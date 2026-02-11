Самая длинная змея в истории: в Книге рекордов Гиннеса показали дикого гиганта

Размеры питона-рекордсмена впечатляют.

В расслабленном состоянии самая большая в мире змея достигает почти 8 метров в длину / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

В конце 2025 года в регионе Марос на острове Сулавеси в Индонезии обнаружили рептилию, длина которой официально составляет 7,22 метра. Питона по имени Ибу Барон показали специалисты Книги рекордов Гиннеса.

Главред узнал , что эта дикая змея стала самой длинной из когда-либо задокументированных научно. Они отметили, что в расслабленном состоянии она может быть еще длиннее — почти 7,9 метра.

Дикая змея весит как панда

Специалисты также выяснили, что вес Ибу Барона составляет 96,5 килограммов, что примерно равно весу взрослой панды.

После исследований и документирования Ибу Барон оказался под опекой защитника природы Буди Пурванто. Еще до того, как о змее узнали в Книге рекордов Гиннеса, Буди спас Ибу Барона от гибели.

Теперь змея живет в специальном вольере рядом с другими питонами. Несмотря на то, что Ибу Барон не является ядовитой змеей, ее не выпускают, ведь сила питона смертельна.

Об источнике: Книга рекордов Гиннеса "Мировые рекорды Гиннеса" (до 2000: "Книга рекордов Гиннеса") — справочник, который выходит ежегодно и содержит всемирно признанную коллекцию мировых рекордов, как человеческих достижений, так и экстремальных фактов природы. Сейчас "Книга рекордов Гиннеса" является изданием с самым большим тиражом из всех книг (за исключением Библии), защищенных копирайтом — факт, который отмечен записью в Книге рекордов Гиннеса. 1 октября 2013 года общий тираж экземпляров, проданных с 1955 года, составил более 130 млн копий, сообщает Википедия.

