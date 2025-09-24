Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Почему ваша гостиная кажется тесной: ошибки, которые допускают почти все

Анна Ярославская
24 сентября 2025, 11:46
47
Шторы, ковёр и диван помогут сделать гостиную уютной. Но важно учесть некоторые нюансы.
Планировка гостиной
Главные ошибки в планировке гостиной: что делает комнату тесной и неуютной / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Почему мебель нужно отодвинуть от стен
  • Какого размера должен быть ковер
  • Как неправильные шторы могут испортить интерьер

Гостиная - это комната, в которой члены семьи проводят наибольшее количество времени, поэтому она должна быть комфортной и уютной. При этом неправильно поставленный диван или слишком много стульев могут нарушить баланс, сделав даже самую просторную комнату тесной. Этих ошибок легко избежать, если знать, на что стоит обратить внимание.

Если вам интересно, как сделать кухню самым ностальгическим местом в доме, читайте в материал: TikTok разогнал новый тренд: телевизор из 90-х вернулся, как вписать его интерьер.

видео дня

Распространённые ошибки в планировке гостиной

Огромный диван как центральный элемент

Мягкий большой диван уместен только в том случае, если комната его вмещает. Слишком большой диван делит пространство пополам, блокирует естественные акценты, такие как окна или камин, и нарушает циркуляцию воздуха, пишет Martha Stewart.

Дизайнеры советуют выбрать диван, соответствующий вашему образу жизни и размеру комнаты, оставив место для столиков и проходов.

В гостиной должно быть много "воздуха"
В гостиной должно быть много "воздуха" / Фото: pexels.com

Громоздкие секционные диваны оставьте для подвалов или медиа-комнат. В основных жилых помещениях сочетание диванов и стульев создаст лучший баланс. Также важно оставить достаточно места для прохода.

Слишком много стульев

Добавление дополнительных стульев в гостиную может показаться уместным, но часто они загромождают пространство и затрудняют движение.

Лучше ограничьтесь двумя акцентными креслами в дополнение к дивану.

Для дополнительных мест для сидения используйте скамьи или пуфы, которые можно убрать, когда они не нужны.

Пуфики и кресла - отличное решение
Пуфики и кресла - отличное решение / Фото: pexels.com

Каждый предмет должен иметь чёткое предназначение — практичное, многофункциональное или эстетическое.

Слишком маленький ковёр

Слишком маленький ковёр под журнальным столиком выглядит ненужным и размывает зону отдыха.

Дизайнеры по интерьеру советуют использовать ковёр как опору. Как минимум, на него должны опираться передние ножки дивана и кресел, связывая пространство воедино.

Ножки дивана должны стоять на ковре
Ножки дивана должны стоять на ковре / Фото: pexels.com

Низкие, плоские сиденья

Когда вся мебель расположена низко к полу, комната может казаться визуально тяжёлой и тесной.

Добавьте высоты с помощью высоких книжных полок, больших зеркал или подвесных растений.

Повесьте шторы высоко над оконной рамой — или от пола до потолка — для мгновенного эффекта более высоких потолков.

Подвесные растения расширят пространство
Подвесные растения расширят пространство / Фото: pexels.com

Мебель, придвинутая к стенам

Расположенная вдоль стен мебель создаёт большую пустоту посередине, делая комнату холодной и изолированной.

Слегка выдвиньте предметы мебели вперёд, поставьте стулья под углом или расположите мебель так, чтобы обозначить зоны общения. Даже несколько сантиметров свободного пространства создадут ощущение уюта и комфорта в комнате.

Мебель лучше не придвигать вплотную к стенам
Мебель лучше не придвигать вплотную к стенам / Фото: pexels.com

Неправильно подобранные шторы

Слишком короткие или низко подвешенные шторы уменьшают пропорции комнаты.

Совет дизайнеров: повесьте шторы на потолок или карниз так, чтобы они касались пола.

Если шторы и стены будут иметь один и тот же цвет, это смягчит границы, визуально расширяя пространство.

Шторы должны касаться пола
Шторы должны касаться пола / Фото: pexels.com

Ранее Главред писал, как создавать вау-эффект - дизайнер назвал идеальные сочетания цветов в интерьере. Дэвид Нетто поделился универсальным приёмом, который подойдет для любого интерьера.

Также мы писали о том, как украсить дом по секторам, чтобы притянуть благополучие и счастье, читайте материал: Оформление дома по фэн-шуй: какие цвета, формы и материалы принесут удачу.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

дизайн интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Тепло сменится резким похолоданием: названа дата сильных заморозков в Украине

Тепло сменится резким похолоданием: названа дата сильных заморозков в Украине

12:43Синоптик
"Не ждите окончания войны в Украине": Зеленский предупредил о планах Путина

"Не ждите окончания войны в Украине": Зеленский предупредил о планах Путина

12:27Политика
Оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка - 3 АК

Оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка - 3 АК

12:15Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Цена превысила 550 гривен: в Украине резко подорожал популярный продукт

Цена превысила 550 гривен: в Украине резко подорожал популярный продукт

Мужчина купил в секонд-хенде куртку и проверил карманы: находка удивила

Мужчина купил в секонд-хенде куртку и проверил карманы: находка удивила

На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Последние новости

12:43

Тепло сменится резким похолоданием: названа дата сильных заморозков в Украине

12:39

Трамп назвал Россию "бумажным тигром" - Песков отличился бессмысленным ответом

12:33

Почему 25 сентября нельзя лениться: какой церковный праздник

12:27

"Не ждите окончания войны в Украине": Зеленский предупредил о планах Путина

12:15

Оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка - 3 АК

Новые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – СвитанНовые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – Свитан
12:13

"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

11:50

Отключается само: у новых iPhone 17 случился массовый сбой

11:49

В Запорожье построят модульные укрытия во дворах: будут вмещать до 50 человек

11:46

Почему ваша гостиная кажется тесной: ошибки, которые допускают почти все

Реклама
11:42

Люди обходят его стороной: в Украине растет интересный и вкусный гриб-великанВидео

11:36

"Ступор" и "мясорубка": Залужный оценил нынешнюю ситуацию на фронте

11:34

Серверы "властей" Крыма взломаны: в руках ГУР переписка Аксенова и не только

11:00

Китайский гороскоп на завтра 25 сентября: Крысам - ревность, Змеям - драма

10:59

ЕС будет защищаться "стеной дронов" от РФ: когда создадут оборонительную сеть

10:47

"Мы готовы": Зеленский сделал важное заявление о выборах в Украине

10:36

"Почему бы не приехать": Песков выдвинул условие для саммита Путина и Зеленского

10:34

Президент США дистанцируется от войны и "умывает руки" – NYT

10:25

"Солдаты партии" под прицелом Кремля: почему Соловьева с Симоньян могут убратьВидео

10:18

Уже пора: какие деревья и кустарники нужно обрезать в сентябреВидео

09:59

Дерзкая операция в РФ: дроны атаковали важные объекты, среди которых жирная цель

Реклама
09:52

От Австрии до Казахстана: Зеленский сказал, где был готов провести саммит с ПутинымВидео

09:47

Куда делась Роза Аль-Намри: что случилось с телеведущей

09:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 сентября (обновляется)

09:39

Обречены на трудности: четыре самых несовместимых знака зодиака

09:31

Почему мобилизация стала самым опасным кризисом странымнение

09:14

Совсем не узнать: предательница Лорак обрезала волосы и сталаблондинкой

09:14

Умерла суперзвезда Клаудия Кардинале - муза Феллини и Висконти

08:47

Ночная атака РФ: в Харькове - проблемы с водой и светом, в Запорожье - пожары

08:40

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:39

Отличная форма в 44 года: что делает со своим телом Ким Кардашьян

08:21

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

07:50

Терпение Трампа не безгранично: Рубио назвал путь к завершению войны в Украине

07:10

Где спрятан зайчик: только самые внимательные его найдут за 11 секунд

06:55

"Это несправедливо и невозможно": Трамп пересмотрел подход к Украине

06:51

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

06:10

Прорыв на Донбассе и блэкаут: контуры осенней игры Путинамнение

06:00

Вместо Оливье: быстрый салат Копейка из нескольких ингредиентовВидео

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мужчиной и котами за 51 секунду

05:24

Гороскоп на завтра 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш

04:45

Где спрятана "неправильная цифра": только самые внимательные найдут ее за 8 секунд

Реклама
04:27

Стала на ножки: актриса Анна Кошмал показала свою 6-месячную дочь

03:55

Берегите слух — спасете память: новое неожиданное исследование ученых

03:18

Почему на теле появляются синяки: специалист дал неожиданный ответ

02:44

"Зеленый свет" от Фортуны: каким ТОП-5 знакам очень повезет в конце сентября

01:49

Путин кормил Трампа "завтраками": Зеленский рассказал, что обещал диктатор

01:10

"Этот человек боится": Зеленский сделал громкое заявление на заседании Совбеза ООН

00:17

Мощный взрыв, оккупанты в панике: в РФ уничтожен важный мост россиянВидео

00:05

Готовим клубнику к зиме: как правильно "укутать" ее, чтобы она выдержала морозыВидео

23 сентября, вторник
23:32

Изменит ход войны: что означает заявление Трампа о выходе Украины на границы 1991 года

22:26

Харьков под массовой атакой дронов: в городе прогремела серия мощных взрывов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять