Не пожелтеет и вырастет большим: чем нужно подкормить чеснок в мае

Вы узнаете:
- Чем полить чеснок в мае
- Что ускоряет рост чеснока
Май - идеальное время для подкормки растений на огороде, в частности, чеснока. После этого головки будут крупными, здоровыми, а сам чеснок не будет болеть и желтеть.
Главред решил разобраться, чем можно подкормить чеснок в мае.
Чем полить чеснок, чтобы он вырос большим
Автор канала Огородница из Одессы на YouTube рассказала, подкормить чеснок можно смесью из двух простых и доступных компонентов.
По ее словам, сначала нужно подготовить к подкормке саму грядку чеснока - разрыхлить почву и полить чистой водой.
Для подкормки нужны два ингредиента и десятилитровое ведро с водой. Первый компонент - это доломитовая мука. Она богата кальцием, магнием и хорошо усваивается растениями. На десятилитровое ведро с водой, ее нужно добавить 200 грамм.
После этого нужно добавить 2 столовые ложки нашатырного спирта - это источник азота для растений в доступной форме. Смесь нужно хорошо перемешать и полить ею чеснок.
"Такую подкормку, как правило, я провожу один раз в сезон, но если у вас бедная почва, то такую подкормку можно повторить еще раз, через три недели", - отметила женщина.
Чем весной подкормить чеснок - видео:
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Что известно о YouTube канале "Огородница из Одессы"?
YouTube канал "Огородница из Одессы" - это личный канал Ларисы, которая проживает в Одессе. Он о саде и огороде, об опыте в сфере земледелия и дачных дел. На данный канал подписалось более 26 тысяч пользователей. Все видео на канале несут ознакомительный характер, говорится в описании.
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