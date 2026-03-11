"Комета в угаре": ученые потрясены странной начинкой межзвёздного гостя 3I/ATLAS

Для астрономов объект стал своего рода "посланием из далёких миров", позволяя заглянуть в условия формирования звёздных систем за пределами нашей галактики.

https://glavred.info/nauka/kometa-v-ugare-uchenye-potryaseny-strannoy-nachinkoy-mezhzvezdnogo-gostya-3i-atlas-10747844.html Ссылка скопирована

Комета, космос, 3I/ATLAS / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия

Вы узнаете:

Редкий гость из другой солнечной системы несёт в себе уникальные химические "следы"

Для астрономов объект стал своего рода "посланием из далёких миров"

Межзвёздная комета 3I/ATLAS вновь удивляет учёных своим необычным химическим составом.

Этот редкий гость из другой солнечной системы, открытый в июле 2025 года, несёт в себе уникальные химические "следы" — огромные концентрации метанола и цианистого водорода, что выделяет её среди всех известных комет, пишет Popular Science.

видео дня

Для астрономов объект стал своего рода "посланием из далёких миров", позволяя заглянуть в условия формирования звёздных систем за пределами нашей галактики.

Наблюдения с помощью чилийских радиотелескопов ALMA показали рекордное соотношение метанола и HCN — от 70 до 120, что делает 3I/ATLAS одной из самых "спиртоносных" комет, когда-либо изученных. При этом цианистый водород испаряется в основном из ядра, а метанол выходит как из ядра, так и из ледяных частиц комы, создавая сложную химическую атмосферу вокруг объекта.

Интересно, что до сближения с Солнцем комета была окружена "запятой" из углекислого газа, но тепловое воздействие активировало интенсивный выброс метанола и HCN. Это указывает на то, что 3I/ATLAS формировалась в условиях, сильно отличных от привычных для Солнечной системы, раскрывая новые горизонты химического разнообразия в межзвёздной среде.

Хотя точное место её рождения, скорее всего, останется загадкой, каждая новая находка постепенно заполняет пробелы в наших знаниях о космических объектах и процессах, происходящих в далеких уголках Вселенной.

Загадочная межзвёздная гостья: что выяснили учёные

Астрономы продолжают изучать странное небесное тело, прибывшее из глубин космоса за пределами нашей Солнечной системы, и его свойства вызвали настоящий интерес у специалистов. Комета 3I/ATLAS — лишь второй официально подтверждённый межзвёздный объект, но её реальные размеры оказались меньше, чем предполагалось изначально. Несмотря на компактность, она демонстрирует необычно высокую активность: по расчётам исследователей, каждую секунду комета выбрасывает примерно 940 триллионов молекул углекислого газа, что крайне необычно для тела таких малых габаритов.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Об источнике: Popular Science Popular Science - американский популярно-научный журнал и веб-сайт, посвященный темам науки, технологий, инноваций и их практической пользы для повседневной жизни. Журнал основан в мае 1872 года Эдвардом Л. Юмансом как Popular Science Monthly с целью распространения научных знаний среди образованных читателей, не обязательно профессиональных ученых. В ранних выпусках публиковались материалы таких известных ученых, как Чарльз Дарвин, Луи Пастер и другие. Он активно работает онлайн: с 1999 года имеет собственный сайт, где публикуются новости, разъяснения, тренды и проекты (DIY, технологии, наука) с регулярным обновлением.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред