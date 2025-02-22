Без земли и банок с водой: как быстро вырастить лук на подоконнике

Садовод поделилась секретом, как получить роскошный зеленый лук без особых усилий и грязи на подоконнике.

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Как быстро вырастить лук на зелень / скриншот

Вы узнаете:

Как можно использовать проросший лук

Что необходимо для выращивания лука на перо

Очень часто в конце зимы или в начале весны сетка с луком на кухне начинает прорастать желтыми побегами, а головки становятся слегка мягкими. Такой лук все еще можно использовать в пищу, но он уже не настолько свеж и вкусен. Что делать с таким луком? Можно его просто выбросить, а можно прорастить и в результате быстро получить роскошный зеленый перьевой лук.

На Youtube-канале Classy Flowers рассказали, как правильно вырастить зеленый лук, причем без особых усилий, без земли и грязи на подоконнике, без банок и стаканов с водой, без вечно размокающих яичных картонных подносов.

Ранее Главред писал, что лук забирает из почвы много калия и азота и делает ее более щелочной. Поэтому два года подряд лук не стоит выращивать на одном и том же месте. Детальнее в материале: Урожай вызреет до осени: что посадить на грядку сразу после уборки лука.

Как правильно вырастить зеленый лук на подоконнике

Все, что вам понадобится, это высушенный сфагнум или гипнум мох, а также длинный пластиковый горшок для балконных цветов, так как он прекрасно помещается на подоконнике. Важно, чтобы в контейнере не было дренажных отверстий или же они должны быть заблокированы.

"Вначале я просто кладу небольшой слой мха на дно толщиной в 4-5 сантиметров и плотно один к другому размещаю головки проросшего лука. Затем поливаю всё это водой так, чтобы мох впитал в себя влагу", - рассказала флорист.

Сфагнум впитывает в себя воды в 15 раз больше своего сухого веса, а гипнум мох - в 8 раз больше. Поэтому если нет сфагнума, другие типы мха также подойдут для выращивания зеленого лука.

Такой способ выращивания зеленого лука хорош тем, что мхи, так же как и почва, содержат в себе споры почвенных бактерий и практически всю микробиоту, которая так необходима для корнеобразования.

"Это совершенно другое дело по сравнению просто со стаканом с водой и тем более с картонной коробкой из-под яиц, в которой хорошо растет только плесень", - объяснила специалист.

Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

Сколько времени растет лук на перо

"Буквально всего через несколько дней желтые луковые проростки начинают ровно вытягиваться и зеленеть, запуская бурный процесс фотосинтеза. Одновременно с этим на донышке луковицы появляется пучок белых корешков, которые активно прорастают в мох", - поделилась наблюдениями женщина.

Срезать зеленые перья лука на салат и суп при таком способе выращивания можно уже через пару недель.

Лук можно держать во мхе достаточно долго, пока не истощатся все запасенные питательные вещества в луковице или же не появятся стрелки с бутонами.

Контейнер можно вынести на улицу, если есть такая возможность, когда весенняя температура станет достаточно высокой.

"Запомните, что луковые культуры, хотя и устойчивы к небольшим заморозкам, но просто даже при положительных низких температурах прекращают свой рост, так что нет смысла выносить лук на улицу, пока не будет хотя бы +10...+15 градусов и выше", - отметила флорист.

За пару недель лук при такой посадке развивает хорошую корневую систему, поэтому если есть свободный участок на огороде, его можно посадить в открытый грунт. Лук принимается почти сразу и быстро растёт, а практически с середины мая уже готов к уборке урожая.

"Чтобы грядка не пропала, так как весь лук на зелень обычно собирается где-то в июне месяце, между луком я накидываю в мае семян салата или подсаживаю между ними медленно растущий перчик. Так что когда я соберу весь лук, следующие овощи займут эту территорию и эта площадь не будет простаивать. Это особенно важно для маленьких огородов", - добавила садовод.

Смотрите видео - Как быстро вырастить лук на подоконнике:

Ранее Главред писал, можно ли заморозить зеленый лук и как это сделать: лайфхак от диетолога.

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