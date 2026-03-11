Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

С флагом России, но без украинского: на Паралимпиаде разгорелся громкий скандал

Юрий Берендий
11 марта 2026, 17:43обновлено 11 марта, 18:28
Украина осудила систематическое давление на спортсменов и ограничения со стороны Международного паралимпийского комитета и оргкомитета Паралимпиады-2026.
С флагом России, но без украинского: на Паралимпиаде разгорелся громкий скандал
На Паралимпиаде разгорелся скандал из-за давления на украинских спортсменов / Коллаж: Главред, фото: Паралимпийский комитет Украины, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Украинские паралимпийцы находятся под давлением со стороны МПК и организаторов соревнований
  • Дошло до намерения забрать флаг из дома, где проживают атлеты
  • Национальный паралимпийский комитет Украины также призвал объяснить специальный допуск для Беларуси и России

Национальный паралимпийский комитет Украины обнародовал заявление, в котором сообщил о систематическом давлении со стороны Международного паралимпийского комитета, который разрешил спортсменам из страны-агрессора России и Беларуси выступать под своими флагами на соревнованиях.Украинская команда, которая участвует в Паралимпийских играх уже 30 лет, заявляет, что ранее не сталкивалась с таким открытым негативом и препятствиями в своей деятельности. Об этом сообщили в публикации в Facebook.

В заявлении отмечается, что с начала XIV зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане-Кортини украинские спортсмены и тренеры испытывают постоянное давление со стороны представителей МПК и организационного комитета соревнований.

видео дня

"Украинская паралимпийская команда с разрешения представителя Оргкомитета вывесила на доме, где она проживает, украинский флаг, который команда вывешивала на домах проживания на четырех последних Паралимпийских играх - без возражений со стороны руководства МПК и Оргкомитета. Через некоторое время после размещения флага появился представитель Оргкомитета и заставил его снять. На вопрос руководства команды, почему и на каком конкретном основании регламента это сделано, ответа не последовало", - говорится в сообщении.

Не пропустите важное - присоединяйтесь к нам в WhatsApp.

По словам представителей Национального паралимпийского комитета Украины, в течение более двух дней в МПК решали, где именно украинской команде разрешат вывесить государственный флаг на здании, где проживают спортсмены. В итоге флаг разрешили разместить в месте, где он менее заметен.

Также сообщается, что представители оргкомитета и МПК оказывали давление на команду в отношении запрета коротких собраний в общем холле дома, где проживают спортсмены разных команд. Речь идет о встречах продолжительностью 10-15 минут для подведения итогов дня и планирования следующего, хотя такой запрет, по словам украинской стороны, не объяснялся никакими четкими документами или регламентами.

Кроме того, во время церемонии награждения украинской чемпионки Александры Кононовой представитель МПК пытался заставить ее снять маленькие серьги с изображением флага Украины и надписью "Stop War". В результате спортсменку заставили убрать украшение, не объяснив, почему оно якобы представляет проблему для церемонии вручения медали Паралимпийских игр.

"Александра Кононова и вся команда напоминают Международному паралимпийскому комитету, ЧТО мир и жизнь каждого человека – это право человека! Более того, украинские спортсмены просят напомнить руководству МПК, что согласно Резолюции Генеральной ассамблеи ООН мир для мирового человечества является одной из главных миссий МОК и МПК! А еще украинские спортсмены спрашивают - хотят ли лидеры МПК, чтобы они и их семьи жили в мире, без войн?!!", - отмечается в заявлении.

В заявлении также отмечается, что украинскую национальную паралимпийскую команду особенно шокировал циничный и противоправный поступок представителей МПК и оргкомитета в отношении семьи чемпиона и призера XIV Зимней Паралимпиады Тараса Радя.

Сообщается, что украинская семья спортсмена, рискуя жизнью из-за российских бомбардировок, выехала из Тернопольщины, чтобы поддержать его на соревнованиях, одновременно избегая угрозы ракетного террора. Семья из восьми человек самостоятельно приобрела билеты и пыталась попасть на трибуны, чтобы увидеть выступление Тараса в борьбе за победу.

"Представители МПК и Оргкомитета отобрали у семьи чемпиона украинские флаги, у женщин семьи были отобраны женские платки с украинским национальным орнаментом и было заявлено, что так делается в соответствии с правилами МПК. Национальная паралимпийская команда Украины шокирована беспрецедентно позорными проявлениями МПК и его представителей Оргкомитета Паралимпиады-2026!", - подчеркнули в заявлении.

В национальной команде и Национальном паралимпийском комитете Украины уже давно заметили рост особой лояльности МПК к российскому и белорусскому паралимпийским комитетам и их государственным представительствам в международном паралимпийском движении, а также систематическое нарушение базовых положений Конституции МПК в связи с восстановлением их членства.

"Сегодня, во время Паралимпиады-2026, имеются системные и беспрецедентные проявления давления представителей МПК по отношению к украинской команде. Очевидно, возникает впечатление непонятного и очень специального партнерства МПК с НПК России и Беларуси. У всего сообщества паралимпийцев Украины и у наших друзей из НПК других стран возникает вопрос – на чем основано указанное специальное партнерство? И допустимо ли такое особое партнерство вообще в ситуации, когда вся цивилизованная Европа и страны мира обращают внимание на недопустимость нарушения со стороны МПК международного права, Конституции МПК и главных идей и философии международного паралимпийского движения? Национальный паралимпийский комитет Украины требует от руководства МПК начать процесс возвращения к положениям Конституции МПК и в соответствии с ними скоординировать деятельность исполнительных органов МПК при реализации их функций на XIV Зимних Паралимпийских Играх", – резюмировали в обращении.

Паралимпиада 2026 - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинский парабиатлонист Тарас Радь завоевал золотую медаль в своем первом старте на Паралимпийских играх-2026. Он преодолел дистанцию без единого промаха за 19 минут 55,5 секунды и опередил соперников, в частности американца Джошуа Свини, который финишировал пятым. Для Радя это уже вторая золотая награда Паралимпиады после победы на дистанции 12,5 км в Пекине.

Еще две медали для Украины принесли парабиатлонистки Александра Кононова и Людмила Ляшенко, которые стали призерами спринтерской гонки в классе стоя. Кононова завоевала золото, а Ляшенко финишировала с бронзовой наградой.

Благодаря успешным выступлениям украинские спортсмены уже в первый день Паралимпиады-2026 вышли на первое место в общем медальном зачете.

Другие новости спорта:

Об источнике: Национальный комитет спорта инвалидов Украины

Национальный комитет спорта инвалидов Украины — национальный паралимпийский комитет Украины, который представляет государство в международном паралимпийском и дефлимпийском движении, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Паралимпиада 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Будет настоящая жара: где резко потеплеет до +18

Будет настоящая жара: где резко потеплеет до +18

19:01Синоптик
Планировали с 2014 года": комбат назвал реальные цели "СВО", что задумал Кремль

Планировали с 2014 года": комбат назвал реальные цели "СВО", что задумал Кремль

18:47Фронт
"Фантазировать можно о 200 грн/л": что будет с ценами на топливо в Украине

"Фантазировать можно о 200 грн/л": что будет с ценами на топливо в Украине

17:52Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Последние новости

19:53

"Не сможет жить этой жизнью": Monokate раскрыла секрет своего молчания о личном

19:38

Придет почти летнее тепло: синоптики прогнозируют скачок температуры в Тернополе

19:20

Почему история Украины из шведских архивов пугала Москву: что скрывали в СССРВидео

19:18

На пляж в Калифорнии вынесло "рыбу Судного дня": что это за существо

19:10

Коваленко о "754 дронах Украины": что на самом деле стоит за заявлениями Минобороны РФмнение

Цены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколькоЦены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколько
19:08

Как ведет себя влюбленный мужчина: 10 точных сигналов, которые трудно скрыть

19:01

Будет настоящая жара: где резко потеплеет до +18

18:56

Пыли не будет даже в щелях: секрет идеально чистых пластиковых оконВидео

18:47

Планировали с 2014 года": комбат назвал реальные цели "СВО", что задумал Кремль

Реклама
18:23

Пол килограмма ковтунов: в США спасли собаку с "панцирем" из шерсти

18:14

Остров королевы выставили на продажу: покупателя ждет сюрприз

18:11

Три знака зодиака будут скоро грести деньги лопатой - кто они

18:10

СССР и рыбный день: что скрывало государство и почему все ненавидели четверг

17:56

Надежная защита авто от грязи: водителям сказали, что нужно сделать уже сейчасВидео

17:52

"Фантазировать можно о 200 грн/л": что будет с ценами на топливо в Украине

17:51

Быстрый рост петрушки — простой способ посева с домашним гелем

17:46

Еще один шанс: Украина выбилась из "минусов" в рейтинге букмекеров на Евровидение-2026

17:43

С флагом России, но без украинского: на Паралимпиаде разгорелся громкий скандал

17:40

Выражения "сарафанное радио" нет в украинском языке: какие есть соответствия

17:34

Как исправить ошибку в макияже: простой лайфхак от бьюти-блогераВидео

Реклама
17:34

Результат ДНК-теста собаки удивил хозяйку: у хаски нашли волчьи гены

17:16

Состояние более $7 млрд: названо имя самой богатой знаменитости в мире

16:50

Зачем нужны надрезы на палочках для суши: ответ удивит многихВидео

16:47

Россия ударила КАБами по многоэтажке в Запорожье, есть раненые - что известноФото

16:42

Изменит ход войны: известна тайная цель массированного удара по Брянску, что уничтожилиВидео

16:41

Аномально теплая погода идет на Ровенскую область: когда температура резко подскочит

16:34

Житомирскую область прогреет почти до +20°C: когда ожидать рекордное тепло

16:31

Украина готова к компромиссам с РФ, но не по вопросам суверенитета - Стефанчук

16:22

Батарейки в игрушках стали причиной огромного штрафа: мать расплакалась

16:17

"Неудобная и безумная": Денисенко поразила "голыми" образами с возлюбленным

16:14

Пятница 13 марта: стоит ли бояться этой даты и какие приметы с ней связаны

16:10

Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

16:08

Почему не плодоносит лимон Майера: основные секреты ухода

15:59

Дом посреди реки: где находится самый маленький заселенный клочок суши на планете

15:47

Цены скоро пойдут вверх: украинцам назвали сроки подорожания продуктов

15:25

Мужчину с синей кожей срочно увезли в больницу: причина удивила врачей

15:22

Почему 12 марта нельзя долго лежать в постели: какой церковный праздник

15:20

Десятки раненых: РФ ударила прямо по автобусу в Херсоне

15:08

"Могу не отвечать": Елена Тополя сорвалась после вопроса о бывшем муже

14:57

Какие люди идут рука об руку с удачей: рейтинг самых счастливых месяцев рождения

Реклама
14:57

Сначала самоубийство, теперь волосы: что вытворила российская певица

14:28

"Ожидается понижение температуры": синоптик назвала точную дату похолодания в Украине

14:26

Микки Рурк стал бездомным: что случилось с неузнаваемым актером

14:08

Старые полотенца снова станут мягкими: греческие хозяйки раскрыли секрет стиркиВидео

13:58

"Он очень опасен": популярного российского певца хотят положить в психбольницу

13:52

Чужие кошки помогли мужчине стать богаче 1 млн гривен: что он сделал

13:41

Совсем не ругательство: что означает необычное украинское слово "блят"

13:41

Что означает слово "Аминь": значение и духовный смысл

13:30

Пару минут и готово: рецепт бюджетной закуски из лавашаВидео

13:29

"Головы должны полететь": принца Уильяма и Кейт Миддлтон публично унизилиВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять