Сорняки на дорожках исчезнут за 3 дня - нужен только чайник

Сергей Кущ
11 марта 2026, 10:27
Сорняки могут испортить даже самый ухоженный участок, но бороться с ними можно безопасно и эффективно.
Чем убрать сорняки на дорожках
Чем убрать сорняки на дорожках / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Почему сорняки растут на дорожках и плитке
  • Как без труда избавиться от сорняка на дорожках

Сорняки между плиткой и на садовых дорожках — одна из самых частых проблем владельцев домов и дач. Они прорастают даже в самых узких щелях, портят внешний вид участка и быстро возвращаются после обычной прополки.

Но есть способ, как убрать сорняки на дорожках без дорогих и токсичных средств. Эксперты по экологичной уборке советуют использовать простой метод, который уже есть на каждой кухне, пишет express.co.

Почему сорняки растут на дорожках и плитке

Даже если дорожки вымощены плотно, со временем между плитами скапливаются пыль, частицы грунта и органические остатки. Этого достаточно, чтобы семена сорняков начали расти.

Быстрее всего они появляются:

  • в затенённых местах
  • на влажных участках
  • между брусчаткой и плиткой
  • на гравийных дорожках

Свет и влага создают идеальные условия, поэтому вопрос как избавиться от сорняков между плиткой становится актуальным каждое лето.

Чем убрать сорняки на дорожках без гербицидов

Традиционные средства против сорняков работают, но часто содержат агрессивную химию, вредную для людей, животных и почвы. Кроме того, они стоят недёшево.

Экологичный способ предлагает эксперт по устойчивому образу жизни Нэнси Бертвистл. Она показала, как удалить сорняки на дорожках с помощью кипятка и соли.

Метод максимально простой:

  • Вскипятить воду в чайнике
  • Добавить немного поваренной соли
  • Медленно вылить раствор прямо на сорняки
  • Уже через 3–5 дней растения полностью погибают.

Этот способ особенно эффективен, если вы ищете, как убрать траву между плиткой на дорожке или в труднодоступных щелях.

Нужно ли повторять обработку

Если дорожки находятся под навесом или в теплице, одного применения может быть достаточно на весь сезон. На открытых участках дождь постепенно смывает соль, поэтому обработку иногда нужно повторять. Некоторые садоводы отмечают, что даже один кипяток без соли помогает справиться с проблемой.

Если вы ищете, как вывести сорняки на садовых дорожках быстро, этот метод станет одним из самых удобных.

Сорняки могут испортить даже самый ухоженный участок, но бороться с ними можно безопасно и эффективно. Иногда лучшие решения находятся прямо на кухне.

Смотрите видео о том, как убрать сорняки на дорожках:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

