Самые бесполезные для здоровья: как никогда не стоит готовить яйца

В каком виде лучше всего есть яйца? Диетологи говорят, что в вареных больше полезных питательных веществ, а в жареной яичнице-болтунье — больше полезных жиров.

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В каком виде лучше всего есть яйца? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Яичница - один из самых популярных завтраков практически в каждой семье, поскольку готовится это блюдо быстро, и в результате получается вкусным и сытным. Но можно ли каждый день есть жареные яйца и в каком виде их лучше приготовить, чтобы получить больше пользы для здоровья.

В чем польза яиц

Яйца содержат много полезных витаминов и микроэлементов, необходимых для организма человека. В частности, яйца являются источником белка и жира. Также в них есть железо и цинк, витамины A, D, E, K и витамины группы B.

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Яичный белок менее калориен и является источником белка, который легко усваивается. Также в нем содержатся витамины группы В (В2, В3 и В5).

Единственный минус яиц - это то, что этот продукт является аллергеном. Вводить в рацион детей его можно после года. А людям, у которых есть непереносимость, нужно исключить яица из рациона.

Что лучше - вареные или жареные яйца?

От способа приготовления будет зависеть калорийность блюда и его польза для здоровья. То же самое касается и яиц.

Многие диетологи сходятся во мнении, что вареные яйца более полезны. Яйцо проходит термическую обработку, но при этом сохраняет свои питательные вещества. Кроме того для приготовления не нужно добавлять масло, что снижает калорийность.

Яйца в смятку - идеальный метод приготовления яиц с максимальной пользой для здоровья. Такой продукт будет низкокалорийным плюс в яйце сохранится максимальное количество витаминов и микроэлементов. Чем дольше варятся яйца, тем меньше сохраняется полезных веществ.

Чтобы приготовить яйца в смятку, нужно опустить их в кастрюлю с кипящей водой на полторы минуты. В результате получится готовый белок и жидкий желток.

Жареные яйца также могут быть полезными для здоровья. Но важно готовить их без избыточного количества масла. Лучше всего подойдет оливковое или кокосовое масло или масло гхи.

Чтобы приготовить яичницу, нагрейте небольшое количество о масла в сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Разбейте яйца в сковороду и готовьте 2-3 минуты, пока белки не схватятся, а желтки все еще будут жидкими. Важно не пережарить яйца.

Отметим также, что в вареных яйцах больше полезных питательных веществ, а в жареной яичнице-болтунье — больше полезных жиров.

Самые бесполезные для здоровья - это яйца, запеченные в духовке. Если их готовить при 170° в течение 30-40 минут, теряется 45% витамина D. Для сравнения, при жарке или варке сохраняется до 88% витамина D.

Сколько яиц можно съедать в день

Многих интересует вопрос, можно ли есть 3 яйца в день? Диетологи говорят, что здоровому человеку, у которого нет повышенного холестерина, можно съесть не более 2-3 яиц в день.

Тем, у кого повышен холестерин или есть проблемы с ЖКТ, рекомендуется употреблять не более одного яйца 2-3 раза в неделю.

Что касается жареных яиц, то их советуют употреблять не больше шести в неделю. При этом за сутки можно съесть сразу 2-3 штуки.

Ранее Главред писал, почему яичницу нельзя жарить на подсолнечном масле.

Интересные факты о яйцах Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть. Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы. Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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