Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

В доме станет гораздо теплее: раскрыт секрет эффективной работы радиатора

Алексей Тесля
16 октября 2026, 01:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
В период отопительного сезона радиаторы постепенно покрываются пылью и мелкими загрязнениями.
В доме станет гораздо теплее: раскрыт секрет эффективной работы радиатора
Как настроить работу радиатора отопления / Коллаж: Главред, фото: скриншот, magnific.com

Вы узнаете:

  • Регулярная очистка отопительных приборов важна
  • Поток воздуха помогает выдуть загрязнения из узких промежутков

С наступлением осени и зимы поддержание комфортной температуры в доме становится особенно актуальным. Однако даже при исправно работающем отоплении комнаты могут прогреваться недостаточно хорошо.

Причина порой кроется не в мощности радиаторов, а в скопившейся внутри них пыли. Решить эту проблему поможет обычный бытовой фен, который многие хранят в спальне, пишет Express.

видео дня

В период отопительного сезона радиаторы постепенно покрываются пылью и мелкими загрязнениями. Потоки теплого и холодного воздуха способствуют перемещению частиц по комнате, в результате чего они оседают на поверхности батарей, проникают между секциями и скапливаются с обратной стороны конструкции. Под воздействием тепла загрязнения могут сильнее закрепляться на поверхности, поэтому со временем избавиться от них становится сложнее.

Регулярная очистка отопительных приборов важна не только для поддержания порядка. Слой пыли и грязи способен ухудшать теплообмен, из-за чего радиатор может менее эффективно отдавать тепло окружающему пространству. В результате для поддержания комфортной температуры приходится дольше пользоваться отоплением, что потенциально увеличивает расходы на энергию.

Как фен поможет избавиться от пыли в радиаторе

Для очистки труднодоступных участков батареи можно использовать фен. Этот метод особенно удобен для секционных и колонных радиаторов, в которых пыль скапливается между отдельными элементами.

Поток воздуха помогает выдуть загрязнения из узких промежутков, куда сложно добраться обычной тряпкой. При этом важно заранее подготовить место для уборки: под радиатором следует расстелить старое полотенце или простыню, а рядом держать пылесос. Тогда пыль, осевшую на полу, можно будет сразу собрать.

Специалисты рекомендуют выбирать холодный режим или минимальную интенсивность обдува. Сильный горячий поток может поднять пыль в воздух, после чего она распространится по комнате и осядет на мебели и других поверхностях.

Что понадобится для очистки батареи

Перед началом работы подготовьте несколько простых вещей:

  • фен с функцией холодного обдува;
  • пылесос;
  • длинную щетку для удаления пыли;
  • ведро с теплой водой и небольшим количеством средства для мытья посуды;
  • губку и мягкую тряпку;
  • старое полотенце или простыню.

Пошаговая инструкция по уборке радиатора

  • 1. Выключите отопление. Перед очисткой дождитесь, пока радиатор остынет. Это позволит избежать ожогов и сделает уборку безопаснее.
  • 2. Удалите загрязнения снаружи. Протрите доступные поверхности влажной губкой. Затем пропылесосьте пол под батареей, чтобы убрать уже скопившиеся там пыль и мусор.
  • 3. Очистите труднодоступные участки щеткой. Постелите под радиатором полотенце. Аккуратно проведите длинной щеткой за батареей, между секциями и в других узких местах, где обычно собирается пыль.
  • 4. Воспользуйтесь феном. Установите режим холодного воздуха или слабого обдува. Направляйте поток сверху вниз, стараясь выдуть оставшиеся загрязнения из промежутков и с задней стороны радиатора. Пыль будет оседать на подготовленном полотенце, откуда ее легко убрать.
  • 5. Вымойте поверхность батареи. Добавьте немного средства для мытья посуды в теплую воду и протрите радиатор губкой или тряпкой. Не допускайте попадания воды внутрь электрических соединений и других чувствительных элементов.
  • 6. Наведите порядок вокруг радиатора. Протрите стены рядом с отопительным прибором, поскольку на них также могут оставаться частицы пыли. После этого соберите загрязнения с пола пылесосом.
  • 7. Полностью высушите радиатор. Удалите остатки влаги сухой тканью и убедитесь, что поверхности высохли перед повторным включением отопления. Это поможет снизить риск появления коррозии на металлических элементах.

Почему стоит регулярно чистить батареи

Уход за радиаторами не требует дорогостоящих средств или специального оборудования. Достаточно периодически удалять пыль снаружи и внутри конструкции, уделяя особое внимание промежуткам между секциями и пространству у стены.

Такая уборка помогает поддерживать чистоту в помещении и не допускать накопления загрязнений в труднодоступных местах. А если радиаторы работают исправно и ничто не мешает нормальной циркуляции воздуха, они смогут эффективнее отдавать тепло.

При этом важно учитывать, что очистка батарей сама по себе не гарантирует снижения счетов за электроэнергию: результат зависит от типа отопления, состояния оборудования и теплоизоляции дома. Однако регулярный уход за радиаторами - простой способ поддерживать отопительную систему в хорошем состоянии и сохранять комфортную температуру в холодное время года.

Смотрите видео - очистка отопителя батареи:

Ввидеопошаговодемонстрируетсяпроцессочисткиотопительнойбатареи:отудаленияскопившейсявнутрипылидомытьявнешнихповерхностей.Авторобъясняет,какправильныйуходпомогаетподдерживатьэффективнуютеплоотдачурадиатора.

Длянаглядностипроцедурапоказананабатарее,котораянаходиласьвэксплуатацииоколовосьмилет.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве и области перебои с электроэнергией и водой: детали "прилетов"

В Киеве и области перебои с электроэнергией и водой: детали "прилетов"

23:53Регионы
Украина готовит новую кампанию против РФ с помощью дронов на базе ИИ - The Atlantic

Украина готовит новую кампанию против РФ с помощью дронов на базе ИИ - The Atlantic

23:38Украина
Перебои с передачей разведданных США о ракетах РФ: у Зеленского назвали причину

Перебои с передачей разведданных США о ракетах РФ: у Зеленского назвали причину

23:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки в зеркале за 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки в зеркале за 55 с

Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

Как удалить катышки с одежды без специальной машинки — лайфхак

Как удалить катышки с одежды без специальной машинки — лайфхак

Какие цветы нельзя ставить в квартире: 7 худших вариантов

Какие цветы нельзя ставить в квартире: 7 худших вариантов

Последние новости

02:15

Загадочный сигнал из космоса поставил астрономов в тупик: детали открытия

01:04

В доме станет гораздо теплее: раскрыт секрет эффективной работы радиатораВидео

15 октября, четверг
23:53

В Киеве и области перебои с электроэнергией и водой: детали "прилетов"

23:38

Украина готовит новую кампанию против РФ с помощью дронов на базе ИИ - The Atlantic

23:02

Перебои с передачей разведданных США о ракетах РФ: у Зеленского назвали причину

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
23:00

Деньги и успех накроют с головой: какие три знака зодиака поймают удачу

22:50

Как рассчитать личное число на 2027 год: нумерологи объяснили, что оно означает

22:08

В семье украинской ведущей случилось горе: умер ее кузен

22:03

5 вещей, на которых нельзя экономить: Андре Тан дал важный список

Реклама
22:02

Путин обвинил Украину в атаках на НПЗ и пригрозил ответом

22:00

Мощные удары в тыл РФ: Британия передаст Украине новые ракеты Storm Shadow

21:08

Названа новая героиня шоу "Холостячка"

21:06

Как сэкономить на электроэнергии: названы главные приборы-"вампиры"Видео

20:40

Тест на IQ: нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд

20:11

Хит 1969 года написали за 20 минут: песня стала одной из величайших в истории музыкиВидео

20:01

Свет в Украине будут выключать почти весь день: графики на 16 октября

20:00

Зачем посыпать раковину мукой: дешёвый трюк и главная опасность

19:55

РФ готовит новый штурм: в ВСУ назвали два опасных направления фронта

19:50

"Украина будет вынуждена просить о мире": у Зеленского предупредили о тревожном сценарии

19:36

Почему не стоит застилать кровать утром: неожиданный совет врачей

Реклама
19:10

Как сохранить тепло и сократить расходы — поможет один предмет из кухни

19:10

У Киева нет плана "Б": Денисенко объяснил, на что рассчитывает Европамнение

19:08

Обучение во время длительных воздушных тревог: Кабмин принял новые правила для школ

18:55

Почему Трамп снова разыгрывает украинскую карту: политолог указал на важный нюанс

18:54

РФ неожиданно изменила тактику на Донбассе: комбат ВСУ раскрыл детали

18:21

"Обнаглели": Сибига резко ответил Лаврову на отказ от перемирия

18:18

Стирать нужно не только постельное белье: как освежить матрас за копейки

18:17

Одна незаметная деталь стиралки может испортить всё: где таится опасностьВидео

18:12

РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды - NYT

18:06

"Отвези жену на Бали": жена скандального блогера Люсия Барская ответила военному руганью

17:59

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

17:54

В одной из стран ЕС поддержали соглашение Трампа с РФ и осудили удары по российским НПЗ

17:51

Как отмыть жир с плиты без дорогой химии: простой трюк с апельсиновыми корками

17:38

Как правильно спускать воздух из батарей: эксперты сказали, с какого радиатора начинатьВидео

17:24

Зачем поворачивать ручку окна под углом 45 градусов — раскрыта скрытая функция

17:19

Зачем класть бумагу и стакан в раковину — секретный трюк перед выездом

17:16

Зачем кладут фольгу в пульт от телевизора: трюк из прошлого снова в модеВидео

17:01

Как помыть лобовое стекло авто без разводов: эксперты советуют простую смесь

16:59

Как использовать старые чашки: 7 практичных идей для декора и наведения порядка

16:33

Что носить осенью вместо классического пальто: стилистка показала 4 трендаВидео

Реклама
16:21

Европа обеспечивает две трети разведданных для Украины - глава МИД Франции

16:20

Самый счастливый день недели для каждого знака зодиака с 19 по 25 октября 2026 года

16:16

Доллар, евро и злотый синхронно упали: курс валют на 16 октября

16:08

Федоров решил попиариться на Старлинке, но Маск быстро поставил его на место — военный Сазонов

16:05

ВСУ ударили "Нептунами" по РФ: Зеленский раскрыл новые детали и последствия атаки

15:58

"Впервые": Тарас Тополя рассказал о личном счастье

15:47

Зачем распылять перекись и соль на пол в ванной: объяснение экспертов

15:38

Как Путин использует сделку с Трампом по дизелю: назван тревожный сценарий

15:25

Полный рот крови: жена Виктора Павлика испугалась за состояние артиста

15:24

Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять