Лук не будет портиться и сохнуть месяцами: что нужно сделать с пакетом

Лук является основным кулинарным ингредиентом во многих кухнях, и, к счастью, его легко иметь под рукой, а при условии правильного хранения он может храниться месяцами.
Сара Тейлор, эксперт по гигиене пищевых продуктов поделилась своим опытом относительно правильных методов хранения лука, которые помогут сохранить его свежесть и аромат в течение длительного времени, сообщает Express.
Хранение лука в правильных условиях помогает продлить срок его жизни.
Вопреки распространенному мнению, Сара не советует хранить лук в холодильнике, поскольку холод и влага могут привести к его преждевременной порче.
"Лук лучше всего хранить в сухом, темном месте, и его нельзя держать в холодильнике", - указывает она.
Чтобы продлить долговечность лука, Сара советует вынимать его из пластиковой упаковки после покупки.
Разрешение воздуху циркулировать вокруг лука помогает предотвратить накопление влаги и гарантирует, что он останется свежим и хрустящим.
"Выньте лук из полиэтиленового пакета, чтобы позволить воздуху циркулировать вокруг него, и держите его отдельно от картофеля, поскольку их совместное хранение может повлиять на продолжительность жизни обоих продуктов", - добавила она.
Для тех, кто ищет удобства без потери вкуса, Сара предлагает практические советы по хранению нарезанного лука.
После нарезки кубиками она рекомендует переложить лук в пакет для замораживания, чтобы сохранить его свежесть для дальнейшего использования.
Такой нарезанный лук можно безопасно хранить в холодильнике для кратковременного использования или заморозить на длительное время, предлагая гибкость как домашним поварам, так и кулинарным энтузиастам.
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