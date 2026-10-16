В доме станет гораздо теплее: раскрыт секрет эффективной работы радиатора

В период отопительного сезона радиаторы постепенно покрываются пылью и мелкими загрязнениями.

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Как настроить работу радиатора отопления / Коллаж: Главред, фото: скриншот, magnific.com

Вы узнаете:

Регулярная очистка отопительных приборов важна

Поток воздуха помогает выдуть загрязнения из узких промежутков

С наступлением осени и зимы поддержание комфортной температуры в доме становится особенно актуальным. Однако даже при исправно работающем отоплении комнаты могут прогреваться недостаточно хорошо.

Причина порой кроется не в мощности радиаторов, а в скопившейся внутри них пыли. Решить эту проблему поможет обычный бытовой фен, который многие хранят в спальне, пишет Express.

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В период отопительного сезона радиаторы постепенно покрываются пылью и мелкими загрязнениями. Потоки теплого и холодного воздуха способствуют перемещению частиц по комнате, в результате чего они оседают на поверхности батарей, проникают между секциями и скапливаются с обратной стороны конструкции. Под воздействием тепла загрязнения могут сильнее закрепляться на поверхности, поэтому со временем избавиться от них становится сложнее.

Регулярная очистка отопительных приборов важна не только для поддержания порядка. Слой пыли и грязи способен ухудшать теплообмен, из-за чего радиатор может менее эффективно отдавать тепло окружающему пространству. В результате для поддержания комфортной температуры приходится дольше пользоваться отоплением, что потенциально увеличивает расходы на энергию.

Как фен поможет избавиться от пыли в радиаторе

Для очистки труднодоступных участков батареи можно использовать фен. Этот метод особенно удобен для секционных и колонных радиаторов, в которых пыль скапливается между отдельными элементами.

Поток воздуха помогает выдуть загрязнения из узких промежутков, куда сложно добраться обычной тряпкой. При этом важно заранее подготовить место для уборки: под радиатором следует расстелить старое полотенце или простыню, а рядом держать пылесос. Тогда пыль, осевшую на полу, можно будет сразу собрать.

Специалисты рекомендуют выбирать холодный режим или минимальную интенсивность обдува. Сильный горячий поток может поднять пыль в воздух, после чего она распространится по комнате и осядет на мебели и других поверхностях.

Что понадобится для очистки батареи

Перед началом работы подготовьте несколько простых вещей:

фен с функцией холодного обдува;

пылесос;

длинную щетку для удаления пыли;

ведро с теплой водой и небольшим количеством средства для мытья посуды;

губку и мягкую тряпку;

старое полотенце или простыню.

Пошаговая инструкция по уборке радиатора

1. Выключите отопление. Перед очисткой дождитесь, пока радиатор остынет. Это позволит избежать ожогов и сделает уборку безопаснее.

2. Удалите загрязнения снаружи. Протрите доступные поверхности влажной губкой. Затем пропылесосьте пол под батареей, чтобы убрать уже скопившиеся там пыль и мусор.

3. Очистите труднодоступные участки щеткой. Постелите под радиатором полотенце. Аккуратно проведите длинной щеткой за батареей, между секциями и в других узких местах, где обычно собирается пыль.

4. Воспользуйтесь феном. Установите режим холодного воздуха или слабого обдува. Направляйте поток сверху вниз, стараясь выдуть оставшиеся загрязнения из промежутков и с задней стороны радиатора. Пыль будет оседать на подготовленном полотенце, откуда ее легко убрать.

5. Вымойте поверхность батареи. Добавьте немного средства для мытья посуды в теплую воду и протрите радиатор губкой или тряпкой. Не допускайте попадания воды внутрь электрических соединений и других чувствительных элементов.

6. Наведите порядок вокруг радиатора. Протрите стены рядом с отопительным прибором, поскольку на них также могут оставаться частицы пыли. После этого соберите загрязнения с пола пылесосом.

7. Полностью высушите радиатор. Удалите остатки влаги сухой тканью и убедитесь, что поверхности высохли перед повторным включением отопления. Это поможет снизить риск появления коррозии на металлических элементах.

Почему стоит регулярно чистить батареи

Уход за радиаторами не требует дорогостоящих средств или специального оборудования. Достаточно периодически удалять пыль снаружи и внутри конструкции, уделяя особое внимание промежуткам между секциями и пространству у стены.

Такая уборка помогает поддерживать чистоту в помещении и не допускать накопления загрязнений в труднодоступных местах. А если радиаторы работают исправно и ничто не мешает нормальной циркуляции воздуха, они смогут эффективнее отдавать тепло.

При этом важно учитывать, что очистка батарей сама по себе не гарантирует снижения счетов за электроэнергию: результат зависит от типа отопления, состояния оборудования и теплоизоляции дома. Однако регулярный уход за радиаторами - простой способ поддерживать отопительную систему в хорошем состоянии и сохранять комфортную температуру в холодное время года.

Смотрите видео - очистка отопителя батареи:

В видео пошагово демонстрируется процесс очистки отопительной батареи: от удаления скопившейся внутри пыли до мытья внешних поверхностей. Автор объясняет, как правильный уход помогает поддерживать эффективную теплоотдачу радиатора.

Для наглядности процедура показана на батарее, которая находилась в эксплуатации около восьми лет.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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