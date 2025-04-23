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Как Путин может использовать перемирие: в ISW озвучили тревожный прогноз

Мария Николишин
23 апреля 2025, 08:35
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Кремль может временно отказаться от жестких требований по полному контролю над оккупированными регионами, но есть нюанс.
Как Путин может использовать перемирие: в ISW озвучили тревожный прогноз
Заморозка фронта в Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • РФ может использовать перемирие для перегруппировки и новой агрессии
  • Сейчас оккупанты хотят захватить "пояс крепостей" в Донецкой области
  • РФ может требовать смены украинского правительства или сокращения ВСУ

Потенциальное соглашение о замораживании фронта на нынешних позициях может не остановить страну-агрессора Россию от новой агрессии. Кремль может использовать перемирие для перегруппировки и реализации более масштабных территориальных амбиций. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, любая потенциальная договоренность, которая фиксирует нынешнюю линию фронта до момента, когда Россия получит полный контроль над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями, не исключает вероятности дальнейшей российской агрессии с целью расширения оккупации. Особенно в случае, если соглашение будет предусматривать мораторий на поставки Украине западного оружия.

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"Нынешняя линия фронта не обеспечивает стратегической глубины, необходимой Украине для надежной защиты от новой российской агрессии, поскольку российские войска находятся на другом берегу Днепра от Херсона, примерно в 25 километрах от Запорожья и в 20 километрах от Харькова", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Россия активизировала использование бронетехники по всей линии фронта, что может свидетельствовать о начале долгосрочной кампании по захвату так называемого "пояса крепостей" в Донецкой области.

Аналитики ISW не исключают, что Кремль может временно отказаться от жестких требований по полному контролю над оккупированными регионами в обмен на другие уступки со стороны США - например, смену украинского правительства на пророссийское или значительное сокращение численности Вооруженных сил Украины.

"Кремль, скорее всего, воспользуется любым перемирием, основанным на ограничении поставок американского оружия в Украину, чтобы подготовиться к новой агрессии", - отмечают в ISW.

Перемирие - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в среду, 23 апреля, в Лондоне США проведут переговоры с украинскими и европейскими официальными лицами по завершению российско-украинской войны. Bloomberg сообщал, что США якобы готовы ослабить санкции против Москвы и признать "контроль" России над украинским полуостровом Крым в рамках потенциального соглашения о завершении войны.

Издание FP писало, что российский диктатор Владимир Путин заявил якобы о готовности остановить боевые действия в Украине на линии фронта в рамках усилий для достижения мирного соглашения с американским президентом Дональдом Трампом.

Кроме того, Путин впервые с 24 февраля 2022 года - полномасштабного вторжения - выдвинул предложение провести двусторонние переговоры с Украиной.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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перемирие война в Украине Владимир Путин война России и Украины Институт изучения войны
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