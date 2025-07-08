Точно не сгниет и не засохнет: как сохранить чеснок до весны

Главред разбирался, как сохранить чеснок зимой, чтобы он не высох.

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Как сохранить чеснок до весны / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Как хранить чеснок в квартире

Как сохранить чеснок до весны

Чеснок — один из самых неприхотливых, но всё же хрупких овощей на хранении. Неправильный подход может привести к потере сочности, усыханию и даже прорастанию.

Главред разбирался, как сохранить чеснок зимой, чтобы он не высох, и какие методы подойдут для городской квартиры.

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Как сохранить чеснок до весны в домашних условиях?

Чтобы чеснок не потерял свои вкусовые качества и пролежал как можно дольше, важно правильно его подготовить:

Не обрезайте листья сразу после сбора. Даже после выкапывания головка продолжает питаться от стебля. Если срезать зелень слишком рано, зубки начнут быстро терять влагу, и чеснок усохнет, пишет портал "На пенсии".

Сушите чеснок в тени. Ни в коем случае не на солнце — высокая температура "варит" зубки, ухудшая вкус и срок хранения. Лучшее место — сарай, навес или любое проветриваемое затенённое помещение. Раскладывайте головки в один слой на мешковину или бумагу.

Не мойте чеснок после выкапывания. Влага на поверхности увеличивает риск плесени и заболеваний.

Обрезку делайте не ранее осени. Оставьте 10 см стебля. Это поможет защитить головку от перепадов температуры и влажности. Такой чеснок с "палочками" почти никогда не прорастает к весне.

Корни подрезают до 3–5 см, а головки сортируют: крупные — на посадку, повреждённые — в переработку, всё остальное — на хранение.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика / Главред

Как правильно хранить чеснок в городской квартире?

Для квартиры особенно важно выбрать правильное место. Лучше не использовать холодильник. Воздух в нём слишком влажный, и чеснок может сгнить. Если всё же храните в холодильнике — только в бумажных пакетах и обязательно вдали от сырости.

Оптимальное место — кладовая, тумбочка или кухонный ящик. Главное — прохладно, сухо и темно. Температура хранения — от 3 до 8°C.

Храните в косах, корзинах или капроновых чулках. Это помогает проветриванию и предотвращает образование плесени.

Для защиты от болезней используйте мяту. Перекладывая головки стеблями мяты, вы создаете естественный антисептик, особенно эффективный в зимний период.

Где лучше хранить чеснок: в холодильнике или нет?

Ответ — в большинстве случаев лучше не в холодильнике. Холодильник подходит только в крайнем случае и при строго соблюдённых условиях. Наилучший способ — хранение в прохладной кладовой или на застеклённом балконе при плюсовой температуре.

Смотрите видео о том, как сохранить чеснок до следующего урожая:

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Об источнике: На пенсии Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

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