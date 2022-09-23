Почему яичницу нельзя жарить на подсолнечном масле: рецепт идеальных хрустящих жареных яиц

Яичница на сливочном масле рецепт / ua.depositphotos.com

Вкусная яичница всегда выручает утром, когда мы собираемся на работу. Многие привыкли жарить яичницу на подсолнечном масле и даже не задумываются, что совершают большую ошибку.

Как говорят многие шеф-повара, самая вкусная и полезная яичница получится, если вы ее приготовите на сливочном масле. Сливочное масло способно раскрыть вкус жареной яичницы и удивит неповторимым запахом.

Можно готовить яичницу на оливковом масле или с салом. Но второй вариант придаст яичнице жирности.

Нельзя жарить яичницу на подсолнечном масле. Все полезные вещества из блюда пропадают при приготовлении завтрака.

Кроме того, омлет также вредно жарить на рафинированном масле. Для блюда подойдет сливочное или оливковое.

Вкусная яичница в булочках - рецепт

Вам понадобится:

Булочки - 4 шт

Яйца - 4 шт

Сливочное масло - 50 гр

Пармезан

Соль, специи

Выбираем булочки, чтобы они не разваливались.

Отрезаем шапочку и убираем весь мякиш у хлеба.

Разогреть на сковороде сливочное масло, переложить булочки.

Яйца помыть, разбить каждое яйцо в чашку и аккуратно влить в булочку.

Посолить и подождать пока полностью схватится белок.

Посыпать яйцо пармезаном и накрыть шапочками булочки с яйцом.

Уменьшаем огонь и накрываем сковороду крышкой.

Готовить яичницу на сливочном масле в булочках 5 минут.

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