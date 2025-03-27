Какая страна является родиной борща: неожиданный ответ сразит просто наповал

Вы узнаете:
- ЮНЕСКО внесла украинский борщ в список культурного наследия
- Украинский борщ завоевал популярность по всему миру
Первые сведения о борще относятся еще к Киевской Руси, и это традиционное украинское блюдо пользовалось большой популярностью. В дальнейшем борщ стал частью национальной кухни не только Украины, но и многих других стран - Польши, Литвы, Молдовы.
О том, что Украина является родиной знаменитого красного супа – борща, идет речь в публикации Главреда.
ЮНЕСКО внесла украинский борщ в список культурного наследия
Широко известно, что украинский борщ получил заслуженное признание и на международной арене. Ранее ЮНЕСКО внесла украинский борщ в список нематериального культурного наследия.
Этот традиционный украинский красный суп был назван "элементом социальной интеграции и сплоченности". Отныне "Культура приготовления украинского борща" включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
"Борщ – элемент социальной интеграции и сплоченности, которая служит объединению народа Украины, независимо от возраста, пола или происхождения. В этом смысле элемент демонстрирует важную роль нематериального культурного наследия во время вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций", – напоминалось ранее в сообщении Министерства культуры и информационной политики Украины.
Украинский борщ завоевал популярность по всему миру
Популярность украинского борща уже давно перешагнула через океан, о чем свидетельствует американская вещательная сеть CNN, которая не так давно обнародовала гастрономический рейтинг 20 лучших супов мира.
В предисловии к списку CNN приводит несколько цитат и пояснений Джанет Кларксон, известного автора книги Суп: мировая история (Soup: A Global History)..
Кларксон называет суп "одним из старейших и наиболее универсальных" блюд в истории человечества, тогда как CNN добавляет: подобные определения оставляют пространство для поразительного кулинарного разнообразия горячих первых блюд.
Издание приводит список из 20 супов со всех уголков мира, в котором блюда упомянуты в алфавитном порядке (без приоритетности и ранжирования по местам). В этот рейтинг вошли такие супы:
Банга (Нигерия) — блюдо с плодами масличной пальмы, мясом свежего сома, говядиной и сушеными морепродуктами;
Фо (Вьетнам) — суп с говядиной, которую несколько часов тушат на медленном огне с корицей, анисом и другими специями;
Борщ (Украина) — традиционное украинское национальное блюдо, которое пользуется популярностью по всему миру.
При этом CNN дословно описывает борщ так: "Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном бульоне супа, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, часто приправленный ложкой сметаны, — это далеко не просто свекольный суп".
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Что за блюдо борщ?
Борщ - украинское жидкое блюдо, которое варится из рубленной свеклы, капусты с добавлением картофеля, фасоли и различных приправ, сообщает "Википедия".
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