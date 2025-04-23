Алина Кабаева засветила обручальное кольцо на публике - детали

Алина Кабаева спровоцировала новые слухи.

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Алина Кабаева - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Кабаева

Кратко:

Алина Кабаева пришла на светское мероприятие

Путинистка удивила кольцом на безымянном пальце

Российская художественная гимнастка Алина Кабаева, которая считается любовницей диктатора Путина и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, вышла в свет с кольцом на безымянном пальце.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Кабаева пришла на детский фестиваль по художественной гимнастике в голубом платье с цветочным узором, но все внимание было приковано к украшению путинистки.

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Кабаева никогда не обсуждает свою личную жизнь, но известно, что с 2002 по 2006 год она встречалась с капитаном милиции Давидом Муселиани. Но до свадьбы дело не дошло. Также были новости, что в 2015 гимнастка родила сына, а в 2019 двойню, но никаких подтверждений нет.

Алина Кабаева с обручальным кольцом / фото: instagram.com, Алина Кабаева

"Я не знаю, есть ли дети. Она разве об этом объявляла официально? Мы любим обсуждать, но это личная жизнь. Какое мне дело до личной жизни Алины Кабаевой, если честно. Мы можем поговорить о спорте, о разных вещах. Но она разве будет меня спрашивать о личном? Мне кажется, это безнравственно", — говорил комментатор Дмитрий Губерниев.

Алину Кабаеву часто подозревают в пластических операциях / фото: instagram.com, Алина Кабаева

Также после долгой публичной паузы в 2021 году Кабаева появилась в эфире телевидения с обручальным кольцом. Пока неизвестно на пальце путинистки украшение или же символ замужества.

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Роман Путина и Кабаевой - новости

Отметим, как сообщал Главред, по данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

А также ранее Кабаева устроила настоящий разнос диктатору Путину на фоне слухов о его новом романе. На прошлой неделе состоялась встреча террориста Путина и Кабаевой, которую уже много лет считают его любовницей.

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Кто такая Алина Кабаева? Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".

В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

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