Не двуглавый орел - историк раскрыл, каким был первый герб России

После распада СССР Россия еще несколько лет официально пользовалась переработанным гербом РСФСР, а не двуглавым орлом, напомнил историк Александр Алферов.

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Каким был первый герб России - как выглядел герб России после СССР / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем идет речь в материале:

Каким был первый герб России

Как выглядел герб РСФСР

Какова история герба России

После распада Советского Союза Российская Федерация еще долго использовала не орла, а перелицованный герб РСФСР. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, каким был первый герб России.

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Как выглядел герб России после СССР

Двуглавого орла, который сейчас изображен на официальном гербе России, историк называет иронично - "курицей".

Распространенное представление, что двуглавый орел стал гербом Российской Федерации сразу после 1991 года, является ошибочным. Историк отмечает, что Россия не сразу отказалась от советской символики.

"После распада СССР и до конца 1993 года гербом Российской Федерации был бывший герб РСФСР с рядом изменений", - говорит Алферов.

Формально на гербе появилась надпись "Российская Федерация", однако визуально он оставался почти идентичным советскому. Там по-прежнему были колоски, красная звезда и лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!".

"Эти колоски, глупая звезда и все-все остальное", - иронизирует историк.

Смотрите видео об истории герба России:

Какой был первый герб РФ

В подтверждение своих слов историк привел пример официального документа, который был подписан лично Владимиром Путиным еще до того, как он стал президентом. Тогда он работал в мэрии Санкт-Петербурга.

"Не верите, друзья? Сейчас я вам покажу за подписью Путина такую же печать, но с более интересным элементом... Это свидетельство 14 июля 1992 года и теперь подпись Путина и печать. Путин, Санкт-Петербург и посмотрите - РСФСР", - демонстрирует Алферов.

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

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