Садоводы призывают никогда не выбрасывать проросший чеснок: в чем причина

Опытные садоводы рекомендуют выращивать чесночную зелень, которую можно добавлять в различные блюда.

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Можно ли есть проросший чеснок / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

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Почему не стоит выбрасывать чеснок, который пророс

В какие блюда можно добавлять чесночную зелень

Чеснок, как и лук, ближе к весне пускает корни и зеленые ростки. Многие люди выбрасывают овощ, считая, что он потерял свои полезные свойства и вкусовые качества. Главред со ссылкой на Express.co.uk разобрался, почему все же не стоит допускать распространенную ошибку и выбрасывать проросший чеснок.

Эксперт по садоводству Майкл Гриффитс считает, что чеснок с зелеными ростками можно превратить в безопасный для здоровья продукт питания.

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Если вы хотите, чтобы в доме была свежая зелень, он рекомендует почистить зубчики чеснока и положить их корнями вниз в небольшую тарелку. Далее нужно налить немного воды и поставить на подоконник, где падают солнечные лучи.

Эксперт отмечает, что через некоторое время можно будет собирать чесночную зелень. Она несколько похожа на зеленый лук, но с более чесночным привкусом.

Он сказал, что после четырех-пяти урожаев ростки начнут терять свой вкус, тогда чеснок их можно выбрасывать в компост. Но до этого их можно использовать в омлетах, салатах, картофеле фри или заправках.

Другие садоводы предостерегают, что проросший чеснок имеет зеленые или желтые побеги в центре зубчиков, которые иногда пробиваются наружу. Его можно есть, но если вы видите синие или зеленые пятна или нечеткость на внешней стороне зубчиков, это плесень, а значит, луковицу следует выбросить.

Как вырастить чесночную зелень на подоконнике - смотрите видео:

@themediterraneangardener Как вырастить чесночную зелень Вы можете вырастить чесночную зелень на подоконнике всего за две недели Очистите зубчики и положите их корневой стороной вниз в небольшую миску или блюдо. Налейте немного воды и поместите их на подоконник Держите воду пополнять и скоро вы будете собирать урожай чесночной зелени Положите их обратно на подоконник, и они вырастут прямо обратно. ♬ Make It Better (Instrumental) - Anderson .Paak

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