С флагом России, но без украинского: на Паралимпиаде разгорелся громкий скандал

Украина осудила систематическое давление на спортсменов и ограничения со стороны Международного паралимпийского комитета и оргкомитета Паралимпиады-2026.

https://glavred.info/ukraine/s-flagom-rossii-no-bez-ukrainskogo-na-paralimpiade-razgorelsya-gromkiy-skandal-10748048.html Ссылка скопирована

На Паралимпиаде разгорелся скандал из-за давления на украинских спортсменов / Коллаж: Главред, фото: Паралимпийский комитет Украины, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Украинские паралимпийцы находятся под давлением со стороны МПК и организаторов соревнований

Дошло до намерения забрать флаг из дома, где проживают атлеты

Национальный паралимпийский комитет Украины также призвал объяснить специальный допуск для Беларуси и России

Национальный паралимпийский комитет Украины обнародовал заявление, в котором сообщил о систематическом давлении со стороны Международного паралимпийского комитета, который разрешил спортсменам из страны-агрессора России и Беларуси выступать под своими флагами на соревнованиях.Украинская команда, которая участвует в Паралимпийских играх уже 30 лет, заявляет, что ранее не сталкивалась с таким открытым негативом и препятствиями в своей деятельности. Об этом сообщили в публикации в Facebook.

В заявлении отмечается, что с начала XIV зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане-Кортини украинские спортсмены и тренеры испытывают постоянное давление со стороны представителей МПК и организационного комитета соревнований.

видео дня

"Украинская паралимпийская команда с разрешения представителя Оргкомитета вывесила на доме, где она проживает, украинский флаг, который команда вывешивала на домах проживания на четырех последних Паралимпийских играх - без возражений со стороны руководства МПК и Оргкомитета. Через некоторое время после размещения флага появился представитель Оргкомитета и заставил его снять. На вопрос руководства команды, почему и на каком конкретном основании регламента это сделано, ответа не последовало", - говорится в сообщении.

Не пропустите важное - присоединяйтесь к нам в WhatsApp.

По словам представителей Национального паралимпийского комитета Украины, в течение более двух дней в МПК решали, где именно украинской команде разрешат вывесить государственный флаг на здании, где проживают спортсмены. В итоге флаг разрешили разместить в месте, где он менее заметен.

Также сообщается, что представители оргкомитета и МПК оказывали давление на команду в отношении запрета коротких собраний в общем холле дома, где проживают спортсмены разных команд. Речь идет о встречах продолжительностью 10-15 минут для подведения итогов дня и планирования следующего, хотя такой запрет, по словам украинской стороны, не объяснялся никакими четкими документами или регламентами.

Кроме того, во время церемонии награждения украинской чемпионки Александры Кононовой представитель МПК пытался заставить ее снять маленькие серьги с изображением флага Украины и надписью "Stop War". В результате спортсменку заставили убрать украшение, не объяснив, почему оно якобы представляет проблему для церемонии вручения медали Паралимпийских игр.

"Александра Кононова и вся команда напоминают Международному паралимпийскому комитету, ЧТО мир и жизнь каждого человека – это право человека! Более того, украинские спортсмены просят напомнить руководству МПК, что согласно Резолюции Генеральной ассамблеи ООН мир для мирового человечества является одной из главных миссий МОК и МПК! А еще украинские спортсмены спрашивают - хотят ли лидеры МПК, чтобы они и их семьи жили в мире, без войн?!!", - отмечается в заявлении.

В заявлении также отмечается, что украинскую национальную паралимпийскую команду особенно шокировал циничный и противоправный поступок представителей МПК и оргкомитета в отношении семьи чемпиона и призера XIV Зимней Паралимпиады Тараса Радя.

Сообщается, что украинская семья спортсмена, рискуя жизнью из-за российских бомбардировок, выехала из Тернопольщины, чтобы поддержать его на соревнованиях, одновременно избегая угрозы ракетного террора. Семья из восьми человек самостоятельно приобрела билеты и пыталась попасть на трибуны, чтобы увидеть выступление Тараса в борьбе за победу.

"Представители МПК и Оргкомитета отобрали у семьи чемпиона украинские флаги, у женщин семьи были отобраны женские платки с украинским национальным орнаментом и было заявлено, что так делается в соответствии с правилами МПК. Национальная паралимпийская команда Украины шокирована беспрецедентно позорными проявлениями МПК и его представителей Оргкомитета Паралимпиады-2026!", - подчеркнули в заявлении.

В национальной команде и Национальном паралимпийском комитете Украины уже давно заметили рост особой лояльности МПК к российскому и белорусскому паралимпийским комитетам и их государственным представительствам в международном паралимпийском движении, а также систематическое нарушение базовых положений Конституции МПК в связи с восстановлением их членства.

"Сегодня, во время Паралимпиады-2026, имеются системные и беспрецедентные проявления давления представителей МПК по отношению к украинской команде. Очевидно, возникает впечатление непонятного и очень специального партнерства МПК с НПК России и Беларуси. У всего сообщества паралимпийцев Украины и у наших друзей из НПК других стран возникает вопрос – на чем основано указанное специальное партнерство? И допустимо ли такое особое партнерство вообще в ситуации, когда вся цивилизованная Европа и страны мира обращают внимание на недопустимость нарушения со стороны МПК международного права, Конституции МПК и главных идей и философии международного паралимпийского движения? Национальный паралимпийский комитет Украины требует от руководства МПК начать процесс возвращения к положениям Конституции МПК и в соответствии с ними скоординировать деятельность исполнительных органов МПК при реализации их функций на XIV Зимних Паралимпийских Играх", – резюмировали в обращении.

Паралимпиада 2026 - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинский парабиатлонист Тарас Радь завоевал золотую медаль в своем первом старте на Паралимпийских играх-2026. Он преодолел дистанцию без единого промаха за 19 минут 55,5 секунды и опередил соперников, в частности американца Джошуа Свини, который финишировал пятым. Для Радя это уже вторая золотая награда Паралимпиады после победы на дистанции 12,5 км в Пекине.

Еще две медали для Украины принесли парабиатлонистки Александра Кононова и Людмила Ляшенко, которые стали призерами спринтерской гонки в классе стоя. Кононова завоевала золото, а Ляшенко финишировала с бронзовой наградой.

Благодаря успешным выступлениям украинские спортсмены уже в первый день Паралимпиады-2026 вышли на первое место в общем медальном зачете.

Другие новости спорта:

Об источнике: Национальный комитет спорта инвалидов Украины Национальный комитет спорта инвалидов Украины — национальный паралимпийский комитет Украины, который представляет государство в международном паралимпийском и дефлимпийском движении, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред