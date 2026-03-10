Известный певец-воин впервые вышел на связь после инфаркта — что он сказал

Лидер группы "Ot Vinta" рассказал о своем состоянии.

Юрий Журавель - инфаркт / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Юрий Журавель

Известный украинский певец, художник и военный Юрий Журавель впервые обратился к поклонникам из больницы. В своем Facebook он рассказал о том, как восстанавливается после инфаркта.

О тяжелом состоянии лидера группы "Ot Vinta!" стало известно в начале февраля. Журавель, который с лета 2025 года служит в морской пехоте, оказался в больнице с тяжелым обширным инфарктом. 53-летний певец получил оперативную помощь врачей и уже ощутил прогресс в лечении.

"Докладываю. Я уже переведен из отделения интервенционной радиологии в кардиологическое отделение. Мне намного лучше. Врачи нашей областной — настоящие герои. Их работа — ежедневный подвиг. Об этом надо написать песню", — поделился артист.

Как выглядит Юрий Журавель после инфаркта / фото: facebook.com, Юрий Журавель

Музыкант также опубликовал фотографию из палаты, на которой видно, как он выглядит сейчас. Юрий до сих пор находится под наблюдением медиков и планирует написать песню в благодарность за их титанический труд.

Юрий Журавель — "Ot Vinta!"

Юрий Журавель и его группа "Ot Vinta!" прославились как родоначальники уникального музыкального стиля "украбилли", в котором драйв рокабилли смешивается с украинским фольклором и ироничными текстами. Сам Журавель также широко известен как талантливый художник-карикатурист.

Про группу: Ot Vinta! Ot Vinta – ровенская группа, один из лидеров украинской рокабили-сцены. В своем творчестве активно использует украинский фолк и поэтому назвали жанр своего исполнения "украбили", сообщает Википедия.

