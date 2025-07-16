Без картофеля и на свекольном квасе: как готовили борщ более 150 лет назад

Вы узнаете:
- Как готовили борщ в 19 веке
- Какие ингредиенты добавляли в украинское блюдо
Борщ - блюдо, которое обожают многие украинцы. Без борща трудно представить обед или любой праздник. Во все времена украинское блюдо готовили по разным рецептам с использованием особых продуктов. За несколько веков рецепт борща изрядно изменился, поэтому Главред предлагает узнать, как готовили борщ в 1860 году.
Профессиональный историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube поделился рецептом борща, который готовили еще в 19 веке.
Историк ссылается на работы фольклориста Николая Маркевича, который в 1820-1830-х годах собрал материалы и в своих работах описывал блюда и напитки украинской кухни, среди которых был борщ.
По данным фольклориста, борщ в 1860 году готовили достаточно нетрадиционным способом. Для приготовления первого блюда брали капусту, свеклу и мясо. Эти ингредиенты варили на свекольном квасе, заталкивали салом, а при подаче блюда клали сметану.
Известно, что во время поста, вместо мяса, сала и сметаны, клали рыбу и конопляное масло с поджаренным луком.
Можно заметить, что в блюде нет картофеля и томатов. Дело в том, что эти овощи в то время только появлялись на территории Европы, поэтому не вошли в традиционную рецептуру.
Тем временем в комментариях под видео некоторые пользователи подтверждают то, что борщ действительно готовить на свекольном квасе.
"Бабушка варила зимой с квашеной свеклой и свекольным квасом. Летом с алычой для кислинки или томат", - написала одна из женщин под видео.
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О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
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