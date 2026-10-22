Как избавиться от конденсата на окнах без осушителя: поможет обычное средство из кухни

Вы узнаете:
- Какое кухонное средство устраняет конденсат со стекол
- Чем опасна чрезмерная влажность в комнате
- Что делать во время приготовления пищи, стирки и после душа
Обычное средство для мытья посуды удаляет конденсат с окон и предотвращает его появление, поэтому стекло не придется протирать по несколько раз в день. Такой метод посоветовала британская экспертка по уборке Линси Кромби, которую в Великобритании называют "Королевой чистоты", сообщает Express.
Конденсат образуется, когда водяной пар попадает на очень холодную поверхность. Средство для мытья посуды уменьшает поверхностное натяжение воды и оставляет на стекле тонкую невидимую пленку, благодаря которой капли не прилипают к поверхности и не собираются вместе.
Главное условие метода заключается в дозировке: средства нужно совсем немного.
"Нанесите крошечное количество средства для мытья посуды на сухую салфетку из микрофибры и протрите всю поверхность стекла. Разводов не будет, потому что вы используете крошечное количество. Это создает барьер и предотвращает образование конденсата", - отмечает Кромби.
Эксперт называет этот способ замечательным старинным советом, который хорошо работает. Он дешёв и не требует покупки осушителя воздуха или оконного пылесоса.
Чем опасна влага на стекле
Конденсат на окнах может показаться мелочью, но если его игнорировать, это обойдется дорого. Избыток влаги и повышенная влажность делают комнату холоднее и в конечном итоге приводят к появлению плесени.
Плесень вредит здоровью, её трудно удалить, и она портит стены. Кроме того, влага заставляет систему отопления работать значительно интенсивнее, из-за чего растут счета за энергию.
Смотрите видео об ещё одном эффективном способе борьбы с конденсатом на окнах:
Откуда берется лишняя влага в доме
Самый эффективный способ избежать этой проблемы заключается в том, чтобы не давать влаге скапливаться в помещении. Одним из главных источников является мокрая одежда на батареях. Кромби советует изменить эту привычку:
"Сушите одежду на улице или в комнате с хорошей вентиляцией, приоткройте окно, выключите радиатор и поставьте сушилку перед светлым окном, чтобы вещи высыхали быстрее. Закройте дверь в эту комнату, пока окно открыто", - подчеркивает эксперт.
В качестве альтернативы она предлагает электрические сушилки для одежды. По словам Кромби, их стали покупать чаще из-за дороговизны работы сушильных машин.
Во время приготовления пищи и после душа стоит ненадолго приоткрывать окна, так как пар в этот сезон быстро вызывает повышенную влажность и образование конденсата на стекле.
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Об источнике: Express.co.uk
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