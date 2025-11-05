Укр
Читать на украинском
Состоит из более 2 000 уникальных слов: как звучит самое длинное имя в мире

Марина Фурман
5 ноября 2025, 20:29
Чтобы позвать мужчину с самым длинным в мире именем, нужно около 20 минут.
Лоуренс
У кого самое длинное имя в мире / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вкратце:

  • Мужчина из Новой Зеландии имеет самое длинное имя в мире
  • Рекордсмен за 25 лет все еще не может запомнить свое имя
  • Самое длинное имя состоит из 2253 уникальных слов

Австралиец Лоренс Уоткинс попал в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самым длинным именем в мире. Его имя состоит из 2253 уникальных слов. Мужчина прочитал свое имя полностью и ему понадобилось на это более часа. Соответствующее видео опубликовали на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Там отметили, что мужчина носит это имя с марта 1990 года, когда решил официально его изменить. Фактически смена имени была длительным процессом, и ему пришлось заплатить кому-то несколько сотен долларов, чтобы тот набрал имя за него.

Его заявка была принята окружным судом, но отклонена Генеральным регистратором.

Однако Лоуренс не сдался и подал свое дело в Высший суд Новой Зеландии, который решил, что ему следует разрешить изменить имя.

Но вскоре после этого были изменены два закона, которые запрещают другим людям делать что-то подобное в будущем.

Что интересно, Лоренс Уоткинс за все эти годы так и не смог запомнить свое имя, поэтому ему пришлось читать по бумажке.

Перед тем, как начать читать, мужчина признался, что, возможно, не сможет правильно произнести некоторые имена.

Некоторые из них являются староанглийскими, некоторые латинскими, некоторые библейскими... но он сказал: "Я сделаю все, что в моих силах".

Лоуренс также рассказал, что во время его свадьбы церемониймейстеру понадобилось 20 минут, чтобы прочитать его полное имя.

Он начал: "Итак, начнем... Лоуренс Алон Алоис Алоизиус Альфеге Алун Алуред Алвин Алисандр Амби Амброз Амброзиус Амиас Амиот Амиас Андерс Андре Андреа Андреас Эндрю Энди Анейрин Ангуиш Анлейфр...".

Лоуренс рассказал, что он всегда хотел, чтобы его рекорд был записан в Книгу.

"Меня всегда восхищали странные необычные рекорды, которые устанавливали некоторые люди, и я очень хотел стать частью этой сцены. Я прочитал книгу "Книга рекордов Гиннеса" от начала до конца, чтобы увидеть, есть ли рекорд, который я мог бы побить, и единственный, который я имел шанс побить, - это добавить больше имен, чем текущий рекордсмен", - поделился мужчина.

Рекордсмен отметил, что его любимое имя - AZ2000, что означает, что он имеет имена от A до Z и имеет 2000 имен.

Как звучит самое длинное имя в мире - слушайте в видео:

Об источнике: Книга рекордов Гиннеса

"Мировые рекорды Гиннеса" (до 2000: "Книга рекордов Гиннеса") - справочник, который выходит ежегодно и содержит всемирно признанную коллекцию мировых рекордов, как человеческих достижений, так и экстремальных фактов природы. Теперь "Книга рекордов Гиннеса" является изданием с самым большим тиражом из всех книг (за исключением Библии), защищенных копирайтом - факт, который отмечен записью в Книге рекордов Гиннеса. 1 октября 2013 года общий тираж экземпляров, проданных с 1955 года, составил более 130 млн копий, сообщает Википедия.

Состоит из более 2 000 уникальных слов: как звучит самое длинное имя в мире

