Даже нанесли на карты: какое новое название должен был получить Николаев при СССР

О чем идет речь в материале:
- Какая история Николаева
- Как хотели назвать Николаев
- Как происходило переименование городов в СССР
В 1920-х годах советская власть готовилась переименовать один из крупных украинских городов и новое название могло бы запечатлеться на десятилетия. О малоизвестном факте из советской истории рассказал в видео на YouTube профессиональный украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов.
Главред выяснил, какой город в Украине должны были назвать Верхнеленинском.
Как могли переименовать Николаев
По его словам, в 1924 году, сразу после смерти Владимира Ленина, коммунисты решили увековечить его имя, изменив название украинского города Николаев.
"Итак, в 1924 году умер Ленин. И что же вы думаете? Коммунисты-приспешники решили сразу переименовать в честь Ленина какой-то город. И этим городом стал Николаев. Его решили назвать Верхнеленинск", - сообщил историк.
Смотрите видео о том, как переименовывали города в СССР:
Какой город в Украине могли назвать в честь Ленина
По словам Алферова, переименование почти произошло.
"Даже на некоторых картах нанесли это название"", - говорится в видео.
Впрочем, эту идею впоследствии отменили - вероятно, из-за ее абсурдности.
"Однако, хватило вероятно в головах украинских коммунистов какого-то здравого смысла, что они эту идею вычеркнули", - отметил Алферов.
Почему именно "Верхнеленинск" - загадка даже для историков
Наибольшее недоумение вызывает часть названия "Верхне-", ведь Николаев географически расположен на юге Украины.
"Ну, не знаю, вообще Николаев на юге Украины. Но почему он Верхне? Ну, так или иначе", - иронизирует историк.
К счастью, замысел так и не реализовали, и сегодня жители Николаева не вынуждены жить в городе с названием, которое прославляет тоталитарное прошлое.
"И слава Богу, что не услышите" такого названия, - подытожил Алферов.
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О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
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