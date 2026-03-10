Германия собрала для Украины партию ракет для систем Patriot – Spiegel

Кратко:
- Украина должна получить около 35 ракет-перехватчиков
- Ракет может хватить лишь на несколько недель
Германии удалось совместно с европейскими союзниками собрать партию ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, предназначенных для Украины. Как сообщает издание Spiegel, эти ракеты уже направляются в Украину. Однако даже такая поставка не сможет существенно изменить ситуацию, поскольку их запаса хватит примерно на две недели.
По данным журналистов, министр обороны Германии Борис Писториус договорился о закупке около 30 современных управляемых ракет PAC-3 у нескольких европейских партнеров. Дополнительно несколько ракет будет передано из резервов Бундесвера. В итоге Украина должна получить около 35 ракет-перехватчиков.
Как отмечает Spiegel, ожидается, что новая партия зенитных ракет Patriot прибудет из Европы в ближайшие недели.
Министерство обороны Германии подтвердило изданию факт подготовки поставок. В ведомстве сообщили, что им удалось убедить европейских партнеров предоставить дополнительные ракеты PAC-3, что практически соответствует намеченному плану. При этом представители министерства не раскрыли точное количество ракет в новой партии и сроки их передачи Украине.
Издание также подчеркивает, что точные потребности Украины в перехватчиках неизвестны. Однако немецкие военные получили ориентировочные данные от украинских коллег: в среднем Украина использует около 60 ракет Patriot в месяц. Исходя из этих оценок, собранного пакета хватит примерно на полмесяца.
В то же время представитель Министерства обороны Германии подчеркнул, что помощь не ограничится только ракетами для Patriot. Помимо этой партии, Германия планирует передать Украине и другое зенитное вооружение - переносные зенитно-ракетные комплексы, управляемые ракеты AIM-9 и IRIS-T, а также комплекты запасных частей для систем Patriot и IRIS-T.
Кроме того, Берлин намерен и дальше поддерживать разработку украинских систем противовоздушной обороны собственного производства.
Как можно противодействовать российской баллистике
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что российскую баллистику Украина может сбивать исключительно Patriot и SAMP/T, но Patriot и ракет к ним у нас мало.
По его словам, из-за этого есть другой, но очень сложный в реализации вариант - бить по пусковым установкам.
"Кроме активной обороны, мы можем начать настоящую охоту на российские пусковые установки, чтобы уничтожать их на территории РФ. Это очень сложная задача: их трудно выследить, зафиксировать, сопровождать и уничтожать. Но если мы говорим о каком-то противодействии, то оно может быть только таким", - отметил он.
ПВО - последние новости Украины
Как сообщал Главред, на фоне операции США в Иране Украина может столкнуться с критическим дефицитом американских ракет противовоздушной обороны. В то же время Россия, очевидно, не собирается прекращать удары по украинским городам.
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявлял, что Берлин фактически исчерпал собственные запасы ракет для систем противовоздушной обороны и больше не может передавать их Украине напрямую со своих складов.
Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский говорил, что в течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%.
Об источнике: Der Spiegel
Der Spiegel - один из известнейших еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание принимало участие в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году, которых пытались отправить "Новичком". Также оно занималось расследованием, которое касалось покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.
