Как спасти сад от вредителей весной: инструкция по первому опрыскиванию

Вы узнаете:
- Когда проводить первое весеннее опрыскивание
- Какие препараты работают наиболее эффективно
- Как избежать ожогов молодых почек
В Украине начался период, который специалисты называют решающим для здоровья плодовых деревьев - первая весенняя обработка сада. Именно сейчас, когда природа только просыпается, садоводы имеют уникальную возможность уничтожить большинство возбудителей болезней и вредителей еще до начала их активности, пишет ТСН.
Почему время имеет значение
Агрономы отмечают, что спешка в этом деле не менее вредна, чем опоздание. Слишком раннее опрыскивание не даст эффекта, ведь патогены еще "спят". Если же ждать дольше - есть риск получить химические ожоги молодых почек.
Оптимальным периодом считается момент, когда среднесуточная температура стабильно держится на уровне +4...+6 °C, а ночные показатели не опускаются ниже –5 °C.
Когда выходить на обработку
Специалисты советуют ориентироваться не на календарь, а на реальные погодные условия. Лучшее время суток — утро до 10:00 или вечер после захода солнца, когда препарат равномерно высыхает без риска перегрева.
Ключевой визуальный сигнал — "спящая почка". Если она еще плотно закрыта и не изменила цвет, время действовать. Появление "зеленого конуса" означает, что концентрацию препаратов нужно уменьшать.
Разные культуры - разные сроки
Смородина, крыжовник и часть слив просыпаются значительно раньше яблонь и груш. Если на ягодниках уже виден салатовый кончик почки, концентрированные растворы применять нельзя.
Именно в период низких положительных температур активизируются споры парши, монилиоза и других грибковых инфекций. Это делает их максимально уязвимыми к фунгицидам - поэтому первое опрыскивание называют "искореняющим".
Чем обрабатывать деревья
Эксперты рекомендуют три группы препаратов:
- Медьсодержащие средства - бордоская жидкость 3%, медный купорос. Эффективны против парши, монилиоза, курчавости персика.
- Мочевина высокой концентрации (500–700 г на 10 л воды) — уничтожает споры и кладки вредителей, а также задерживает пробуждение почек, что важно для регионов с частыми заморозками.
- Масляные эмульсии (типа "30-в") - создают пленку, которая перекрывает доступ кислорода зимующим стадиям клещей, щитовок и тлей.
Как правильно проводить обработку
Работать нужно только в сухую, безветренную погоду. Особое внимание следует уделить:
- стволу и скелетным ветвям - именно там зимуют вредители;
- приствольным кругам - в почве часто сохраняются споры грибков.
- Если момент "спящей почки" пропущен, концентрацию медных препаратов и мочевины уменьшают до 1%, чтобы избежать ожогов.
Вас может заинтересовать:
- Лучше подождать: что категорически не делают в саду в начале весны
- Будет большой урожай вкусных ягод: чем следует подкормить кусты смородины весной
- Как правильно обрезать розы после зимы: секрет пышного цветения
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред