Не пожелтеет и вырастет большим: чем нужно подкормить чеснок в мае

Можно получить хороший урожай чеснока, если вовремя его подкормить.

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Чем подкормить чеснок / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Чем полить чеснок в мае

Что ускоряет рост чеснока

Май - идеальное время для подкормки растений на огороде, в частности, чеснока. После этого головки будут крупными, здоровыми, а сам чеснок не будет болеть и желтеть.

Главред решил разобраться, чем можно подкормить чеснок в мае.

Чем полить чеснок, чтобы он вырос большим

Автор канала Огородница из Одессы на YouTube рассказала, подкормить чеснок можно смесью из двух простых и доступных компонентов.

По ее словам, сначала нужно подготовить к подкормке саму грядку чеснока - разрыхлить почву и полить чистой водой.

Для подкормки нужны два ингредиента и десятилитровое ведро с водой. Первый компонент - это доломитовая мука. Она богата кальцием, магнием и хорошо усваивается растениями. На десятилитровое ведро с водой, ее нужно добавить 200 грамм.

После этого нужно добавить 2 столовые ложки нашатырного спирта - это источник азота для растений в доступной форме. Смесь нужно хорошо перемешать и полить ею чеснок.

"Такую подкормку, как правило, я провожу один раз в сезон, но если у вас бедная почва, то такую подкормку можно повторить еще раз, через три недели", - отметила женщина.

Чем весной подкормить чеснок - видео:

Посевной календарь на май / Инфографика: Главред

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Что известно о YouTube канале "Огородница из Одессы"? YouTube канал "Огородница из Одессы" - это личный канал Ларисы, которая проживает в Одессе. Он о саде и огороде, об опыте в сфере земледелия и дачных дел. На данный канал подписалось более 26 тысяч пользователей. Все видео на канале несут ознакомительный характер, говорится в описании.

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