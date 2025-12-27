"Света, я всьо": Цимбалюк ответил на слухи о романе с бывшей после "Холостяка"

Актер не стал отпираться от подозрений фанатов.

https://glavred.info/starnews/sveta-ya-vso-cimbalyuk-otvetil-na-sluhi-o-romane-s-byvshey-posle-holostyaka-10727519.html Ссылка скопирована

Тарас Цимбалюк и Светлана Готочкина - роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Вы узнаете:

Почему Цимбалюка подозревают в отношениях со Светланой Готочкиной

Как он отреагировал на слухи

Украинский актер Тарас Цимбалюк, который недавно объявил, кто выиграл шоу "Холостяк" 2025, отреагировал на слухи о воссоединении со своей бывшей девушкой Светланой Готочкиной. Он выложил в Instagram шутку, созданную поклонниками проекта, и прокомментировал ее.

Слухи о том, что Цимбалюк и Готочкина на самом деле не расставались, ходят в сети давно. Поклонники предполагают, что актер пошел на проект "Холостяк" ради пиара, а отношения со Светланой якобы продолжал.

видео дня

Более того, фанаты шоу подозревали, что бизнесвумен сопровождала Тараса во время съемок. Девушку, похожую на Светлану, зрители заметили даже за кадром финала "Холостяка".

Светлана Готочкина якобы присутствовала на финале "Холостяка" / скрин из видео

"Неужели пришла поддержать Тараса?", — удивились комментаторы.

Цимбалюк не стал отпираться от подозрений и решил перевести ситуацию в шутку. Актер опубликовал в сторис мем о том, что после проекта якобы вернулся к бывшей.

"Алло, Света, я все. Еду домой, немного задержался на работе", — написано на картинке.

Тарас Цимбалюк про отношения со Светланой Готочкиной / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Сам Тарас отреагировал на творчество фанатов, прикрепив к мему хитро смеющиеся смайлики.

О том, что Цимбалюк и Готочкина продолжают отношения, писал и блогер-сплетник Богдан Беспалов.

"Все равно победительницей "Холостяк 14" стала Готочкина, потому что Цимбалюк с ней не расходился и во время шоу был в отношениях", — заявил блогер.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что в ночь и утром 27 декабря армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Украинские звезды показали последствия атаки и рассказали, как пережили происходящее.

Также победительница проекта "Холостяк" впервые вышла на связь в Instagram после финала и поблагодарила поклонников за поддержку. Надин опубликовала в соцсети фотографию с кольцом, которое ей подарил в финале Тарас, тем самым ознаменовав его выбор.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред