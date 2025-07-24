Даже нанесли на карты: какое новое название должен был получить Николаев при СССР

В 1924 году Николаев едва не получил новое название - Верхнеленинск, и даже попал с ним на некоторые советские карты, указывает историк Алферов.

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История названий Николаева - какое новое название мог получить Николаев при СССР / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Какая история Николаева

Как хотели назвать Николаев

Как происходило переименование городов в СССР

В 1920-х годах советская власть готовилась переименовать один из крупных украинских городов и новое название могло бы запечатлеться на десятилетия. О малоизвестном факте из советской истории рассказал в видео на YouTube профессиональный украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, какой город в Украине должны были назвать Верхнеленинском.

видео дня

Как могли переименовать Николаев

По его словам, в 1924 году, сразу после смерти Владимира Ленина, коммунисты решили увековечить его имя, изменив название украинского города Николаев.

"Итак, в 1924 году умер Ленин. И что же вы думаете? Коммунисты-приспешники решили сразу переименовать в честь Ленина какой-то город. И этим городом стал Николаев. Его решили назвать Верхнеленинск", - сообщил историк.

Смотрите видео о том, как переименовывали города в СССР:

Какой город в Украине могли назвать в честь Ленина

По словам Алферова, переименование почти произошло.

"Даже на некоторых картах нанесли это название"", - говорится в видео.

Впрочем, эту идею впоследствии отменили - вероятно, из-за ее абсурдности.

"Однако, хватило вероятно в головах украинских коммунистов какого-то здравого смысла, что они эту идею вычеркнули", - отметил Алферов.

Почему именно "Верхнеленинск" - загадка даже для историков

Наибольшее недоумение вызывает часть названия "Верхне-", ведь Николаев географически расположен на юге Украины.

"Ну, не знаю, вообще Николаев на юге Украины. Но почему он Верхне? Ну, так или иначе", - иронизирует историк.

К счастью, замысел так и не реализовали, и сегодня жители Николаева не вынуждены жить в городе с названием, которое прославляет тоталитарное прошлое.

"И слава Богу, что не услышите" такого названия, - подытожил Алферов.

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

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