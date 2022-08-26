Секрет самой вкусной яичницы в мире: 3 ошибки, которые совершает каждый - рецепт

На каком огне лучше всего жарить яичницу и когда нужно солить яйца при жарке.
Быстрый и вкусный завтрак мы готовим практически всегда из яиц. Яичницу любят все, но не все знают секрет ее приготовления.
Яичница очень проста в приготовлении, однако и это блюдо можно испортить.
Чтобы не повторять ошибки в будущем, советуем вам узнать три простых правила приготовления идеальной и самой вкусной в мире яичницы.
Как правильно готовить яичницу
При приготовлении утренней яичницы, яйца должны быть только комнатной температуры. Нельзя их доставать из холодильника и сразу готовить. Простой секрет, который поможет в будущем избегать ошибок.
Никогда не разбивайте яйца сразу в горячую сковороду. Чтобы не брызнуло масло или не попала скорлупа в ваш завтрак.
Чтобы яичница никогда не прилипала к сковороде, ее нужно хорошо разогреть. Готовить яичницу можно на любом масле, главное правильно - температура.
Сколько жарить яичницу
Это самый главный вопрос у многих. Идеальным рецептом приготовления яичницы является 30 секунд. Но, сковорода должна быть обязательно хорошо разогрета, после 30 секунд яйца накрыть крышкой и продержать на горячей плите 2-3 минуты. Нежнейшая яичница будет превосходно вкусной.
Когда солить и на чем жарить яичницу
Солить и перчить завтрак из яиц стоит после приготовления, а не во время.
Вкуснее яичница получается на сливочном или рафинированном масле. Можно использовать масло авокадо или виноградной косточки.
Вкусный рецепт яичницы за 5 минут
Вам понадобится:
- Яйца - 3 шт
- Мука - половина столовой ложки
- Сухари панировочные
- Лук - 1 шт
- Соль
- Зелень - по вкусу
- Пармезан - по вкусу
- Оливковое или сливочное масло
Большую луковицу помыть, почистить и порезать кольцами.
Разделить на колечки и обвалять в муке и сухарях.
Обжариваем луковые кольца с двух сторон на оливковом или сливочном масле.
Немного уменьшить огонь и в каждый луковый кружок добавить по 1 яйцу.
Как только белок схватился, накрываем крышкой и жарим 1-2 минуты.
Достаем яичницу, посыпаем солью, зеленью и сыром.
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