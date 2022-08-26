Секрет самой вкусной яичницы в мире: 3 ошибки, которые совершает каждый - рецепт

Сколько нужно жарить яичницу / ua.depositphotos.com

Быстрый и вкусный завтрак мы готовим практически всегда из яиц. Яичницу любят все, но не все знают секрет ее приготовления.

Яичница очень проста в приготовлении, однако и это блюдо можно испортить.

Чтобы не повторять ошибки в будущем, советуем вам узнать три простых правила приготовления идеальной и самой вкусной в мире яичницы.

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Как правильно готовить яичницу

При приготовлении утренней яичницы, яйца должны быть только комнатной температуры. Нельзя их доставать из холодильника и сразу готовить. Простой секрет, который поможет в будущем избегать ошибок.

Никогда не разбивайте яйца сразу в горячую сковороду. Чтобы не брызнуло масло или не попала скорлупа в ваш завтрак.

Чтобы яичница никогда не прилипала к сковороде, ее нужно хорошо разогреть. Готовить яичницу можно на любом масле, главное правильно - температура.

Сколько жарить яичницу

Это самый главный вопрос у многих. Идеальным рецептом приготовления яичницы является 30 секунд. Но, сковорода должна быть обязательно хорошо разогрета, после 30 секунд яйца накрыть крышкой и продержать на горячей плите 2-3 минуты. Нежнейшая яичница будет превосходно вкусной.

Когда солить и на чем жарить яичницу

Солить и перчить завтрак из яиц стоит после приготовления, а не во время.

Вкуснее яичница получается на сливочном или рафинированном масле. Можно использовать масло авокадо или виноградной косточки.

Вкусный рецепт яичницы за 5 минут

Вам понадобится:

Яйца - 3 шт

Мука - половина столовой ложки

Сухари панировочные

Лук - 1 шт

Соль

Зелень - по вкусу

Пармезан - по вкусу

Оливковое или сливочное масло

Большую луковицу помыть, почистить и порезать кольцами.

Разделить на колечки и обвалять в муке и сухарях.

Обжариваем луковые кольца с двух сторон на оливковом или сливочном масле.

Немного уменьшить огонь и в каждый луковый кружок добавить по 1 яйцу.

Как только белок схватился, накрываем крышкой и жарим 1-2 минуты.

Достаем яичницу, посыпаем солью, зеленью и сыром.

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