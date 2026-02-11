Укр
Состоятся ли выборы 24 февраля и референдум: Зеленский дал окончательный ответ

Руслан Иваненко
11 февраля 2026, 20:34
Президент заявил, что Украина готова к любым графикам референдума или выборов при условии обеспечения безопасности.
Владимир Зеленский, выборы
Зеленский заверил, что впервые слышит о дате выборов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Зеленский впервые услышал о якобы объявленной дате выборов
  • Проведение выборов зависит от гарантий безопасности и прекращения огня
  • США не ставят под угрозу гарантии безопасности из-за выборов

Президент Владимир Зеленский заявил, что впервые слышит о якобы объявленной дате выборов в Украине, и подчеркнул, что их проведение зависит от компонента безопасности. Об этом сообщает Новости.LIVE.

"О выборах, намерении объявить 24 февраля — впервые слышу. Я об этом узнавал только дважды из СМИ", — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина перейдет к избирательному процессу только тогда, когда будут обеспечены гарантии безопасности и прекращение огня. При этом, по его словам, США не ставят под угрозу гарантии безопасности Украины в случае, если выборы не состоятся в определенные сроки.

"Украина готова к любым графикам референдума или выборов, но нужна безопасность", — добавил президент.

Он также подчеркнул, что позиция Украины была четко донесена украинской делегацией, и еще раз подчеркнул, что проведение референдума возможно только после прекращения огня.

Реально ли во время войны провести выборы в Украине — мнение эксперта

По словам председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, теоретически Украина способна провести выборы даже во время войны. Однако ключевым остается вопрос общественной легитимности процесса, безопасности граждан и способности государства обеспечить справедливый и полноценный избирательный процесс.

Эксперт отмечает, что действующее законодательство не предусматривает минимального порога явки избирателей, поэтому в теории голосование может считаться легитимным даже при участии одного избирателя из многомиллионного населения.

Выборы в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский готов объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников, участвующих в процессе планирования.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде формируют рабочую группу, которая должна оперативно проработать вопросы проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.

Накануне стало известно, что члены ЦИК подготовят обзорную презентацию, в которой затронут все проблемы, которые есть и в выборах во время военного положения, и в послевоенных выборах.

Читайте также:

Об источнике: Новости.LIVE

Новости.LIVE — это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов Новини.LIVE, как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
Реклама

Реклама
Реклама
Реклama
Подкормка деревьев и кустарников: почему опытные садоводы делают это именно зимой

