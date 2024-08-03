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Урожай вызреет до осени: что посадить на грядку сразу после уборки лука

Анна Ярославская
3 августа 2024, 11:20
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Лук забирает из почвы много калия и азота и делает ее более щелочной. Поэтому два года подряд лук не стоит выращивать на одном и том же месте.

Лук, морковь
Что посадить на грядку, где рос лук? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Грядки с луком есть почти на каждом огороде, так как эта культура пользуется особенной популярностью. Чтобы каждый год получать хороший урожай, нужно обязательно следовать правилам севооборота.

Если вам интересно, что делать, чтобы лук не пошел в стрелку, читайте материал: Лук не пойдет в стрелку и даст огромные сладкие луковицы: что нужно сделать.

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Что хорошо растет после лука

Лук забирает из почвы много калия и азота и делает ее более щелочной. Поэтому два года подряд лук не стоит выращивать на одном и том же месте.

Внесение калийных удобрений может привести к небольшому защелачиванию субстрата. Таким образом, после выращивания любой разновидности луковиц грунт испытывает дефицит азота, калия и может давать слабую щелочную реакцию. Такой субстрат совершенно не подходит для посадки любых луков, включая чеснок, шнитт-лук, батун и т. д.

Стоит отметит, что у луковых мало вредителей. Единственный, кто заслуживает внимания, — луковая муха, которая способна существенно снизить урожаи.

Луковая муха прекрасно переносит зиму и на следующий год способна нанести значительный ущерб посадкам, высаженным на прежнем месте. Поэтому многолетняя посадка луковых на одном и том же месте не рекомендуется.

Оптимальный перерыв между выращиванием любых сортов лука составляет три года.

Что можно посадить после того как убрали урожай лука?

Список культур довольно велик.

Морковь - это самый удачный вариант для посадки после лука, поскольку выделяемые растениям фитоциды уничтожают луковую муху.

Многие огородники выращивают морковь и лук рядами на одной грядке или чередуют их на одном месте через год.

Морковь не требовательна к качеству почвы, но она нуждается в хорошем освещении. Идеально если морковь будет находиться под солнечными лучами весь световой день.

Свёклуможно посадить сразу после уборки лука. Стоит остановить свой выбор на раннеспелых сортах. Таким образом, уже к осени можно получить урожай. Стоит помнить, что эта свекла не будет храниться долго.

Свёкла хорошо развивается на рыхлых грунтах. При подготовке грядки стоит внести калийные и фосфорные удобрения. Эта культура не переносит закисления субстрата, но на нейтральных и слабощелочных почвах растёт нормально.

На следующий год после уборки лука на этом месте хорошо будут развиваться все растения из семейства тыквенных: огурцы, кабачки, тыква, патиссоны, дыни, арбузы. Этим культурам нравится очищенная от вредителей и патогенной микрофлоры почва.

Клубника особенно чувствительна к патогенной микрофлоре и легко заражается бактериальными и вирусными инфекциями. Поскольку после луковых опасность заражений минимальна, а корневая система клубники опускается достаточно глубоко, поэтому дефицит полезных веществ не так заметен.

Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика
Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика: Главред

Земля, обеззараженная грядками лука, благотворно сказывается на росте томатов, перцев, баклажанов и картофеля. Их мощные корни уходят глубоко в почву, где они получают достаточное питание.

Бобовые также можно садить после лука. Представители этого семейства накапливают в корневых клубнях азот и тем самым восстанавливают истощённую луком почву. Их высаживают в качестве сидератов или же на следующий год как культуру-последователя.

Разные сорта капусты хорошо на грядках после лука. Их можно высаживать сразу после уборки урожая. Лишь брюссельская капуста очень требовательна к составу почвы, поэтому перед посадкой потребуется внесение удобрений.

Ранее Главред писал, почему нужно обязательно посадить горох.

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