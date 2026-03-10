Укр
Каким должно было быть контрнаступление ВСУ в 2023 году: генерал раскрыл детали операции

Дарья Пшеничник
10 марта 2026, 13:34
Группировка, которая была создана для наступления на юге, состоит из 10 бригад ВСУ и 3 бригад НГУ.
Контрнаступление ВСУ на юге в 2023 году / Коллаж: Главред, фото: Фото: Роман Донник/Facebook, ГШ ВСУ

Главное из новости:

  • Наступление на Мелитополь готовили еще с 2022 года
  • ОСУВ "Хортица" отвлекала врага боями под Бахмутом
  • На юге действовали 10 бригад ВСУ и 3 НГУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на юге в 2023 году было одной из самых масштабных операций войны — одновременно задействовали несколько крупных группировок, а главный удар должен был припасть на Мелитопольское направление. Как выяснилось, этот план появился еще за год до начала активных действий.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко.

Почему перед контрнаступлением усилили давление на Бахмут

По словам Комаренко, операция предусматривала сложную многоуровневую комбинацию, где Бахмутское направление играло роль отвлекающего маневра. Он пояснил, что Генштаб разработал замысел, согласно которому "будут проводиться наступательные действия на Мелитопольском направлении", а другие группировки получили задание поддержать операцию.

Группировка "Хортица" должна была навязать противнику интенсивные бои под Бахмутом, чтобы создать впечатление подготовки к прорыву именно там. Это позволяло сковать российские силы и не дать им перебросить резервы на юг.

"Задача "Хортицы" заключалась в том, чтобы максимально долго удерживать Бахмут, чтобы держать здесь противника, а затем проводить наступательные действия южнее города", — уточнил Комаренко.

Масштабы операции: сколько сил было задействовано

Подготовка к наступлению длилась месяцами. Для операции создали отдельные ударные группировки, которые должны были действовать на разных участках фронта.

На главном, Мелитопольском направлении, было сосредоточено 10 бригад ВСУ и 3 бригады Нацгвардии.

Еще 5 бригад действовали в районе Великой Новоселки под командованием генерала Содоля, а одна бригада оставалась в резерве.

Перед началом наступления войска были сведены в выходные районы и переданы под командование соответствующих штабов. Исключением стала только одна механизированная бригада, которая должна была действовать в составе 9-го армейского корпуса.

Почему операцию перенесли с 2022 года

Комаренко впервые подтвердил, что наступление на Мелитополь планировали еще в 2022 году. Подготовка была проведена, определены силы и средства, но операцию пришлось отменить из-за необходимости завершить освобождение Херсона. Тогда "Хортица" передала соседним группировкам четыре бригады.

Впоследствии, когда наступление на юге все же началось, оно оказалось значительно более длительным, чем ожидалось. Запасы, накопленные до старта операции, иссякли, и фронту пришлось дополнительно передавать боеприпасы и другие ресурсы.

Комаренко признал, что не все задумки удалось реализовать: направление, выбранное для главного удара, не принесло ожидаемого прорыва.

Цели текущего контрнаступления ВСУ

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказывал, что Силы обороны Украины проводят успешные контратаки и штурмовые действия на Александровском направлении, сдерживая попытки российских войск продвинуться в направлении Днепропетровской области.

По его словам, ситуация на Александровском направлении, которое находится фактически на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, остается сложной, однако украинские военные уничтожают противника и не позволяют ему двигаться в сторону Днепропетровщины и населенного пункта Покровское.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. В частности, армия РФ имеет территориальные успехи в Запорожской области.

Кроме того, на государственной границе Украины фиксируется расширение зон контроля российских войск, а на карте появляются новые "красные зоны", охватывающие приграничные населенные пункты, которые переходят под оккупацию.

Напомним, что Силы обороны Украины пытаются перехватить оперативную инициативу на фронте. Уже удалось восстановить контроль над некоторыми территориями. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.






