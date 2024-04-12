Можно ли кушать каждый день борщ: неожиданный ответ просто убьет наповал

Какие витамины даёт борщ - в чем польза украинского борща.

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Чем полезен украинский борщ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Традиционный борщ является едва ли ни главным блюдом на столе многих семей. Существует большое количество рецептов приготовления борща, при этом встречается даже вегетарианский, без добавления мяса.

Однако наибольшей заслуженной любовью пользуется традиционный борщ, приготовленный на основе свеклы. При этом остальные ингредиенты могут меняться в зависимости от вкусовых предпочтений.

Польза борща для организма

При приготовлении борща используется целый список овощей. И хотя они проходят тепловую обработку, тем не менее в том или ином виде сохраняют свои определенные полезные свойства. Кроме того, что горячий борщ, особенно в холодную пору, может согревать и добавлять энергии, он также питателен, наполняя организм новыми силами.

Чем полезен борщ для человека

В составе борща содержится много овощей, которые, в свою очередь, наполняют организм клетчаткой. Это положительно сказывается на улучшении пищеварения, ускорении обмена веществ. Кроме того, клетчатка может способствовать снижению уровня холестерина в организме.

Одним из ингредиентов борща является морковь, которая содержит бета-каротин. Этот антиоксидант, способствующий замедлению процесса старения. В то же время чеснок и лук, которые придают борщу особую пикантность, содержат в своем составе эфирные масла, фитонциды, микроэлементы и витамины.

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Почему нужно кушать борщ

Никакого вреда от употребления борща нет, при условии, что вам не противопоказаны какие-то из его составляющих. Борщ полезен для организма, ведь в его составе немало витаминов различных групп (органические кислоты, минеральные соли).

Также диетологи выделяют, то в составе борща содержаться аминокислоты. Установлено, что при условии регулярного употребления борща в пищу, можно добиться ускорения выведение тяжелых металлов и токсинов из организма.

Что за блюдо борщ? Борщ - украинское жидкое блюдо, которое варится из рубленной свеклы, капусты с добавлением картофеля, фасоли и различных приправ, сообщает "Википедия".

Какие витамины даёт борщ

В традиционном борще можно найти целый список полезны

Что содержится в борще:

витамины группы В;

витамин С, К;

органические кислоты;

фолиевая и пантотеновая кислоты;

аминокислоты;

каротиноиды;

минеральные соли.

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