Не только борщ и каша: чем на самом деле питались украинские казаки

Питание казаков было простым, сытным, доступным и полезным, что способствовало хорошему физическому здоровью.

https://glavred.info/culture/ne-tolko-borshch-i-kasha-chem-na-samom-dele-pitalis-ukrainskie-kazaki-10670831.html Ссылка скопирована

Назван рацион украинских казаков / Коллаж: Главред, фото: Facebook/zpsichcossacks

Вы узнаете:

Рацион казаков включал не только традиционные борщи, но и широкий ассортимент выпечки

Питание казаков было простым, сытным, доступным и полезным

Питание реестровых казаков, проживавших в городах, сёлах, на хуторах и в местечках, отличалось большим разнообразием. Их рацион включал не только традиционные борщи с воловиной, телятиной или свининой, уху с грибами, но и широкий ассортимент выпечки.

Из разнообразной муки — ржаной, овсяной, пшеничной, гречневой и гороховой — готовили лемешки, коржи, коршуны, калачи, пундики, стрекозы, пончики, вертуты, хомки, мантулы, кныши и другие изделия, говорится в материалах Днепропетровской областной универсальной научной библиотеки.

видео дня

Среди десертов, популярных в казацкие времена, были кваша, кутья с мёдом, маком, орехами, а также с изюмом, рис с мёдом и корицей. Готовили также уху из сушёных фруктов (узвар) — яблок, слив, вишен, который мог храниться долго. Из малины и клюквы варили компоты.

Кваша считалась настоящим деликатесом. Её ценили и хвалили, говоря: "Такая кваша, чтобы и нам досталась". В современной кухне это блюдо практически исчезло, хотя раньше оно пользовалось большой популярностью.

Питание казаков было простым, сытным, доступным и полезным, что способствовало хорошему физическому здоровью. Воду для питья и готовки брали, как правило, из родников — она была чистой и обладала целебными качествами.

Почти все запорожские блюда были богаты специями, включая дикорастущий лук (саранчу) и чеснок (черемшу), что помогало предотвращать распространение инфекций. В качестве приправ использовались местные ароматные травы — хрен, укроп, петрушка, дикая пахучка, тмин, анис, мята, калган, а также привозные специи вроде перца и корицы. При этом блюдам придавали вкус с минимальным количеством соли.

Бобовые — горох, фасоль, чечевица, бобы — играли заметную роль в повседневном рационе. Среди овощей чаще всего использовались капуста (в том числе квашеная), свёкла, редька, морковь, огурцы, тыква. Жиры животного происхождения, масла, уксус, орехи — всё это применялось в готовке. Большое значение имел и мёд. Из фруктов и ягод употребляли яблоки, сливы, вишни, смородину, малину, клюкву, бруснику и другие.

Казаки придерживались принципов здорового питания, включая в рацион продукты, приготовленные с помощью естественных способов консервирования — квашения, брожения, соления, сушки, вяления. Некоторые приёмы хранения заимствовались у татар. Молоко перерабатывали в масло и сыр, а продукты сохраняли в погребах со льдом, сказано в материале.

Ранее Главред писал о том, зачем казаки носили серьги в ухе. Главред выяснил, что по мнению историков серьги в ухе казаков могли немало рассказать о их социальном положении и количестве детей в роду.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на самом деле пили казаки. Оказывается, казаки любили различные изысканные напитки.

Больше новостей:

Что за блюдо борщ? Борщ - украинское жидкое блюдо, которое варится из рубленной свеклы, капусты с добавлением картофеля, фасоли и различных приправ, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред