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Как правильно спускать воздух из батарей: эксперты сказали, с какого радиатора начинать

Виталий Кирсанов
15 октября 2026, 17:38
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Если сначала обработать радиаторы на верхнем этаже, оставшийся в системе воздух может подняться туда позже, и процедуру придется повторять.
Как правильно спускать воздух из батарей
Как правильно спускать воздух из батарей / коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно спустить воздух из батарей
  • Как поступать жильцам многоквартирных домов

С наступлением осенних холодов многие включают отопление, но иногда вместо ожидаемого тепла сталкиваются с проблемой: нижняя часть радиатора остается теплой, верхняя - холодной, а внутри слышится бульканье. Обычно это свидетельствует о скоплении воздуха в системе, который мешает радиатору полноценно обогревать помещение.

В такой ситуации многие пытаются устранить проблему самостоятельно, выпуская воздух из радиатора, который работает неправильно. Однако важна не только сама процедура, но и последовательность ее выполнения. Издание Кerteszkedj обращает внимание, что начинать развоздушивание рекомендуется с определенного участка системы.

видео дня

Воздух стремится скапливаться в верхних точках отопительного контура. Если сначала обработать радиаторы на верхнем этаже, оставшийся в системе воздух может подняться туда позже, и процедуру придется повторять.

С какого радиатора начинать развоздушивание

Согласно рекомендациям одной из организаций по защите прав потребителей, первым следует развоздушивать радиатор на первом этаже, который находится дальше всего от котла.

Аналогичного подхода придерживаются специалисты, опрошенные энергетической компанией OVO и журналом Ideal Home. Они советуют двигаться от самого удаленного радиатора нижнего этажа в направлении котла, а затем переходить к радиаторам наверху.

В инструкции одного из местных магазинов товаров для ремонта также рекомендуется начинать с нижнего этажа и постепенно подниматься выше. При этом расстояние между радиатором и котлом не учитывается.

Эксперт Ideal Home отмечает, что нарушение рекомендуемой последовательности не приводит к повреждению отопительной системы. Однако процедура может оказаться менее эффективной, и некоторые радиаторы придется развоздушивать повторно.

Как правильно спустить воздух из батарей

Чтобы отопление работало эффективно, важно соблюдать несколько правил.

1. Проверьте, какие радиаторы нуждаются в развоздушивании.

Включите отопление и осторожно проверьте температуру поверхности батарей. Если верхняя часть холоднее нижней, это может указывать на скопление воздуха.

Если же верх радиатора теплый, а низ остается холодным, вероятной причиной могут быть отложения и шлам внутри системы. Производитель котлов Worcester Bosch отмечает, что в таком случае обычное развоздушивание проблему не решит.

2. Выключите отопление и дождитесь остывания радиаторов.

Издание Which? рекомендует подождать 20-30 минут после отключения отопления. В других инструкциях указывается интервал от 30 до 60 минут после остановки циркуляционного насоса.

По мнению специалистов одной из британских компаний, устанавливающих котлы, работающий насос может способствовать попаданию дополнительного воздуха в систему.

3. Откройте термостатические клапаны.

Перед началом процедуры необходимо полностью открыть термостатические клапаны радиаторов. Представитель компании, обслуживающей системы централизованного отопления, пояснил, что воздух, оставшийся за закрытым клапаном, впоследствии может попасть в уже развоздушенную систему.

4. Начните с самого удаленного радиатора на нижнем этаже.

Подставьте под воздухоотводящий клапан небольшую емкость или приготовьте тряпку, чтобы собрать вытекающую воду. Затем с помощью специального ключа осторожно откройте клапан.

По рекомендации Which?, достаточно повернуть его на четверть оборота. В некоторых случаях допускается поворот не более чем на пол-оборота.

Сначала из клапана будет выходить воздух с характерным шипением. Когда вместо него начнет вытекать вода, клапан необходимо закрыть.

5. Последовательно обработайте остальные радиаторы.

После самого удаленного радиатора на нижнем этаже продолжайте развоздушивание в направлении котла. Затем переходите на верхний этаж и повторите процедуру.

6. Проверьте давление в отопительной системе.

После развоздушивания давление в котле может снизиться, поскольку вместе с воздухом из радиаторов выходит вода.

По данным OVO и Ideal Home, в холодной системе обычно поддерживают давление в пределах 1-1,5 бара. Which? указывает более широкий диапазон - 1-2 бара. Ориентироваться следует прежде всего на инструкцию производителя конкретного котла.

Если давление упало ниже допустимого уровня, может потребоваться подпитка системы водой. Выполнять ее стоит только в том случае, если вы знаете, как правильно это сделать для своей модели оборудования.

Как поступать жильцам многоквартирных домов

В зданиях с централизованным отоплением жильцы не всегда могут самостоятельно отключить систему перед началом работ. Поэтому порядок действий зависит от устройства отопительного контура и правил обслуживания дома.

В более ранней публикации венгерского издания SZON о ситуации в области Сабольч-Сатмар-Берег отмечалось, что обслуживающие компании удаляют воздух из центральных участков системы, а жильцы при необходимости развоздушивают радиаторы внутри квартир. Некоторые поставщики услуг могут выполнить эту работу непосредственно в помещении по запросу.

Если несколько радиаторов подключены к одному стояку, желательно согласовать их одновременное развоздушивание. При этом термостатические клапаны должны оставаться открытыми. Журнал Nők Lapja рекомендует жильцам домов с централизованным отоплением или общим котлом предварительно обсудить процедуру с председателем ОСМД либо специалистом, обслуживающим систему.

Если радиатор приходится развоздушивать слишком часто или давление в котле постоянно падает, причиной может быть утечка.

В такой ситуации лучше обратиться к специалисту, который проверит систему и установит причину неисправности. Регулярное скопление воздуха может быть не самостоятельной проблемой, а признаком более серьезной поломки.

Смотрите видео о том, как спустить воздух из батарей

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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