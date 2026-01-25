Копеечное средство есть на любой кухне: как быстро удалить плесень и конденсат

Чтобы снизить уровень влажности у окон, можно использовать простой бытовой приём.

Как избавиться от плесени и конденсата / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В холодные месяцы плесень в доме становится особенно распространённой проблемой, а причина часто кроется в окнах.

Тёплый и влажный воздух из помещения сталкивается с холодным стеклом, из-за чего образуется влага. Поверхности долго остаются сырыми, создавая благоприятные условия для появления грибка, пишет Express.

Если вовремя не обратить на это внимание, плесень может скрытно распространяться — разрушать подоконники, проникать под отделку стен и со временем превращаться в серьёзную проблему, справиться с которой без помощи специалистов бывает сложно.

Чтобы снизить уровень влажности у окон, можно использовать простой бытовой приём: поставить на подоконник ёмкость с обычной солью. Благодаря своим гигроскопичным свойствам она активно вытягивает влагу из воздуха, не позволяя ей оседать на стекле.

Достаточно засыпать соль в миску и периодически проверять её состояние. Когда кристаллы слипаются, значит, они впитали слишком много влаги — соль следует заменить, а ёмкость промыть и высушить. Эта нехитрая процедура занимает считанные секунды, но помогает поддерживать сухость и предотвращать появление плесени, например, на кухне.

В помещениях с постоянно повышенной влажностью — в ванной или зоне сушки белья — такой способ менее эффективен. Там лучше регулярно проветривать: даже короткое открытие окна на 10 минут в день заметно снижает уровень сырости и помогает держать влагу под контролем.

Как убрать плесень - советы экспертов

Небольшое обновление в ванной комнате способно избавить от желтизны, известкового налёта и следов плесени. Одним из самых действенных вариантов считается установка фильтра прямо на душ. Он снижает количество железа, солей и других примесей в воде, делая её более мягкой и тем самым препятствуя появлению загрязнений на поверхностях.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

