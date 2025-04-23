Как Путин может использовать перемирие: в ISW озвучили тревожный прогноз

Кремль может временно отказаться от жестких требований по полному контролю над оккупированными регионами, но есть нюанс.

https://glavred.info/war/kak-putin-mozhet-ispolzovat-peremirie-v-isw-ozvuchili-trevozhnyy-prognoz-10658432.html Ссылка скопирована

Заморозка фронта в Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

РФ может использовать перемирие для перегруппировки и новой агрессии

Сейчас оккупанты хотят захватить "пояс крепостей" в Донецкой области

РФ может требовать смены украинского правительства или сокращения ВСУ

Потенциальное соглашение о замораживании фронта на нынешних позициях может не остановить страну-агрессора Россию от новой агрессии. Кремль может использовать перемирие для перегруппировки и реализации более масштабных территориальных амбиций. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, любая потенциальная договоренность, которая фиксирует нынешнюю линию фронта до момента, когда Россия получит полный контроль над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями, не исключает вероятности дальнейшей российской агрессии с целью расширения оккупации. Особенно в случае, если соглашение будет предусматривать мораторий на поставки Украине западного оружия.

видео дня

"Нынешняя линия фронта не обеспечивает стратегической глубины, необходимой Украине для надежной защиты от новой российской агрессии, поскольку российские войска находятся на другом берегу Днепра от Херсона, примерно в 25 километрах от Запорожья и в 20 километрах от Харькова", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Россия активизировала использование бронетехники по всей линии фронта, что может свидетельствовать о начале долгосрочной кампании по захвату так называемого "пояса крепостей" в Донецкой области.

Аналитики ISW не исключают, что Кремль может временно отказаться от жестких требований по полному контролю над оккупированными регионами в обмен на другие уступки со стороны США - например, смену украинского правительства на пророссийское или значительное сокращение численности Вооруженных сил Украины.

"Кремль, скорее всего, воспользуется любым перемирием, основанным на ограничении поставок американского оружия в Украину, чтобы подготовиться к новой агрессии", - отмечают в ISW.

Перемирие - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в среду, 23 апреля, в Лондоне США проведут переговоры с украинскими и европейскими официальными лицами по завершению российско-украинской войны. Bloomberg сообщал, что США якобы готовы ослабить санкции против Москвы и признать "контроль" России над украинским полуостровом Крым в рамках потенциального соглашения о завершении войны.

Издание FP писало, что российский диктатор Владимир Путин заявил якобы о готовности остановить боевые действия в Украине на линии фронта в рамках усилий для достижения мирного соглашения с американским президентом Дональдом Трампом.

Кроме того, Путин впервые с 24 февраля 2022 года - полномасштабного вторжения - выдвинул предложение провести двусторонние переговоры с Украиной.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред