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Как избавиться от конденсата на окнах без осушителя: поможет обычное средство из кухни

Дарья Пшеничник
22 октября 2026, 05:31
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Капля обычного кухонного средства не только удаляет влагу со стекла, но и предотвращает её повторное появление.
Конденсат на окнах
Как легко избавиться от конденсата на окнах / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Какое кухонное средство устраняет конденсат со стекол
  • Чем опасна чрезмерная влажность в комнате
  • Что делать во время приготовления пищи, стирки и после душа

видео дня

Обычное средство для мытья посуды удаляет конденсат с окон и предотвращает его появление, поэтому стекло не придется протирать по несколько раз в день. Такой метод посоветовала британская экспертка по уборке Линси Кромби, которую в Великобритании называют "Королевой чистоты", сообщает Express.

Конденсат образуется, когда водяной пар попадает на очень холодную поверхность. Средство для мытья посуды уменьшает поверхностное натяжение воды и оставляет на стекле тонкую невидимую пленку, благодаря которой капли не прилипают к поверхности и не собираются вместе.

Главное условие метода заключается в дозировке: средства нужно совсем немного.

"Нанесите крошечное количество средства для мытья посуды на сухую салфетку из микрофибры и протрите всю поверхность стекла. Разводов не будет, потому что вы используете крошечное количество. Это создает барьер и предотвращает образование конденсата", - отмечает Кромби.

Эксперт называет этот способ замечательным старинным советом, который хорошо работает. Он дешёв и не требует покупки осушителя воздуха или оконного пылесоса.

Чем опасна влага на стекле

Конденсат на окнах может показаться мелочью, но если его игнорировать, это обойдется дорого. Избыток влаги и повышенная влажность делают комнату холоднее и в конечном итоге приводят к появлению плесени.

Плесень вредит здоровью, её трудно удалить, и она портит стены. Кроме того, влага заставляет систему отопления работать значительно интенсивнее, из-за чего растут счета за энергию.

Смотрите видео об ещё одном эффективном способе борьбы с конденсатом на окнах:

Откуда берется лишняя влага в доме

Самый эффективный способ избежать этой проблемы заключается в том, чтобы не давать влаге скапливаться в помещении. Одним из главных источников является мокрая одежда на батареях. Кромби советует изменить эту привычку:

"Сушите одежду на улице или в комнате с хорошей вентиляцией, приоткройте окно, выключите радиатор и поставьте сушилку перед светлым окном, чтобы вещи высыхали быстрее. Закройте дверь в эту комнату, пока окно открыто", - подчеркивает эксперт.

В качестве альтернативы она предлагает электрические сушилки для одежды. По словам Кромби, их стали покупать чаще из-за дороговизны работы сушильных машин.

Во время приготовления пищи и после душа стоит ненадолго приоткрывать окна, так как пар в этот сезон быстро вызывает повышенную влажность и образование конденсата на стекле.

Как избавиться от конденсата на окнах инфографика
Причины образования конденсата на окнах / Инфографика: Главред

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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