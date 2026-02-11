Состоятся ли выборы 24 февраля и референдум: Зеленский дал окончательный ответ

Кратко:
- Зеленский впервые услышал о якобы объявленной дате выборов
- Проведение выборов зависит от гарантий безопасности и прекращения огня
- США не ставят под угрозу гарантии безопасности из-за выборов
Президент Владимир Зеленский заявил, что впервые слышит о якобы объявленной дате выборов в Украине, и подчеркнул, что их проведение зависит от компонента безопасности. Об этом сообщает Новости.LIVE.
"О выборах, намерении объявить 24 февраля — впервые слышу. Я об этом узнавал только дважды из СМИ", — отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Украина перейдет к избирательному процессу только тогда, когда будут обеспечены гарантии безопасности и прекращение огня. При этом, по его словам, США не ставят под угрозу гарантии безопасности Украины в случае, если выборы не состоятся в определенные сроки.
"Украина готова к любым графикам референдума или выборов, но нужна безопасность", — добавил президент.
Он также подчеркнул, что позиция Украины была четко донесена украинской делегацией, и еще раз подчеркнул, что проведение референдума возможно только после прекращения огня.
Реально ли во время войны провести выборы в Украине — мнение эксперта
По словам председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, теоретически Украина способна провести выборы даже во время войны. Однако ключевым остается вопрос общественной легитимности процесса, безопасности граждан и способности государства обеспечить справедливый и полноценный избирательный процесс.
Эксперт отмечает, что действующее законодательство не предусматривает минимального порога явки избирателей, поэтому в теории голосование может считаться легитимным даже при участии одного избирателя из многомиллионного населения.
Выборы в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский готов объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников, участвующих в процессе планирования.
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде формируют рабочую группу, которая должна оперативно проработать вопросы проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.
Накануне стало известно, что члены ЦИК подготовят обзорную презентацию, в которой затронут все проблемы, которые есть и в выборах во время военного положения, и в послевоенных выборах.
