Почему ваша гостиная кажется тесной: ошибки, которые допускают почти все

Шторы, ковёр и диван помогут сделать гостиную уютной. Но важно учесть некоторые нюансы.

https://glavred.info/dim/pochemu-vasha-gostinaya-kazhetsya-tesnoy-oshibki-kotorye-dopuskayut-pochti-vse-10700843.html Ссылка скопирована

Главные ошибки в планировке гостиной: что делает комнату тесной и неуютной / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Почему мебель нужно отодвинуть от стен

Какого размера должен быть ковер

Как неправильные шторы могут испортить интерьер

Гостиная - это комната, в которой члены семьи проводят наибольшее количество времени, поэтому она должна быть комфортной и уютной. При этом неправильно поставленный диван или слишком много стульев могут нарушить баланс, сделав даже самую просторную комнату тесной. Этих ошибок легко избежать, если знать, на что стоит обратить внимание.

Если вам интересно, как сделать кухню самым ностальгическим местом в доме, читайте в материал: TikTok разогнал новый тренд: телевизор из 90-х вернулся, как вписать его интерьер.

видео дня

Распространённые ошибки в планировке гостиной

Огромный диван как центральный элемент

Мягкий большой диван уместен только в том случае, если комната его вмещает. Слишком большой диван делит пространство пополам, блокирует естественные акценты, такие как окна или камин, и нарушает циркуляцию воздуха, пишет Martha Stewart.

Дизайнеры советуют выбрать диван, соответствующий вашему образу жизни и размеру комнаты, оставив место для столиков и проходов.

В гостиной должно быть много "воздуха" / Фото: pexels.com

Громоздкие секционные диваны оставьте для подвалов или медиа-комнат. В основных жилых помещениях сочетание диванов и стульев создаст лучший баланс. Также важно оставить достаточно места для прохода.

Слишком много стульев

Добавление дополнительных стульев в гостиную может показаться уместным, но часто они загромождают пространство и затрудняют движение.

Лучше ограничьтесь двумя акцентными креслами в дополнение к дивану.

Для дополнительных мест для сидения используйте скамьи или пуфы, которые можно убрать, когда они не нужны.

Пуфики и кресла - отличное решение / Фото: pexels.com

Каждый предмет должен иметь чёткое предназначение — практичное, многофункциональное или эстетическое.

Слишком маленький ковёр

Слишком маленький ковёр под журнальным столиком выглядит ненужным и размывает зону отдыха.

Дизайнеры по интерьеру советуют использовать ковёр как опору. Как минимум, на него должны опираться передние ножки дивана и кресел, связывая пространство воедино.

Ножки дивана должны стоять на ковре / Фото: pexels.com

Низкие, плоские сиденья

Когда вся мебель расположена низко к полу, комната может казаться визуально тяжёлой и тесной.

Добавьте высоты с помощью высоких книжных полок, больших зеркал или подвесных растений.

Повесьте шторы высоко над оконной рамой — или от пола до потолка — для мгновенного эффекта более высоких потолков.

Подвесные растения расширят пространство / Фото: pexels.com

Мебель, придвинутая к стенам

Расположенная вдоль стен мебель создаёт большую пустоту посередине, делая комнату холодной и изолированной.

Слегка выдвиньте предметы мебели вперёд, поставьте стулья под углом или расположите мебель так, чтобы обозначить зоны общения. Даже несколько сантиметров свободного пространства создадут ощущение уюта и комфорта в комнате.

Мебель лучше не придвигать вплотную к стенам / Фото: pexels.com

Неправильно подобранные шторы

Слишком короткие или низко подвешенные шторы уменьшают пропорции комнаты.

Совет дизайнеров: повесьте шторы на потолок или карниз так, чтобы они касались пола.

Если шторы и стены будут иметь один и тот же цвет, это смягчит границы, визуально расширяя пространство.

Шторы должны касаться пола / Фото: pexels.com

Ранее Главред писал, как создавать вау-эффект - дизайнер назвал идеальные сочетания цветов в интерьере. Дэвид Нетто поделился универсальным приёмом, который подойдет для любого интерьера.

Также мы писали о том, как украсить дом по секторам, чтобы притянуть благополучие и счастье, читайте материал: Оформление дома по фэн-шуй: какие цвета, формы и материалы принесут удачу.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред