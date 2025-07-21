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Кем на самом деле были украинские казаки - опровергнут популярный советский миф

Юрий Берендий
21 июля 2025, 11:27
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Образ казаков как крестьян-беглецов является лишь советским мифом, который не имеет ничего общего с происхождением украинского казачества, указывает Галимов.
Кем на самом деле были украинские казаки - опровергнут популярный советский миф
Кем на самом деле были украинские казаки - реальная история казачества / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Кем на самом деле были казаки
  • Кто такой казак простыми словами
  • Кем были запорожские казаки

Многие украинцы считают казаков беглецами из крепостных сел, которые искали приключений на "Диком поле". Но эта версия - часть советского мифа, не имеющая ничего общего с реальностью. О настоящем происхождении казаков в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Главред выяснил происхождение казаков.

видео дня

Миф, рожденный в СССР: кто создал образ "беглых крестьян"

По словам Галимова, представление о казаках как о крепостных, которые бежали от шляхты, - это выдумка, созданная советской и еще ранее имперской историографией.

"Миф о беглецах-крепостных был рожден в Советском Союзе. Он хорошо ложился в основу классовой социалистической идеологии", - объясняет он.

Советская пропаганда изображала казаков как крестьян, восставших против богатых господ, как "первых представителей классовой революции". Но это, по словам Галимова это "полная чушь".

Кто был первым казацким лидером: не Вишневецкий, а Дашкович и Пац

Еще один миф - это представление, что первым казацким гетманом был Дмитрий Вишневецкий. Галимов напоминает, что казаки существовали задолго до него.

"Деятельность Вишневецкого приходится на середину 16-го века, а первые упоминания о казаках появились в конце 15-го", - отмечает он.

До Вишневецкого казацкими отрядами руководили другие исторические фигуры.

"Выдающийся ученый, отец нашей с вами истории Михаил Грушевский считает, что первыми казацкими отрядами руководил человек по имени Юрий Пац или Пацевич", - говорится в видео.

Смотрите видео об истории казачества:

А первым официально упомянутым атаманом был Евстафий Дашкович - не крестьянин, а военный организатор.

"Подобно Ромулу, сделал из массы бесстрашных ратоборцев полки, всегда готовые к войне... вооружил их самопалами и мечами и поставил над ними старшину", - добавляет Галимов.

Рыцари, а не беглецы: кто реально стоял у истоков казачества

Галимов отмечает, что первые казацкие предводители имели благородное происхождение и обладали военным опытом. Например, Предслав Лянц-Коронский, староста Хмельника, организовывал совместные походы вместе с Дашковичем.

"В 1506-м году первым казацким гетманом был Предослав Лянц-Коронский, человек сенаторского рода", - цитирует летопись Григория Грабянки Галимов.

А польский хронист Мартин Бельский описывал его как воина, который "прошел всю Европу, побывал также в Иерусалиме... и, вернувшись домой, военной штуке много отменил и нового завел".

Такие факты полностью противоречат образу безграмотного крестьянина с сапой.

"Все первые известные казацкие предводители... были представителями шляхецкого рода, то есть рыцарями, феодалами с мощной властью", - подчеркивает Галимов.

Казаки как украинские рыцари: настоящее происхождение

Аким Галимов объясняет, что казачество возникло в эпоху, когда наиболее влиятельным социальным классом в Европе были рыцари. Некоторые из них потеряли имения или были вынуждены искать новое место для самореализации - так они становились казаками.

"На вопрос, кто такие казаки, можно ответить так. Это украинские рыцари, которые смогли создать свою независимую страну", - говорит он.

Именно эта страна (Казацкое государство) - стала основой для современной Украины.

"Без наших рыцарей-казаков не было бы и нас, и с вами. Вот такая реальная история", - заключает Галимов.

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О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

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