Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Германия собрала для Украины партию ракет для систем Patriot – Spiegel

Виталий Кирсанов
10 марта 2026, 11:44
Ожидается, что новая партия зенитных ракет Patriot прибудет из Европы в ближайшие недели.
Германия собрала для Украины партию ракет для систем Patriot
Германия собрала для Украины партию ракет для систем Patriot / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Кратко:

  • Украина должна получить около 35 ракет-перехватчиков
  • Ракет может хватить лишь на несколько недель

Германии удалось совместно с европейскими союзниками собрать партию ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, предназначенных для Украины. Как сообщает издание Spiegel, эти ракеты уже направляются в Украину. Однако даже такая поставка не сможет существенно изменить ситуацию, поскольку их запаса хватит примерно на две недели.

По данным журналистов, министр обороны Германии Борис Писториус договорился о закупке около 30 современных управляемых ракет PAC-3 у нескольких европейских партнеров. Дополнительно несколько ракет будет передано из резервов Бундесвера. В итоге Украина должна получить около 35 ракет-перехватчиков.

видео дня

Как отмечает Spiegel, ожидается, что новая партия зенитных ракет Patriot прибудет из Европы в ближайшие недели.

Министерство обороны Германии подтвердило изданию факт подготовки поставок. В ведомстве сообщили, что им удалось убедить европейских партнеров предоставить дополнительные ракеты PAC-3, что практически соответствует намеченному плану. При этом представители министерства не раскрыли точное количество ракет в новой партии и сроки их передачи Украине.

Издание также подчеркивает, что точные потребности Украины в перехватчиках неизвестны. Однако немецкие военные получили ориентировочные данные от украинских коллег: в среднем Украина использует около 60 ракет Patriot в месяц. Исходя из этих оценок, собранного пакета хватит примерно на полмесяца.

В то же время представитель Министерства обороны Германии подчеркнул, что помощь не ограничится только ракетами для Patriot. Помимо этой партии, Германия планирует передать Украине и другое зенитное вооружение - переносные зенитно-ракетные комплексы, управляемые ракеты AIM-9 и IRIS-T, а также комплекты запасных частей для систем Patriot и IRIS-T.

Кроме того, Берлин намерен и дальше поддерживать разработку украинских систем противовоздушной обороны собственного производства.

Инфографика patriot, патриот
Инфографика patriot, патриот / Главред

Как можно противодействовать российской баллистике

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что российскую баллистику Украина может сбивать исключительно Patriot и SAMP/T, но Patriot и ракет к ним у нас мало.

По его словам, из-за этого есть другой, но очень сложный в реализации вариант - бить по пусковым установкам.

"Кроме активной обороны, мы можем начать настоящую охоту на российские пусковые установки, чтобы уничтожать их на территории РФ. Это очень сложная задача: их трудно выследить, зафиксировать, сопровождать и уничтожать. Но если мы говорим о каком-то противодействии, то оно может быть только таким", - отметил он.

ПВО - последние новости Украины

Как сообщал Главред, на фоне операции США в Иране Украина может столкнуться с критическим дефицитом американских ракет противовоздушной обороны. В то же время Россия, очевидно, не собирается прекращать удары по украинским городам.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявлял, что Берлин фактически исчерпал собственные запасы ракет для систем противовоздушной обороны и больше не может передавать их Украине напрямую со своих складов.

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский говорил, что в течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%.

Читайте также:

Об источнике: Der Spiegel

Der Spiegel - один из известнейших еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание принимало участие в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году, которых пытались отправить "Новичком". Также оно занималось расследованием, которое касалось покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ПВО новости Украины новости Украины и мира Германия ЗРК Patriot Борис Писториус
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взлетят ли цены на бензин до 100-150 грн за литр: нардеп сделал заявление

Взлетят ли цены на бензин до 100-150 грн за литр: нардеп сделал заявление

12:43Украина
Германия собрала для Украины партию ракет для систем Patriot – Spiegel

Германия собрала для Украины партию ракет для систем Patriot – Spiegel

11:44Украина
"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

11:30Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

13:11

Оккупанты пытаются захватить приграничные села в двух областях - что задумал враг

12:44

Как выглядят губы за 29 млн гривен: модель перестали узнавать родные

12:43

Взлетят ли цены на бензин до 100-150 грн за литр: нардеп сделал заявление

12:32

Антициклон принес настоящую весну на Житомирщину: когда ожидается самый теплый день

12:22

Что нельзя выбрасывать из дома 11 марта: какой церковный праздник

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
12:16

Ольга Сумская застала мужа с молодой актрисой - скандал попал на видео

12:16

"Наплакалась в больнице": дочь Юлии Вербы серьезно пострадала

12:16

Как правильно обрезать розы после зимы: секрет пышного цветенияВидео

12:11

Об оверсайзе можно забыть: что изменит моду в 2026 году

Реклама
11:44

Германия собрала для Украины партию ракет для систем Patriot – Spiegel

11:32

"Поднял полмира": MamaRika вырвалась из Дубая и воссоединилась с мужемВидео

11:30

"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

11:30

Монета лежала в бабушкином сейфе годами: ее стоимость поразила семью

11:28

Какие цвета делают спальню безвкусной: антирейтинг дизайнеров

11:25

Путин сорвал джекпот на войне в Иране: дипломат назвал фактор, который все испортитВидео

10:44

Мужчина проверил камеру видеонаблюдения и не поверил своим глазам – что он увидел

10:40

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

10:21

Екатерина Репяхова внезапно высказалась о женах Виктора Павлика - детали

10:05

Знак власти и мистики: что на самом деле означает украинский трезубец

10:04

Удача на пороге: 3 знакам китайского зодиака неслыханно повезет до конца марта

Реклама
09:38

"Это все развод": девушка убитого Комарова получила от него подарок

09:30

Кремль вынужден отказаться от весенне-летнего наступления – ISW

09:29

Трамп намекнул на смену власти в Иране и допустил убийство Хаменеи-младшего

09:15

Весеннее равноденствие 2026 уже близко: когда наступит особенный момент

08:47

Почему быстрый мир в Иране может стать стратегической ловушкой: Яковина объяснилмнение

08:26

Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

08:22

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:03

Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой КремляВидео

07:39

Россия ударила по Днепру: пострадали 10 человек, повреждены дома и банкФото

07:01

В Харькове после удара "шахедов" пострадали четыре человека, среди них ребенокФото

06:00

Станет королевой стола: рецепт домашней рубленной колбасы на Пасху 2026Видео

05:45

Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

05:14

"Русский шик": дочь Ани Лорак поразила сеть длинными "когтями"

04:41

Такое уже почти никто не ест: какие откровенно странные блюда любили в СССР

04:00

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

03:42

"Реальность другая": могут ли цены на нефть "взлететь в космос" из-за войны в Иране

03:17

Для чего в СССР хозяйственное мыло замораживали: об этом лайфхаке знают единицы

03:02

Зачем на холодильниках в СССР ставили замки - неожиданная причина

02:58

Новый монарх уже через год: принц Уильям готовится принять корону

02:30

Прирожденные комики по гороскопу: кто умеет смешить всех вокруг

Реклама
02:17

"Самая красивая девочка в мире" выходит замуж - детали

02:05

Антарктическая загадка раскрыта: таинственное создание веками пряталось во льдах

01:54

Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

01:46

Ольга Сумская избила Виталия Козловского на глазах у мужа

01:24

"До последнего не понимала": известная актриса узнала о беременности случайно

01:09

Самый маленький остров мира и его украинский "двойник": где они находятся

00:49

"Сохранение брака невозможно": известный певец развелся с женой

00:17

Кого обойдут отключения: обновленный график для Днепра и области на 10 мартаФото

09 марта, понедельник
23:34

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

23:27

Григорий Решетник публично унизил женщин - что случилось

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять