"Съедают" пространство: в какие цвета не стоит красить стены в доме

Анна Ярославская
2 октября 2025, 03:30
1
Названы цвета краски, которые могут визуально уменьшить пространство
Цвета в интерьере
Какой цвет сужает пространство в комнате / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Почему не стоит красить спальню в баклажановый цвет
  • Какой самый плохой оттенок для кухни
  • Где темно-синий цвет будет смотреться идеально

Выбор цветовой палитры для дома — очень важное решение. Цвет отражает ваш стиль и задаёт настроение. Однако стоит помнить, что некоторые цвета могут сузить пространство. Дизайнеры рассказали, какие цвета визуально уменьшают комнату.

Темные цвета визуально увеличивают или уменьшают комнату?

Более тёмные, насыщенные цвета создают ощущение тепла и уюта, но, как правило, уменьшают пространство. Это может прекрасно подойти для уютных уголков или спален, но для помещений с высокой проходимостью, таких как кухни и гостиные, это часто не лучший выбор, пишет Martha Stewart.

Какие цвета визуально уменьшают пространство

Английский серый. Этот цвет остаётся популярным выбором в дизайне, но он не всегда практичен.

Если вы не хотите, чтобы ваша комната казалась меньше, не стоит красить стены в насыщенные угольно-серые оттенки, хотя они могут быть такими же стильными, как чёрный.

Дизайнеры советует использовать серый цвет в главной или гостевой спальне для создания эффекта кокона, но избегать его в небольших ванных комнатах или домашних кабинетах, где он может создавать ощущение тесноты.

Баклажановый. Этот землистый фиолетовый хорошо смотрится в одежде и текстиле, но в качестве краски для стен он может создать ощущение замкнутости.

"Если вы хотите, чтобы ваша спальня была просторной и воздушной, я бы не советовала использовать баклажановый", — сказала дизайнер интерьеров Александра Пек.

Темно-синий. Этот классический и универсальный цвет добавляет драматизма, но также может уменьшить ощущение масштаба комнаты. Дизайнеры рекомендуют использовать его в домашних офисах, туалетных комнатах и ​​кухнях в монохромной палитре. Однако стоит помнить, что темно-синий создаёт уютную, замкнутую атмосферу. Лучше избегать этого оттенка в помещениях, которые хотят визуально расширить.

Лесной зеленый. Глубокий зеленый великолепно смотрится на мебели или в качестве акцентов, но на стенах в таких помещениях, как домашний офис, интенсивность этого оттенка может подавлять.

Жженая умбра. Этот красновато-коричневый цвет обладает насыщенным, землистым шармом, но его темный цвет делает любую комнату более компактной. От него стоит отказаться, если ваша цель — открытая, просторная атмосфера.

Средне-серый. Нейтральные тона могут показаться беспроигрышным вариантом, но оттенки серого средней тональности часто сжимают пространство. Такие цвета не добавляют индивидуальности, они лишь удлиняют стены. Этот эффект выглядит особенно непривлекательно на кухнях.

Армейский зелёный. Хотя мягкие оттенки шалфея и мяты могут расширить комнату, милитари-зелёный и оливковый, как правило, создают ощущение тяжести и угнетения. Эти оттенки не стоит использовать в спальнях или гостиных, где вы проводите большую часть времени.

Средне-коричневый. Не имея насыщенности тёмного шоколада или мягкости светло-коричневого, средне-коричневые оттенки часто выглядят невыразительно. В качестве цвета для стен средне-коричневый лишает комнату визуального интереса и делает её меньше. Если вы всё же выберете этот оттенок, то его лучше сочетать с контрастными тонами для придания объёма.

Яркие красные оттенки. Эти цвета доминируют в пространстве и создают ощущение, будто стены сжимают пространство.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

