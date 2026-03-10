Укр
Как правильно обрезать розы после зимы: секрет пышного цветения

Анна Ярославская
10 марта 2026, 12:16
Весенняя обрезка роз - важное мероприятие. Если следовать правилам, то розы будут цвести все лето.
Розы
Когда и как обрезать розы весной, чтобы они цвели всё лето / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

  • Какие розы нужно обрезать после зимы
  • Какие цветы не нуждаются в обрезке
  • На каком уровне обрезать розы

Обрезка роз после зимы помогает поддерживать здоровье растения, стимулирует рост и обильное цветение, обеспечивая летом буйство красок и аромата. Когда обрезать розы весной, разобрался Главред.

Если вам интересно, как добиться пышного цветения пионов, читайте материал: Как заставить кусты пионов обильно цвести: секрет кроется под землей.

В каком месяце нужно обрезать розы весной

Большинство роз можно обрезать в конце зимы. Лучшее время для обрезки — февраль и март. Исключением являются кустовые розы, цветущие один раз, плетистые розы, не образующие плодов, и вьющиеся розы, у которых только одно цветение. При необходимости эти растения можно слегка подрезать после цветения, то есть в конце лета, пишет House & Garden.

Как правильно обрезать розы

Садоводы советуют использовать для обрезки острые и чистые секаторы.

Срезайте непосредственно перед обращенной наружу почкой, чтобы предотвратить застой влаги.

Обрезку следует проводить во влажную погоду.

Пораженные болезнями обрезанные ветки необходимо компостировать.

Как обрезать кустовые розы

Обрезку следует проводить зимой, в идеале - в феврале. Большинству кустовых роз достаточно легкой ежегодной обрезки (особенно в молодом возрасте), но некоторые (например, гибридные чайно-гибридные розы и флорибунды) предпочитают более жесткую ежегодную обрезку.

Сначала удалите все больные и мертвые стебли. Затем обрежьте примерно на одну треть, придав розе слегка округлую форму.

Если роза слишком большая или это гибридная чайно-гибридная роза или флорибунда, обрежьте ее на половину или две трети. Молодые гибридные чайно-гибридные розы и флорибунды можно сильно обрезать сразу после посадки.

Виды роз
Виды роз / Инфографика: Главред

Как обрезать кустовые розы, цветущие летом

Кустовые розы, цветущие только один раз летом, не требуют сильной обрезки, а в некоторых случаях и вовсе в ней не нуждаются. После цветения (обычно в августе) удалите старые побеги, которые плохо цветут, а также больные и отмершие ветви. Обрежьте основные стебли и боковые побеги на треть.

Как обрезать видовые розы

Дикие и видовые розы не только полезны для дикой природы, но и неприхотливы в уходе. Они требуют минимальной обрезки.

После того, как растение укоренится, каждую зиму (в идеале, в феврале) следует удалять старые, поврежденные, больные и неплодородные побеги.

Как обрезать повторно цветущие вьющиеся растения

Обрезку проводите в феврале. Отойдите назад и внимательно осмотрите свою плетистую розу. Определите основные стебли, которые вы собираетесь сохранить.

Нужно создать открытую структуру без перекрещивающихся стеблей. Сначала удалите больные и мертвые стебли, затем удалите ненужные стебли (старые, слабые или плохо цветущие). Далее обрежьте стебли, которые вы решили сохранить: укоротите их боковые побеги до 2-5 сантиметров от основного стебля, а затем привяжите стебли к шпалере или проволочному каркасу. Аккуратно согните их так, чтобы они были горизонтальными, потому что это стимулирует цветение.

Этот метод также можно использовать для тех немногих плетистых роз, которые цветут повторно.

Если старая, ветхая роза цветет только в верхней части растения, скорее всего, ее стебли растут вертикально. Чтобы дать ей второе дыхание, попробуйте аккуратно согнуть самые молодые и здоровые основные стебли и подвязать их горизонтально, чтобы стимулировать более широкое цветение.

Если это невозможно, обрежьте растение примерно до 60 сантиметров от основания и подождите, пока появятся новые стебли. Затем, год за годом, направляйте их горизонтально.

Как обрезать плетистые розы

В целом, плетистые розы не требуют такой сильной обрезки. Если их немного оставить в покое, они образуют пышный куст стеблей. Однако важно немного подрезать плетистые розы, чтобы сохранить обильное цветение. В конце лета удалите больные и мертвые стебли и немного проредите растение, если это необходимо.

Этот метод также можно использовать для вьющихся роз, которые цветут только один раз летом.

Из этого правила есть некоторые исключения. Например, весеннецветущая роза Банксия (Lady Banks' rose) не любит обрезки, поэтому удаляйте только мертвые и больные стебли.

Роза многоцветковая и ее потомки (включая сорт Rambling Rector) хорошо переносят обрезку старой древесины у основания каждые несколько лет. Если требуется такая большая обрезка или вы хотите проредить большое количество запутанных или старых стеблей, лучше всего делать это зимой.

Смотрите видео - Как обрезать розы:

Как писал Главред, каждый дачник знает, как быстро на грядках появляются сорняки. К счастью, справиться с этой проблемой можно без агрессивных гербицидов. Как в домашних условиях сделать средство от сорняков, читайте в материале: Сорняки исчезнут за день: как приготовить простой домашний раствор без химии.

О ресурсе: House & Garden

House & Garden — журнал и сайт о дизайне интерьеров, декоре, архитектуре, садах и стиле жизни.

Издание принадлежит крупной медиакомпании Condé Nast — той же, что выпускает Vogue, GQ и Architectural Digest.

На сайте публикуют статьи с идеями для интерьеров и ремонта, об оформлении сада, подборе мебели и декора, стиле жизни, рецептах и приеме гостей.

Журнал был основан в 1901 году в США как издание об архитектуре и домах. Позже его купил издатель Конде Наст, который превратил журнал в популярное издание о дизайне и интерьерах.

Американская версия прекратила выход в 2007 году, но британская и международные версии продолжают существовать.

Как правильно обрезать розы после зимы: секрет пышного цветения

