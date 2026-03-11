Как спасти сад от вредителей весной: инструкция по первому опрыскиванию

Определение точного момента для первой обработки сада является критически важным.

Чем опрыскивать деревья от вредителей и болезней / Коллаж: Главред, фото: freepik

В Украине начался период, который специалисты называют решающим для здоровья плодовых деревьев - первая весенняя обработка сада. Именно сейчас, когда природа только просыпается, садоводы имеют уникальную возможность уничтожить большинство возбудителей болезней и вредителей еще до начала их активности, пишет ТСН.

Почему время имеет значение

Агрономы отмечают, что спешка в этом деле не менее вредна, чем опоздание. Слишком раннее опрыскивание не даст эффекта, ведь патогены еще "спят". Если же ждать дольше - есть риск получить химические ожоги молодых почек.

Оптимальным периодом считается момент, когда среднесуточная температура стабильно держится на уровне +4...+6 °C, а ночные показатели не опускаются ниже –5 °C.

Когда выходить на обработку

Специалисты советуют ориентироваться не на календарь, а на реальные погодные условия. Лучшее время суток — утро до 10:00 или вечер после захода солнца, когда препарат равномерно высыхает без риска перегрева.

Ключевой визуальный сигнал — "спящая почка". Если она еще плотно закрыта и не изменила цвет, время действовать. Появление "зеленого конуса" означает, что концентрацию препаратов нужно уменьшать.

Разные культуры - разные сроки

Смородина, крыжовник и часть слив просыпаются значительно раньше яблонь и груш. Если на ягодниках уже виден салатовый кончик почки, концентрированные растворы применять нельзя.

Именно в период низких положительных температур активизируются споры парши, монилиоза и других грибковых инфекций. Это делает их максимально уязвимыми к фунгицидам - поэтому первое опрыскивание называют "искореняющим".

Чем обрабатывать деревья

Эксперты рекомендуют три группы препаратов:

Медьсодержащие средства - бордоская жидкость 3%, медный купорос. Эффективны против парши, монилиоза, курчавости персика.

- бордоская жидкость 3%, медный купорос. Эффективны против парши, монилиоза, курчавости персика. Мочевина высокой концентрации (500–700 г на 10 л воды) — уничтожает споры и кладки вредителей, а также задерживает пробуждение почек, что важно для регионов с частыми заморозками.

(500–700 г на 10 л воды) — уничтожает споры и кладки вредителей, а также задерживает пробуждение почек, что важно для регионов с частыми заморозками. Масляные эмульсии (типа "30-в") - создают пленку, которая перекрывает доступ кислорода зимующим стадиям клещей, щитовок и тлей.

Как правильно проводить обработку

Работать нужно только в сухую, безветренную погоду. Особое внимание следует уделить:

стволу и скелетным ветвям - именно там зимуют вредители;

приствольным кругам - в почве часто сохраняются споры грибков.

Если момент "спящей почки" пропущен, концентрацию медных препаратов и мочевины уменьшают до 1%, чтобы избежать ожогов.

Чем весной опрыскивать деревья от вредителей и болезней / Инфографика: Главред

