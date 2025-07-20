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Не двуглавый орел - историк раскрыл, каким был первый герб России

Юрий Берендий
20 июля 2025, 20:22
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После распада СССР Россия еще несколько лет официально пользовалась переработанным гербом РСФСР, а не двуглавым орлом, напомнил историк Александр Алферов.
Не двуглавый орел - историк раскрыл, каким был первый герб России
Каким был первый герб России - как выглядел герб России после СССР / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Каким был первый герб России
  • Как выглядел герб РСФСР
  • Какова история герба России

После распада Советского Союза Российская Федерация еще долго использовала не орла, а перелицованный герб РСФСР. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, каким был первый герб России.

видео дня

Как выглядел герб России после СССР

Двуглавого орла, который сейчас изображен на официальном гербе России, историк называет иронично - "курицей".

Распространенное представление, что двуглавый орел стал гербом Российской Федерации сразу после 1991 года, является ошибочным. Историк отмечает, что Россия не сразу отказалась от советской символики.

"После распада СССР и до конца 1993 года гербом Российской Федерации был бывший герб РСФСР с рядом изменений", - говорит Алферов.

Формально на гербе появилась надпись "Российская Федерация", однако визуально он оставался почти идентичным советскому. Там по-прежнему были колоски, красная звезда и лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!".

"Эти колоски, глупая звезда и все-все остальное", - иронизирует историк.

Смотрите видео об истории герба России:

Какой был первый герб РФ

В подтверждение своих слов историк привел пример официального документа, который был подписан лично Владимиром Путиным еще до того, как он стал президентом. Тогда он работал в мэрии Санкт-Петербурга.

"Не верите, друзья? Сейчас я вам покажу за подписью Путина такую же печать, но с более интересным элементом... Это свидетельство 14 июля 1992 года и теперь подпись Путина и печать. Путин, Санкт-Петербург и посмотрите - РСФСР", - демонстрирует Алферов.

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О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

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