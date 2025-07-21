Кем на самом деле были украинские казаки - опровергнут популярный советский миф

Образ казаков как крестьян-беглецов является лишь советским мифом, который не имеет ничего общего с происхождением украинского казачества, указывает Галимов.

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Кем на самом деле были украинские казаки - реальная история казачества / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Кем на самом деле были казаки

Кто такой казак простыми словами

Кем были запорожские казаки

Многие украинцы считают казаков беглецами из крепостных сел, которые искали приключений на "Диком поле". Но эта версия - часть советского мифа, не имеющая ничего общего с реальностью. О настоящем происхождении казаков в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Главред выяснил происхождение казаков.

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Миф, рожденный в СССР: кто создал образ "беглых крестьян"

По словам Галимова, представление о казаках как о крепостных, которые бежали от шляхты, - это выдумка, созданная советской и еще ранее имперской историографией.

"Миф о беглецах-крепостных был рожден в Советском Союзе. Он хорошо ложился в основу классовой социалистической идеологии", - объясняет он.

Советская пропаганда изображала казаков как крестьян, восставших против богатых господ, как "первых представителей классовой революции". Но это, по словам Галимова это "полная чушь".

Кто был первым казацким лидером: не Вишневецкий, а Дашкович и Пац

Еще один миф - это представление, что первым казацким гетманом был Дмитрий Вишневецкий. Галимов напоминает, что казаки существовали задолго до него.

"Деятельность Вишневецкого приходится на середину 16-го века, а первые упоминания о казаках появились в конце 15-го", - отмечает он.

До Вишневецкого казацкими отрядами руководили другие исторические фигуры.

"Выдающийся ученый, отец нашей с вами истории Михаил Грушевский считает, что первыми казацкими отрядами руководил человек по имени Юрий Пац или Пацевич", - говорится в видео.

Смотрите видео об истории казачества:

А первым официально упомянутым атаманом был Евстафий Дашкович - не крестьянин, а военный организатор.

"Подобно Ромулу, сделал из массы бесстрашных ратоборцев полки, всегда готовые к войне... вооружил их самопалами и мечами и поставил над ними старшину", - добавляет Галимов.

Рыцари, а не беглецы: кто реально стоял у истоков казачества

Галимов отмечает, что первые казацкие предводители имели благородное происхождение и обладали военным опытом. Например, Предслав Лянц-Коронский, староста Хмельника, организовывал совместные походы вместе с Дашковичем.

"В 1506-м году первым казацким гетманом был Предослав Лянц-Коронский, человек сенаторского рода", - цитирует летопись Григория Грабянки Галимов.

А польский хронист Мартин Бельский описывал его как воина, который "прошел всю Европу, побывал также в Иерусалиме... и, вернувшись домой, военной штуке много отменил и нового завел".

Такие факты полностью противоречат образу безграмотного крестьянина с сапой.

"Все первые известные казацкие предводители... были представителями шляхецкого рода, то есть рыцарями, феодалами с мощной властью", - подчеркивает Галимов.

Казаки как украинские рыцари: настоящее происхождение

Аким Галимов объясняет, что казачество возникло в эпоху, когда наиболее влиятельным социальным классом в Европе были рыцари. Некоторые из них потеряли имения или были вынуждены искать новое место для самореализации - так они становились казаками.

"На вопрос, кто такие казаки, можно ответить так. Это украинские рыцари, которые смогли создать свою независимую страну", - говорит он.

Именно эта страна (Казацкое государство) - стала основой для современной Украины.

"Без наших рыцарей-казаков не было бы и нас, и с вами. Вот такая реальная история", - заключает Галимов.

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О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

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