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Какая страна является родиной борща: неожиданный ответ сразит просто наповал

Алексей Тесля
27 марта 2025, 20:45
193
Почему борщ признали украинским - какая страна является родиной борща.
борщ
Борщ украинский или нет / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Polina Tankilevitch

Вы узнаете:

  • ЮНЕСКО внесла украинский борщ в список культурного наследия
  • Украинский борщ завоевал популярность по всему миру

Первые сведения о борще относятся еще к Киевской Руси, и это традиционное украинское блюдо пользовалось большой популярностью. В дальнейшем борщ стал частью национальной кухни не только Украины, но и многих других стран - Польши, Литвы, Молдовы.

О том, что Украина является родиной знаменитого красного супа – борща, идет речь в публикации Главреда.

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ЮНЕСКО внесла украинский борщ в список культурного наследия

Широко известно, что украинский борщ получил заслуженное признание и на международной арене. Ранее ЮНЕСКО внесла украинский борщ в список нематериального культурного наследия.

Этот традиционный украинский красный суп был назван "элементом социальной интеграции и сплоченности". Отныне "Культура приготовления украинского борща" включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

"Борщ – элемент социальной интеграции и сплоченности, которая служит объединению народа Украины, независимо от возраста, пола или происхождения. В этом смысле элемент демонстрирует важную роль нематериального культурного наследия во время вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций", – напоминалось ранее в сообщении Министерства культуры и информационной политики Украины.

Украинский борщ завоевал популярность по всему миру

Популярность украинского борща уже давно перешагнула через океан, о чем свидетельствует американская вещательная сеть CNN, которая не так давно обнародовала гастрономический рейтинг 20 лучших супов мира.

В предисловии к списку CNN приводит несколько цитат и пояснений Джанет Кларксон, известного автора книги Суп: мировая история (Soup: A Global History)..

Кларксон называет суп "одним из старейших и наиболее универсальных" блюд в истории человечества, тогда как CNN добавляет: подобные определения оставляют пространство для поразительного кулинарного разнообразия горячих первых блюд.

Издание приводит список из 20 супов со всех уголков мира, в котором блюда упомянуты в алфавитном порядке (без приоритетности и ранжирования по местам). В этот рейтинг вошли такие супы:

Банга (Нигерия) — блюдо с плодами масличной пальмы, мясом свежего сома, говядиной и сушеными морепродуктами;

Фо (Вьетнам) — суп с говядиной, которую несколько часов тушат на медленном огне с корицей, анисом и другими специями;

Борщ (Украина) — традиционное украинское национальное блюдо, которое пользуется популярностью по всему миру.

При этом CNN дословно описывает борщ так: "Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном бульоне супа, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, часто приправленный ложкой сметаны, — это далеко не просто свекольный суп".

Больше новостей:

Что за блюдо борщ?

Борщ - украинское жидкое блюдо, которое варится из рубленной свеклы, капусты с добавлением картофеля, фасоли и различных приправ, сообщает "Википедия".

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