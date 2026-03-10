Укр
Взлетят ли цены на бензин до 100-150 грн за литр: нардеп сделал заявление

Руслана Заклинская
10 марта 2026, 12:43
Несмотря на сложную ситуацию на мировом рынке, власти видят механизмы стабилизации цен.
Будет ли бензин по 150 грн / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевые тезисы Геруса:

  • Подорожание топлива в Украине до 100-150 грн за литр маловероятно
  • Высокие цены на бензин в США являются проблемой для Трампа
  • Администрация США будет искать способы избежать резкого подорожания

Несмотря на стремительный рост мировых цен на нефть, резкое подорожание топлива до 100-150 гривен за литр пока маловероятно. Об этом в эфире телемарафона заявил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

По его словам, слухи о сильном подорожании топлива, распространяющиеся в соцсетях, являются безосновательными.

видео дня

"Нет, у меня такого прогноза нет, что будет (топливо - ред.) и 100, и 150. Здесь вопрос, видите ли, когда в мире начинаются такие войны, очень трудно давать прогнозы, честно говоря. Но я думаю, что все-таки ситуация сложная, она может даже усложняться, но чтобы дошло до такого, я все-таки не думаю", - отметил Герус.

Глава комитета сказал, что существует несколько механизмов, которые сдержат ценники на стеллажах украинских АЗС. В случае острого дефицита или резких колебаний на рынок могут быть выпущены нефтепродукты из стратегических и минимальных запасов, что поможет стабилизировать цены.

Также, как подчеркнул Герус, важным фактором является Дональд Трамп. Для президента США высокие цены на бензин на внутреннем рынке являются крайне болезненной политической темой.

"Мы видим позицию Трампа, он уже делал заявления. Для него это довольно болезненная история. Когда в США растут цены на АЗС, это политически для него также сложная история и, пожалуй, политически для него негативная история", - предположил нардеп.

Герус объяснил, что рост цен на топливо напрямую влияет на инфляцию. Очевидно, что американская администрация будет искать пути, чтобы избежать резкого подорожания энергоносителей.

Цены на бензин в Украине инфографика
Цены на бензин / Инфографика: Главред

Насколько может подорожать топливо - мнение эксперта

В Украине на фоне обострения ситуации с Ираном могут подорожать бензин, дизель и автогаз, рассказал в интервью Главреду руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин. Бензин и дизель могут вырасти на 14-15 грн за литр, автогаз - до 20 грн.

Причиной подорожания эксперт называет отключение Катара от мирового газового рынка. По его словам, в ближайшие недели ожидаются меры безопасности, включая возможное военное сопровождение танкеров, усиление противовоздушной обороны и уничтожение пусковых установок баллистических ракет, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

Цены на топливо в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, к концу недели цена дизельного топлива на украинских АЗС может достичь 80 грн за литр из-за роста стоимости импортного топлива. Директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн отметил, что дефицит дизеля в Европе и необходимость импорта с Ближнего Востока могут подтолкнуть цену до 90 грн, хотя спрос уже начал падать.

В то же время эксперт Дмитрий Леушкин считает, что цены на бензин и дизель в Украине могут вернуться к уровню 50-60 грн за литр, если нефть снова подешевеет до около 60 долларов за баррель. По его словам, до событий в Иране мировой рынок нефти был профицитным, но ситуация резко изменилась.

Кроме этого, из-за возможного блокирования Ираном Ормузского пролива добычу нефти на Ближнем Востоке придется сократить, что может вызвать дефицит топлива в Украине уже в апреле. Народный депутат Даниил Гетманцев призвал формировать стратегический резерв нефтепродуктов в партнерских странах и провести консультации с поставщиками.

О персоне: Андрей Герус

Андрей Михайлович Герус (род. 18 марта 1982, г. Нововолынск, Волынская область) — украинский государственный служащий, политик. Представитель Президента Зеленского в Кабинете министров Украины (с 22 мая по 11 ноября 2019 года). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, пишет Википедия.

Зачем на холодильниках в СССР ставили замки - неожиданная причина

