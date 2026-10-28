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Как утеплить окна перед зимой без лишних затрат: самые простые способы

Дарья Пшеничник
28 октября 2026, 19:21
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Уплотнительные ленты, герметик и плотные шторы помогают сохранить тепло без замены окон, а неправильное проветривание лишь увеличивает расходы на отопление.
Как утеплить окна перед зимой без лишних затрат: самые простые способы
Как уменьшить потери тепла через окна / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Сколько тепла теряется через окна зимой
  • Как недорого утеплить окна без их замены
  • Как правильно проветривать зимой, чтобы не терять тепло

видео дня

На окна приходится в среднем 20–25% всех теплопотерь жилья, а в старых домах с плохо изолированными рамами эта доля достигает 30% и более. Значительную часть потерь можно сократить без замены окон, если уплотнить щели, заменить резиновые уплотнители и правильно проветривать помещения, сообщает румынское издание Lovedeco.

В современных энергоэффективных домах этот показатель может снижаться примерно до 10%. Однако даже при исправной системе отопления комнаты с проблемными окнами охлаждаются быстрее, а потребление энергии растет, чтобы поддерживать комфортную температуру.

Одинарное стекло плохо изолирует: тепло уходит наружу за счет теплопроводности и теплового излучения. Особенно это ощущается в морозные дни, когда поверхность стекла становится холодной, а у окна становится некомфортно.

Еще одна распространенная причина заключается в проникновении воздуха. Изношенные уплотнители, деформированные рамы или створки, которые уже не закрываются плотно, пропускают холод в комнату. Поэтому у окна ощущается сквозняк, даже когда термостат показывает нормальную температуру. Проблема возникает как со старыми деревянными рамами, так и с пластиковыми окнами, которые давно не обслуживались и не регулировались.

Еще одно уязвимое место часто остается без внимания: зона примыкания оконного блока к кладке.

"Если между рамой и стеной есть негерметичные зазоры, тепло может уходить через эти зоны, независимо от того, насколько эффективно стекло. Некачественный монтаж или поврежденные изоляционные материалы могут усилить потери и способствовать появлению конденсата", - отмечает издание.

Эффективность окна оценивают по коэффициенту теплопередачи U: чем ниже значение, тем лучше изоляция. Старое окно с одинарным стеклом имеет показатель около 4,8–5,8 Вт/м²К, а современное с качественным двойным стеклопакетом - примерно 1,1–1,4 Вт/м²К. Например, коэффициент 5 Вт/м²К означает, что через квадратный метр окна проходит 5 Вт тепла на каждый градус разницы между температурой в помещении и на улице.

Ленты, герметик и шторы: что поможет без замены окон

Самый доступный способ - уплотнительные ленты из поролона, резины или силикона, которые приклеивают по контуру створок. Их подбирают по размеру щелей и наносят на чистую поверхность так, чтобы окно и в дальнейшем нормально закрывалось. Важно не перекрывать дренажные и вентиляционные отверстия оконного блока.

Мелкие трещины между рамой и стеной заполняют герметиком на основе акрилового латекса. Для более крупных полостей подходит монтажная полиуретановая пена, которую затем обязательно защищают и отделывают.

Дополнительный барьер создают плотные теплоизоляционные шторы: ночью они отделяют холодное стекло от воздуха в комнате. Днём их рекомендуют отодвигать, когда на окна падает солнце, чтобы помещение естественным образом прогревалось. При этом шторы не должны закрывать радиаторы, так как в этом случае тепло хуже распределяется по комнате.

Стоит также проверить резиновые уплотнители: со временем они теряют эластичность, твердеют и трескаются. Их заменяют на совместимые с конкретной конструкцией, а в пластиковых и деревянных окнах при необходимости регулируют механизм закрывания, чтобы створка равномерно прижималась по всему периметру.

Для очень старых окон наиболее эффективным долгосрочным решением может стать замена на современные с двойным или тройным стеклопакетом. Пространство между стеклами в них заполняют воздухом или инертными газами, в частности аргоном или криптоном. Стекло типа Low-E со специальным покрытием дополнительно уменьшает потери из-за излучения. По сравнению со старыми окнами с одинарным стеклом такие модели способны сократить теплопередачу на 70% и более.

Как уменьшить потери тепла через окна
Как уменьшить потери тепла через окна / Инфографика: Главред

Проветривание без лишних потерь

Даже в сильные морозы проветривание остается необходимым. Временные потери при этом неизбежны, но их объем зависит от способа. Издание советует не держать створку часами в откинутом положении, а на 5–10 минут открывать её настежь.

"За это время воздух в комнате может быстро обновиться, в то время как стены, мебель и пол сохраняют значительную часть накопленного тепла. После закрытия окон эти поверхности помогают нагреть свежий воздух, поэтому температура в помещении восстанавливается быстрее", - пишет Lovedeco.

Если же окно остается приоткрытым несколько часов, тепло уходит непрерывно, а поверхности рядом постепенно остывают. Системе отопления тогда приходится работать дольше, чтобы компенсировать потери.

Проветривание также регулирует влажность. Приготовление пищи, душ, сушка белья и даже дыхание наполняют воздух паром, который оседает на холодных стеклах и стенах и со временем вызывает появление плесени.

Проветривать жилье следует несколько раз в день, в зависимости от количества жильцов и образа жизни, так как одного короткого сеанса обычно недостаточно. Воздухообмен ускоряется, если открыть окна на противоположных сторонах, а временное снижение отопления на это время поможет избежать лишних затрат.

Смотрите видео о том, как подготовить окна к зиме:

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Об источнике: Lovedeco

Lovedeco - это румынский онлайн-ресурс, посвященный дизайну интерьеров, архитектуре и обустройству жилья. Сайт публикует материалы о современных тенденциях в оформлении домов и квартир, а также практические советы по декору. Контент готовят журналисты в сотрудничестве с дизайнерами и архитекторами.

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