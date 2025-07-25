Некоторые даже трудно произнести: какие самые редкие имена детей в Украине

Вы узнаете:
- Какие имена распространены в Украине
- Как уникально называют детей
Родители всегда серьезно относятся к выбору имени для своего ребенка. Они обычно выбирают как традиционные, так и необычные, редкие варианты.
Главред решил разобраться, как чаще всего называют детей в Украине.
Какие имена детей самые распространенные в Украине
В Министерстве юстиции Украины рассказали, что в этом году маленьких украинцев называли обычно традиционными именами, но были и такие, которые можно услышать очень редко.
Так, по данным территориальных органов регистрации актов гражданского состояния, в первом полугодии 2025 года мальчиков чаще всего называли такими именами:
- Александр;
- Марк;
- Тимофей;
- Матвей;
- Максим;
- Артем;
- Богдан;
- Дамир;
- Богдан;
- Даниил;
- Дмитрий;
- Макар.
В то же время, самыми популярными именами для девочек были:
- София;
- Эмилия;
- Ева;
- Милана;
- Соломия;
- Виктория;
- Полина;
- Анна;
- Мария;
- Вероника.
Какими необычными именами называют детей в Украине
Отмечается, что среди необычных имен, которыми называли мальчиков в Украине с начала 2025-го, также есть античные - Арей, Эней, славянские - Аскольд, Зореслав, Радомир, имена персонажей из сериалов - Карпо и Лаврин, а также Космос, Люцифер и Оскар.
Между тем девочек называли такими редкими именами, как Алиша, Ассоль, Валькирия, Лола, Лукерья, Аврора, Жасмин, Лия-Айлин, Эден Росе, Муначимсо Айв.
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Об источнике: Министерство юстиции Украины
Министерство юстиции Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.
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