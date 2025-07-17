Невидимые на картах, но реальные: что скрывали закрытые города СССР

Почему эти города не указывали на картах и как их жизнь сочетала привилегии и строгий режим.

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Жители Макаров-1 и Ивано-Франковск-16 подписывали документы о неразглашении / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как жили люди в закрытых ядерных городах СССР

Что скрывали Макаров-1 и Ивано-Франковск-16

Сохраняют ли эти города свои тайны до сих пор

Ивано-Франковск-16, Макаров-1, Красноярск-26... Эти названия годами были овеяны завесой секретности, их нельзя было фотографировать, вспоминать или тем более оставлять. Жители этих городов подписывали обязательства о молчании, живя в изоляции, но при этом пользуясь привилегиями, недоступными большинству советских граждан.

Главред решил окунуться в эту забытую страницу истории, чтобы рассказать о городах-призраках, созданных в Советском Союзе для хранения важнейших государственных тайн.

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На столах у них была икра, а в магазинах - дефицитные товары "по первой категории". Однако за этой внешней "сказкой" скрывалась опасная реальность: работа с ядерным оружием, биологическими вирусами и сверхсекретными технологиями.

Экспертный взгляд на закрытые административно-территориальные образования

По словам автора популярного YouTube-канала "The Документалист", таких закрытых населенных пунктов в СССР насчитывалось около сотни. Значительная их часть располагалась на территории современной Украины - скрытые в Карпатах, лесах Житомирщины и даже под землей в Балаклаве. Они были настоящими государствами в государстве, где царили собственные законы и особый режим.

Подробнее остановимся на двух самых интересных объектах, которые располагались в Украине

Макаров-1: Город среди леса с тайнами

Расположенный в лесной глуши на границе Житомирской и Киевской областей, Макаров-1 был оазисом достатка посреди тотального дефицита в СССР. Местные жители могли выбирать между бананами и ананасами, тогда как остальная страна мечтала об обычной колбасе. Этот город не был ни на одной карте, а военные, которые там служили, носили форму летчиков, утверждая, что ремонтируют самолеты - ни слова о ядерном оружии.

Макаров-1 появился в 1969 году. Здесь размещались две воинские части: одна, по данным "The Документалиста", хранила и ремонтировала ядерные боеголовки, другая - обслуживала станцию сейсмического контроля. Все взрослые подписывали строгий документ о неразглашении данных.

В паспортах жителей указывалась только прописка - Киево-Святошинский район, а выпускники школ получали московские аттестаты. Этот городок имел всю необходимую инфраструктуру - от детского сада до железнодорожного вокзала. После распада СССР ядерное оружие вывезли в РФ, а станцию передали под управление Украины.

Ивано-Франковск-16 - один из самых секретных объектов СССР

Это один из самых загадочных и одновременно лучше всего сохранившихся закрытых городов. Его строительство началось в 1950 году. Это был один из самых секретных объектов СССР - "Объект-711", который служил центральной базой хранения ядерных боеприпасов.

Автор "The Документалиста" описывает специфическую атмосферу в городке: строгий режим сочетался с имитацией нормальной жизни. В городе была лишь одна улица, однако вся необходимая инфраструктура - от госпиталя до кинотеатра.

Для маскировки истинного назначения объекта военные носили форму авиаторов, а над городом периодически пролетали реактивные самолеты. Эту легенду поддерживал даже списанный МИГ-21, установленный на постаменте в жилой зоне.

После распада Союза из Ивано-Франковска-16 вывезли все ядерные боеголовки и техническую документацию. Однако, как отмечает автор, город до сих пор сохраняет статус режимного объекта, что подчеркивает его уникальность и историческое значение.

Больше о закрытых объектах СССР - смотрите в видео "The Документалист"

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Об источнике: "The Документалист" TheДокументалист - украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.

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