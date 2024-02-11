Никакой горечи: как приготовить лук, чтобы он был сладким и нежным

Возможно, вы все это время неправильно готовили лук.

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Как вкусно приготовить лук / Коллаж Главред, фото kitchenstories.com, flickr (Greg Zenitsky)

Лук является основой многих рецептов, и без правильной подготовки этого ингредиента вы можете обнаружить, что ваши блюда немного обыденные. От соусов для пасты до карри и супов - скромный лук не получает должного внимания, потому что без него просто нельзя готовить. Этот простой кулинарный хак от шеф-повара Джейми Оливера поможет улучшить ваши рецепты, смягчив любую горечь, присутствующую в луке, и привнеся сладость в ваши блюда, которая поможет усилить вкус всех ваших блюд, пишет Mirror.

Как готовить лук, чтобы он был сладким

В своем шоу "Джейми готовит итальянское", телешеф рассказал, что научился этому совету по подготовке лука у итальянки Нонны Розанны, который придает луку более мягкий вкус и помогает избавиться от резкой горечи, которая может не понравиться некоторым людям.

"Я использую ее трюк с мытьем нарезанного лука, чтобы сделать его более мягким, и эта влага также помогает добавить дополнительную сладость в процессе приготовления!", - объяснил он.

Такое мытье лука помогает избавиться от горечи благодаря системе защиты, которой обладают корнеплоды и которая предназначена для того, чтобы животные не ели их в дикой природе.

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Рецепт, который Оливер использовал для демонстрации этого способа, представлял собой лингвине с креветками и тунцом, и он объяснил, что для начала нужно мелко нарезать лук, а затем замочить его в миске с водой. Если вы опасаетесь, что лук может оказаться слишком сладким, поскольку вся его острота удалена, то всегда можно добавить немного белого уксуса, чтобы компенсировать это и создать приятный контраст, советует Оливер.

Комментаторы быстро откликнулись на этот пост, а один из них отметил, что в некоторых культурах этот совет хорошо известен, и большинство людей, скорее всего, уже используют его при приготовлении блюд с луком: "Чувак! Японцы моют лук в воде уже 20 лет".

Другой пользователь отметил в комментариях, что есть еще один способ использования воды при приготовлении лука, который может быть полезен тем, кто чувствителен к нему, так как у некоторых людей от него слезятся глаза. "Я чищу много лука, и всегда плачу. Мое решение - всегда чистить его в воде. Больше никакой боли".

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