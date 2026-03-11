Старые полотенца снова станут мягкими: греческие хозяйки раскрыли секрет стирки

Простой ингредиент из кухни сделает полотенца мягкими и чистыми.

https://glavred.info/lifehack/starye-polotenca-snova-stanut-myagkimi-grecheskie-hozyayki-raskryli-sekret-stirki-10747967.html Ссылка скопирована

Как стирать полотенца / колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие средства подходят для стирки полотенец

Как сделать полотенца мягкими

Если часто стирать полотенца, то со временем они станут жесткими. В частности, некоторые жидкости и моющие средства могут негативно влиять на внешний вид и состояние тканей. Но эту проблему можно легко решить, если воспользоваться секретом домохозяек из Греции.

Главред решил разобраться, как стирать полотенца, чтобы они были мягкими.

видео дня

Почему полотенца нужно часто стирать

Эксперты издания Super Express говорят, что полотенца нуждаются в частой стирке при высоких температурах. Все потому, что они контактируют с влагой и кожей, а это делает ткани идеальной средой для размножения бактерий и микробов.

"Для стирки полотенец все чаще рекомендуются домашние, натуральные методы. Они не только позволяют тщательно удалить всю грязь и микробы, но и защищают ткань", - говорится в сообщении.

Натуральные средства для стирки полотенец

Отмечается, что самым популярным методом стирки полотенец является уксус. Он убивает бактерии и микробы, не прилипая к волокнам. В то же время классическая пищевая сода так же хорошо подходит для стирки полотенец. Этот популярный порошок не только обладает антибактериальными свойствами, но и защищает ткань и имеет отбеливающий эффект.

Что может сделать полотенца мягкими

Стоит добавить, что уборщицы в Греции используют еще более интересный способ стирки полотенец. Они насыпают несколько столовых ложек поваренной соли непосредственно в барабан стиральной машины и включают соответствующий цикл стирки.

Эксперты отмечают, что поваренная соль – отличное средство для выведения пятен. Она защищает цвета от выцветания и обладает дезинфицирующими свойствами. Благодаря этому полотенца будут выглядеть и пахнуть лучше уже после первой стирки.

Как правильно стирать полотенца – видео:

Читайте также:

Об источнике: Super Express Super Express — польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред