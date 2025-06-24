"Борщевая битва": действительно ли борщ - украинское блюдо

Происхождение борща до сих пор вызывает споры: как история борща доказывает украинские корни блюда и почему ЮНЕСКО это признало.

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Чей борщ украинский или российский? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Откуда происходит украинский борщ

Когда появился украинский борщ

Чье национальное блюдо борщ

Украинский борщ - это не просто еда. Это символ, способный объединить миллионы людей и стать неотъемлемой частью культурной идентичности украинцев. Но действительно ли это блюдо имеет сугубо украинские корни? Разобраться в этом вопросе поможет Главред.

Борщ под защитой ЮНЕСКО: кулинария как оружие культурной борьбы

В 2022 году Украина добилась того, что культуру приготовления украинского борща внесли в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Это решение имело не только кулинарное, но и важное политическое значение: в условиях российской агрессии было необходимо подчеркнуть украинское происхождение этого блюда.

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Причина такого шага - агрессивная пропаганда со стороны России, которая утверждала, что борщ является частью "общей славянской" или даже "русской" кухни. Так возникла известная "борщевая война".

Древнейшие следы борща: от Вавилона до Киевской Руси

Как рассказывают на Ютуб-канале "WAS: Популярная история", несмотря на то, что мы привыкли видеть борщ красным благодаря свекле, в древности это блюдо имело совсем другой вид и состав. Историки отмечают, что еще четыре тысячи лет назад в Вавилоне готовили "тухьи " - суп из ферментированных овощей. Основой блюда был процесс брожения, знакомый и нашей кухне, хотя это и не прямой "пращур" борща.

В Киевской Руси тоже были подобные блюда: из дикого борщевика (растения, которое в народе так и называли - "борщ"). Его молодые листья квасили и добавляли в похлебки. По одной из версий, название "борщ" происходит именно от этого растения.

Первые упоминания: борщ в Киеве XVI века

В 1584 году появляется первое письменное упоминание о борще, что очень напоминает современный вариант. Путешественник Мартин Груневег писал, что киевляне почти не покупают борщ на рынке, потому что варят его дома. Он описывал борщ как "еду и питье" - жидкое блюдо, присутствующее в ежедневном рационе.

В XVII веке Иван Вишенский в своих произведениях высмеивал монахов, которые любили наваристый борщ с салом. В это время борщ уже упоминается в актах Киево-Печерской лавры, поэзии, путевых записках иностранцев. Все это свидетельствует: борщ - давний и неотъемлемый элемент украинской кухни.

Рецепт, который менялся веками: когда появилась свекла

Свекла как основной ингредиент борща закрепилась только в XVIII веке. До этого борщ варили на кислых травах - щавеле, сорняках, капусте. Цвет такого блюда был зеленый или желтоватый.

С распространением свеклы и картофеля борщ приобрел знаменитый красный вид. Обязательными стали мясо (свинина или сало, позже - говядина или птица) и зажарка.

В каждом регионе Украины - свой борщ:

Полтавский - с галушками,

- с галушками, Львовский - с копченой грудинкой,

- с копченой грудинкой, Одесский - даже с рыбой,

- даже с рыбой, Черниговский - густой, с черносливом.

"Борщевая война": как кулинарное блюдо стало элементом политической борьбы

После 2014 года вопрос происхождения борща стал вопросом государственной идентичности. Российские СМИ настаивали, что борщ - общее наследие народов СССР, а иногда даже "исконно русское" блюдо.

В 2020 году шеф-повар Евгений Клопотенко инициировал внесение борща в наследие ЮНЕСКО как уникального украинского блюда. И уже в 2022 году ЮНЕСКО официально признало этот статус.

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