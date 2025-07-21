Кем на самом деле были украинские казаки - опровергнут популярный советский миф

О чем говорится в материале:
- Кем на самом деле были казаки
- Кто такой казак простыми словами
- Кем были запорожские казаки
Многие украинцы считают казаков беглецами из крепостных сел, которые искали приключений на "Диком поле". Но эта версия - часть советского мифа, не имеющая ничего общего с реальностью. О настоящем происхождении казаков в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.
Главред выяснил происхождение казаков.
Миф, рожденный в СССР: кто создал образ "беглых крестьян"
По словам Галимова, представление о казаках как о крепостных, которые бежали от шляхты, - это выдумка, созданная советской и еще ранее имперской историографией.
"Миф о беглецах-крепостных был рожден в Советском Союзе. Он хорошо ложился в основу классовой социалистической идеологии", - объясняет он.
Советская пропаганда изображала казаков как крестьян, восставших против богатых господ, как "первых представителей классовой революции". Но это, по словам Галимова это "полная чушь".
Кто был первым казацким лидером: не Вишневецкий, а Дашкович и Пац
Еще один миф - это представление, что первым казацким гетманом был Дмитрий Вишневецкий. Галимов напоминает, что казаки существовали задолго до него.
"Деятельность Вишневецкого приходится на середину 16-го века, а первые упоминания о казаках появились в конце 15-го", - отмечает он.
До Вишневецкого казацкими отрядами руководили другие исторические фигуры.
"Выдающийся ученый, отец нашей с вами истории Михаил Грушевский считает, что первыми казацкими отрядами руководил человек по имени Юрий Пац или Пацевич", - говорится в видео.
Смотрите видео об истории казачества:
А первым официально упомянутым атаманом был Евстафий Дашкович - не крестьянин, а военный организатор.
"Подобно Ромулу, сделал из массы бесстрашных ратоборцев полки, всегда готовые к войне... вооружил их самопалами и мечами и поставил над ними старшину", - добавляет Галимов.
Рыцари, а не беглецы: кто реально стоял у истоков казачества
Галимов отмечает, что первые казацкие предводители имели благородное происхождение и обладали военным опытом. Например, Предслав Лянц-Коронский, староста Хмельника, организовывал совместные походы вместе с Дашковичем.
"В 1506-м году первым казацким гетманом был Предослав Лянц-Коронский, человек сенаторского рода", - цитирует летопись Григория Грабянки Галимов.
А польский хронист Мартин Бельский описывал его как воина, который "прошел всю Европу, побывал также в Иерусалиме... и, вернувшись домой, военной штуке много отменил и нового завел".
Такие факты полностью противоречат образу безграмотного крестьянина с сапой.
"Все первые известные казацкие предводители... были представителями шляхецкого рода, то есть рыцарями, феодалами с мощной властью", - подчеркивает Галимов.
Казаки как украинские рыцари: настоящее происхождение
Аким Галимов объясняет, что казачество возникло в эпоху, когда наиболее влиятельным социальным классом в Европе были рыцари. Некоторые из них потеряли имения или были вынуждены искать новое место для самореализации - так они становились казаками.
"На вопрос, кто такие казаки, можно ответить так. Это украинские рыцари, которые смогли создать свою независимую страну", - говорит он.
Именно эта страна (Казацкое государство) - стала основой для современной Украины.
"Без наших рыцарей-казаков не было бы и нас, и с вами. Вот такая реальная история", - заключает Галимов.
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О персоне: Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
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