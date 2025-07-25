Некоторые даже трудно произнести: какие самые редкие имена детей в Украине

В список даже попали имена персонажей из сериалов.

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Как необычно называют детей в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие имена распространены в Украине

Как уникально называют детей

Родители всегда серьезно относятся к выбору имени для своего ребенка. Они обычно выбирают как традиционные, так и необычные, редкие варианты.

Главред решил разобраться, как чаще всего называют детей в Украине.

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Какие имена детей самые распространенные в Украине

В Министерстве юстиции Украины рассказали, что в этом году маленьких украинцев называли обычно традиционными именами, но были и такие, которые можно услышать очень редко.

Так, по данным территориальных органов регистрации актов гражданского состояния, в первом полугодии 2025 года мальчиков чаще всего называли такими именами:

Александр;

Марк;

Тимофей;

Матвей;

Максим;

Артем;

Богдан;

Дамир;

Богдан;

Даниил;

Дмитрий;

Макар.

В то же время, самыми популярными именами для девочек были:

София;

Эмилия;

Ева;

Милана;

Соломия;

Виктория;

Полина;

Анна;

Мария;

Вероника.

Какими необычными именами называют детей в Украине

Отмечается, что среди необычных имен, которыми называли мальчиков в Украине с начала 2025-го, также есть античные - Арей, Эней, славянские - Аскольд, Зореслав, Радомир, имена персонажей из сериалов - Карпо и Лаврин, а также Космос, Люцифер и Оскар.

Между тем девочек называли такими редкими именами, как Алиша, Ассоль, Валькирия, Лола, Лукерья, Аврора, Жасмин, Лия-Айлин, Эден Росе, Муначимсо Айв.

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Об источнике: Министерство юстиции Украины Министерство юстиции Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.

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