожиданно заговорил о своей близкой родственнице - родной сестре.

Ранее также жена российского продюсера Александра Цекало, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, но продолжает приезжать на свою опасную родину, еще поделилась новыми фото.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Алина Кабаева

Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алина Кабаева новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

14:36Украина
Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

14:00Украина
Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

12:31Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

Последние новости

14:43

Как 6 марта очистить тело и душу от грехов: какой церковный праздник

14:36

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домойФото

14:31

Кабаевой снова перекроили лицо: на кого она похожа

14:29

"Встреча бессмысленна": Фицо назвал условие переговоров с Зеленским

14:29

У одних фасоль растет ведрами, а у других почти нет: главная ошибка при посадке

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала датыВ Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты
14:25

Собака учуяла опасную болезнь по дыханию женщины: врачи были поражены

14:14

"Вид скелета": 63-летняя Деми Мур напугала стремительным похудениемВидео

14:13

Завтрак за считанные минуты из двух ингредиентов - рецептВидео

14:08

Трендовая - не значит удобная: главный секрет правильного выбора сумки

Реклама
14:00

Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

13:56

В Украине есть птица-долгожитель: где она живет и чем особенна

13:43

Грудь продолжает расти: врачи годами не понимали, что происходит с девушкой

13:38

В первые дни весны в Украине подешевел популярный продукт: какая цена теперь

12:59

Как получить почти 100% всходов семян: огородник раскрыл простой суперспособ

12:52

В Украине установят новые камеры фиксации скорости: список по областям

12:49

Танчинец публично обратился к сыну от первого брака и показал его — детали

12:31

Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

12:29

По Никите Преснякову нанесли новый удар из РФ - что случилось

12:08

Что лучше не сажать на клумбе: список проблемных однолетних цветов

12:04

Семена взойдут быстрее: простой метод без дорогих стимуляторов

Реклама
12:00

Если ФЛП или неполный день - запрещено: как работает программа єЯсла

11:57

Готовы к обмену: Зеленский сказал, как Украина может получить ракеты для Patriot

11:52

Никакой не "хлопок": как по-украински правильно назвать резкий звук от хлопанья или удара

11:46

Капсульный гардероб на весну 2026: как создать 60 модных образов из 12 вещейВидео

11:42

Помолодел на 30 лет: мужчина показал фото новой стрижки, которое удивило

11:36

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

11:29

Яблони завалят урожаем: что посадить возле дерева

11:03

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

11:02

Начинают экономить: "Флеш" рассказал о новых дешевых дронах РФ на фронте

10:54

"Она изгой семьи": Агутин рассказал о трагедии родной женщины

10:51

Чем грозит России операция США в Иране: дипломат назвал основные рискиВидео

10:44

Много живой силы и важные склады РФ оказались в эпицентре ударов ВСУ - детали

10:43

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

10:42

США заявляют о больших запасах оружия, но Трамп продолжает критиковать прошлые поставки Украине

10:37

Жена Цекало похудела еще больше: как она выглядит

10:32

"Думал всем надоел": Потап анонсировал громкое возвращение с Настей Каменских

09:57

В большом городе будут массово проверять людей и автомобили: в чем причина

09:46

"Показывала всегда": известная актриса высказалась о "романе" с Цымбалюком

09:29

Ретроградный Меркурий изменит жизнь трех знаков зодиака до 20 марта

09:29

РФ ударила по гражданскому судну в Чёрном море: есть раненые

Реклама
09:28

Польшей прокатилась масштабная волна депортаций украинцев: что происходит

09:01

РФ ударила по побережью Одесской области, вспыхнули пожары: что известноФото

09:00

Виноват не Иран: что происходит с ценами на топливо в Украине и будет ли бензин по 65

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 марта (обновляется)

08:29

В НАТО заговорили о применении статьи 5 о коллективной обороне на фоне войны в Иране

08:18

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Ракет на всех не хватит: из-за Ирана Украине предрекли проблему с ПВО - Reuters

08:05

Путину грозит переворот, в Кремле началось брожение: Огрызко – о страхах диктаторамнение

07:03

Более 60 взрывов за пару часов: два города в РФ массированно атаковали дроныВидео

05:49

Ленивый ужин из картофеля: рецепт божественного блюда менее чем за час

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять