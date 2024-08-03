Урожай вызреет до осени: что посадить на грядку сразу после уборки лука

Лук забирает из почвы много калия и азота и делает ее более щелочной. Поэтому два года подряд лук не стоит выращивать на одном и том же месте.

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Что посадить на грядку, где рос лук? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Грядки с луком есть почти на каждом огороде, так как эта культура пользуется особенной популярностью. Чтобы каждый год получать хороший урожай, нужно обязательно следовать правилам севооборота.

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Что хорошо растет после лука

Лук забирает из почвы много калия и азота и делает ее более щелочной. Поэтому два года подряд лук не стоит выращивать на одном и том же месте.

Внесение калийных удобрений может привести к небольшому защелачиванию субстрата. Таким образом, после выращивания любой разновидности луковиц грунт испытывает дефицит азота, калия и может давать слабую щелочную реакцию. Такой субстрат совершенно не подходит для посадки любых луков, включая чеснок, шнитт-лук, батун и т. д.

Стоит отметит, что у луковых мало вредителей. Единственный, кто заслуживает внимания, — луковая муха, которая способна существенно снизить урожаи.

Луковая муха прекрасно переносит зиму и на следующий год способна нанести значительный ущерб посадкам, высаженным на прежнем месте. Поэтому многолетняя посадка луковых на одном и том же месте не рекомендуется.

Оптимальный перерыв между выращиванием любых сортов лука составляет три года.

Что можно посадить после того как убрали урожай лука?

Список культур довольно велик.

Морковь - это самый удачный вариант для посадки после лука, поскольку выделяемые растениям фитоциды уничтожают луковую муху.

Многие огородники выращивают морковь и лук рядами на одной грядке или чередуют их на одном месте через год.

Морковь не требовательна к качеству почвы, но она нуждается в хорошем освещении. Идеально если морковь будет находиться под солнечными лучами весь световой день.

Свёклуможно посадить сразу после уборки лука. Стоит остановить свой выбор на раннеспелых сортах. Таким образом, уже к осени можно получить урожай. Стоит помнить, что эта свекла не будет храниться долго.

Свёкла хорошо развивается на рыхлых грунтах. При подготовке грядки стоит внести калийные и фосфорные удобрения. Эта культура не переносит закисления субстрата, но на нейтральных и слабощелочных почвах растёт нормально.

На следующий год после уборки лука на этом месте хорошо будут развиваться все растения из семейства тыквенных: огурцы, кабачки, тыква, патиссоны, дыни, арбузы. Этим культурам нравится очищенная от вредителей и патогенной микрофлоры почва.

Клубника особенно чувствительна к патогенной микрофлоре и легко заражается бактериальными и вирусными инфекциями. Поскольку после луковых опасность заражений минимальна, а корневая система клубники опускается достаточно глубоко, поэтому дефицит полезных веществ не так заметен.

Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика: Главред

Земля, обеззараженная грядками лука, благотворно сказывается на росте томатов, перцев, баклажанов и картофеля. Их мощные корни уходят глубоко в почву, где они получают достаточное питание.

Бобовые также можно садить после лука. Представители этого семейства накапливают в корневых клубнях азот и тем самым восстанавливают истощённую луком почву. Их высаживают в качестве сидератов или же на следующий год как культуру-последователя.

Разные сорта капусты хорошо на грядках после лука. Их можно высаживать сразу после уборки урожая. Лишь брюссельская капуста очень требовательна к составу почвы, поэтому перед посадкой потребуется внесение удобрений.

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