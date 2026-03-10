Укр
Какие цвета делают спальню безвкусной: антирейтинг дизайнеров

Анна Ярославская
10 марта 2026, 11:28
Стены в спальне — это первое, что вы видите утром, и последнее, что вы видите вечером. Поэтому выбор цвета очень важен.
Спальня
Дизайнеры назвали самые неудачные цвета для спальни / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Кратко:

  • Цвет стен в спальне сильно влияет на качество отдыха
  • Оттенок, который кажется красивым в магазине, может выглядеть совсем иначе дома
  • Дизайнеры назвали несколько неудачных оттенков для спальни

Выбор цвета краски для спальни кажется простым делом. Но мнение может измениться, когда вы будете лежать без сна, глядя на него каждую ночь. Дизайнеры утверждают, что оттенок, который казался привлекательным в магазине, может выглядеть совсем иначе, когда им окрашены все четыре стены.

Цвет особенно важен для спален, потому что освещение в этом помещении приглушенное, и вы будете отдыхать там в течение длительного времени. Стены — это первое, что вы видите утром, и последнее, что вы видите вечером. Поэтому к выбору цвета стен стоит подходить очень внимательно.

Это не значит, что спальня должна быть выдержана в нейтральных тонах. Однако к некоторым оттенкам следует относиться с большей осторожностью, чем к другим.

О самых безвкусных цветах для спальни пишет издание Martha Stewart со ссылкой на дизайнеров интерьера.

Салатовый

Это свежий, игривый и полный индивидуальности цвет. В небольших количествах он, безусловно, может стать очень удачным акцентом. Но если вы покрасите в салатовый всю спальню, то быстро пожалеете.

Дело в том, что в спальне салатового цвета свет отражается таким образом, что в помещении царит оживленная атмосфера еще долго после захода солнца.

В пространстве, предназначенном для отдыха, постоянная визуальная энергия может вызывать чувство дискомфорта, а атмосферу уединения будет разрушена.

Однако, если вы любите зеленый цвет, вам не нужно от него отказываться. дизайнеры советуют присмотреться к таким оттенкам: мягкий эвкалипт, приглушенный шалфей или землистый мох.

Вариант зеленого цвета в спальне
Вариант зеленого цвета в спальне / Фото: pexels.com

Насыщенный фиолетовый

Фиолетовый — популярный выбор для спальни. Он выразительный, немного драматичный и уж точно не скучный. Однако, важно подобрать правильный оттенок, иначе комната может превратиться в театральное зрелище.

Дизайнеры рекомендуют избегать слишком насыщенных фиолетовых оттенков. При естественном освещении он может выглядеть ярким; ночью же он может казаться тяжелым или даже немного резким.

Вместо этого выбирайте глубокие виноградные тона. Также стоит попробовать такие варианты: лавандово-серый, пыльно-сливовый или сиреневый.

Ярко-красный

Красный цвет обладает неоспоримой привлекательностью. Он страстный, драматичный и уверенный. В столовой или прихожей эта энергия может быть уместно, но не в спальне, где цель — обустроиться поудобнее.

Ярко-красный цвет оказывает сильное стимулирующее воздействие и естественным образом повышает бдительность. Поэтому он прекрасно подходит для общественных мест, но не для комнаты, предназначенной для отдыха. Он затрудняет расслабление мозга в конце дня.

Дизайнеры советуют обратить внимание на терракотовые, бордовые или нежно-розовые оттенки.

Спальня в розовых тонах
Спальня в розовых тонах / Фото: pexels.com

Серебристый

Серебристые стены могут выглядеть стильно или футуристично на картинках в Pinterest, но в спальне тот же эффект может ощущаться совсем иначе.

Серебристые стены в спальне кажутся слишком холодными и безжизненными. Комната станет строгой и безликой.

Серебристый тип отделки лучше всего подходит для коммерческих помещений или для мест, предназначенных для движения и активности, а не для отдыха.

Спальни же, напротив, выигрывают от цветов, которые привносят тепло и тонкую глубину.

Если вас привлекают холодные тона, рассмотрите мягкий серый с теплыми оттенками или приглушенный серо-бежевый цвет.

Спальня в серых тонах
Спальня в серых тонах / Фото: pexels.com

Темно-синий

Люди часто считают синий подходящим цветом для спальни, но все зависит от оттенка. Очень темный синий или слишком насыщенный оттенок может превратить вашу спальню в темную пещеру.

Когда темно-синий цвет становится слишком глубоким, он поглощает свет. Эта тяжесть также может изменить настроение. В сочетании с темной мебелью или минимальным освещением он может создавать ощущение мрачности.

Если вы любите синий цвет, обратите внимание на более приглушенные или сложные тона.

Ранее Главред писал, что некоторые оттенки могут сузить пространство. Дизайнеры рассказали, какие цвета визуально уменьшают комнату.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

дизайнеры дизайн
